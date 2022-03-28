• ستقدم تاليس نظام TopSky - ATC، وهو نظام مراقبة الحركة الجوية (ATC) الأكثر تقدمًا من الناحية التكنولوجية إلى أكثر مطارات العالم ازدحامًا بالركاب الدوليين [1]، وهو مطار دبي الدولي.

• يتم استخدام نظام TopSky- ATC من قبل أكثر من 16000 مراقب حركة جوية في أكثر من 80 دولة حول العالم.

• تقلل التكنولوجيا الحديثة من تكلفة الملكية، وتحسن كفاءة وحدة التحكم، وتزيد من المرونة والتوافر لخدمات الملاحة الجوية في دبي (DANS) للعملاء من شركات الطيران والمطارات.

اختارت شركة دبي لمشاريع الطيران الهندسية (DAEP) نظام TopSky – مراقبة الحركة الجوية (ATC)، وهو نظام إدارة الحركة الجوية المتقدم (ATM) من تاليس لتعزيز سلامة خدمات الملاحة الجوية وقدرتها وكفاءتها. الحل المتطور هو تقنية التكيف والتطور القادرة على مواجهة التحديات المتطورة للمجال الجوي للإمارات الشمالية، حيث تعد دبي المحرك الرئيسي لنمو الحركة الجوية وحجمها.

طورت دولة الإمارات العربية المتحدة واحدة من أكثر تجارب السفر الجوي سلاسة من خلال بنيتها التحتية الشاملة للطيران واستخدام التقنيات المبتكرة. من خلال التخطيط الاستراتيجي وتدابير السلامة ذات المستوى العالمي واستخدام أحدث التقنيات، من المقرر أن تعود المطارات في الدولة إلى طاقتها الكاملة قريبًا، حيث يساهم معرض إكسبو 2020 في استمرار الحركة الجوية في العام التالي. وستعمل الحلول التكنولوجية المبتكرة من تاليس على تعزيز سجل السلامة في البلاد وقدرة وكفاءة خدمات الملاحة الجوية بصفتها رائدة في صناعة أنظمة مراقبة الحركة الجوية.

نظام TopSky- ATC نظام مرن مع طبقات متعددة من التكرار القادر على مواصلة العمليات دون تقليل القدرة. يتوافق الحل مع أعلى المعايير الوطنية والدولية، ويتماشى مع متطلبات DAEP وDANS في أكثر المطارات ازدحامًا في العالم، وكذلك مع خارطة طريق ICAO الخاصة بتطويرات نظام الطيران (ASBU). من خلال تكوين نظام قابل للتكيف بسهولة، فإن TopSky - ATC جاهز لدعم وتمكين إعادة هيكلة المجال الجوي لدولة الإمارات العربية المتحدة.

كما سيوفر نظام تاليس لإدارة الحركة الجوية (ATM) الجديد التابع لنظام DANS "خدمات المنهج" للإمارات الشمالية، مما يسمح بتحسين التدفقات المرورية لزيادة السعة والسلامة مع تقليل حرق الوقود لشركات الطيران.

سيكون مراقبو الحركة الجوية في DANS قادرين على مراقبة تحديثات البيانات في الوقت الفعلي بأمان وكفاءة، مما يساهم في مشاركة البيانات من أجل اتخاذ القرار التعاوني. يسهل نظام تاليس أيضًا على المتحكمين التعامل مع التقلبات في حجم حركة المرور وتغير الطقس وجميع أنواع المواقف التي يمكن أن تؤثر على قرارات التحكم في الحركة الجوية في أي وقت.

وتعليقاً على الموضوع قالت م. سوزان العناني، الرئيس التنفيذي في مؤسسة دبي لمشاريع الطيران الهندسية "مع استمرار سلسلة التوسعات الاستراتيجية والمشاريع التطويرية من خلال DAEP، يعمل مطار دبي الدولي بشكل كبير على زيادة سعة حركة الركاب والبضائع وعدد حركات الطائرات وشبكة وجهات السفر المتصلة. ستعزز الشراكة مع تاليس كفاءتنا التكنولوجية وتقوي مرونتنا بشكل أكبر لإدارة الحركة الجوية، وهي أهم العمليات الحرجة في المطارات ".

ومن جهته قال كريستوف سالومون، نائب الرئيس التنفيذي لأنظمة الأرض والجو، في شركة تاليس "من خلال خبرة أكثر من 45 عامًا من العمليات داخل دولة الإمارات العربية المتحدة، كانت تاليس شريكًا طويل الأمد للبلاد ملتزمة بتقديم الحلول التكنولوجية الأكثر تقدمًا ، بما يتماشى مع رؤية القيادة وطموحات الدولة. ومن خلال هذا العقد الجديد، فإننا نوسع شراكتنا المبنية على الثقة مع مؤسسة دبي لمشاريع الطيران الهندسية ودبي لخدمات الملاحة الجوية. نحن نفخر بالعمل جنبًا إلى جنب مع عملائنا لتقديم أنظمة تلبي احتياجاتهم الخاصة. معًا، نعمل على تشكيل مستقبل السفر الجوي وبناء غد أكثر خضرة ".

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نبذة عن’ تاليس‘

تُعتبر "تاليس" (المدرجة في بورصة يورونيكست باريس تحت الرمز: HO) شركة تكنولوجية عالمية رائدة تستثمر في الابتكارات الرقمية و"التكنولوجيا العميقة" - مثل الاتصال والبيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي والأمن الإلكتروني والتقنيات الكمية، لبناء مستقبل يمكننا جميعا الوثوق به، والتي هي لبنة أساسية في بناء المجتمعات المعاصرة وتنميتها. وتوفّر المجموعة حلولاً وخدمات ومنتجات لدعم قطاع الأعمال والمؤسسات والحكومات في قطاعات الطيران والفضاء والنقل والهوية الرقمية والأمن والدفاع، من أجل تحقيق مهامهم الحيوية، مع وضع الإنسان في صميم عملية صنع القرار.

ومع 81 ألف موظف في 68 دولة، حققت تاليس مبيعات بقيمة 17 مليار يورو في عام 2020

للاتصال الإعلامي

طارق سليمان

مدير الاتصالات في الشرق الأوسط وأفريقيا والمملكة العربية السعودية في شركة تاليس

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