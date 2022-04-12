يسرّ منصّة TOD الرقمية الرائدة، الإعلان عن تعاونها مع منصة كريم، هذا التعاون يتيح لعملاء كريم الاستفادة من تجربة مميزة تجمع بين الاستمتاع بخيارات الطعام والبرامج الترفيهية طوال شهر رمضان المبارك.

توفر منصة TOD الرائدة للمشتركين أكثر من 10,000 ساعة من المحتوى الترفيهي المتميز، بما فيه أحدث الأفلام والبرامج العربية والتركية والعالمية وبرامج الأطفال والإنتاجات الأصلية.

ويأتي تعاون شركة كريم مع منصة TOD خلال الشهر الفضيل لتوفير تجارب استثنائية تجمع بين مشاهدة البرامج الترفيهية والتلذذ بأشهى المأكولات، حيث يمكن للعملاء الاستمتاع باشتراك مجاني لمدة 30 يوم بباقة الترفيه من TOD عند طلب الطعام عبر تطبيق كريم.

وتتيح الشراكة الجديدة لجميع المشتركين بالمنصة فرصة مشاهدة أكثر من 10,000 ساعة من المحتوى الترفيهي بما فيه أحدث أفلام هوليوود وأجمل المسلسلات التركية والإنتاجات الأصلية وغيرها أثناء تناول أشهى أصناف الطعام بصحبة العائلة والأصدقاء في أي وقت ومكان.

وتعليقاً على هذا الموضوع قال خالد نسيبة، المدير العام للأسواق الناشئة ودول مجلس التعاون الخليجي لدى كريم: "يوفر شهر رمضان المبارك فرصةً لتعزيز الروابط العائلية عند الاجتماع حول مائدة الطعام، لذا نسعى لإثراء تجربة عملائنا من خلال تقديم أجمل البرامج الترفيهية وأشهى خيارات الطعام لنتيح لهم فرصة الاستمتاع بلحظات لا تُنسى على الإفطار والسحور. ونأمل من خلال شراكتنا مع منصة TOD أن نقدم للعملاء في قطر، طريقةً جديدةً للتواصل مع أحبائهم طوال أيام الشهر الفضيل".

ويشهد التعاون بين منصة TOD وشركة كريم إطلاق العديد من العروض الترويجية والشراكات المميزة التي من المقرر الإعلان عنها على مدار العام.

وتتوفر خدمات TOD على مختلف المنصات عبر الإنترنت والأجهزة العاملة بنظامي أندرويد وآي أو إس. كما يمكن للمشاهدين الاشتراك بباقات منصة TOD من خلال زيارة الموقع الإلكتروني: www.tod.tv

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نبذة عن “TOD”

هي منصة قائمة على الاشتراك والتي تستخدم تكنولوجيا (OTT) تهدف إلى تقديم محتوى رياضي حصري وفريد من نوعه للمشتركين، إلى جانب توفير أكثر من 10,000 ساعة من محتوى الترفيه المميز. وتقدم المنصة تجربة عائلية وشخصية للمشتركين وتوفر أشهر إنتاجات هوليوود، وأفضل البرامج العربية والتركية والعالمية بالإضافة إلى برامج الأطفال. كما تقدم مجموعة من المحتوى الأصلي الجديد “TOD” Originals .

صممت المنصة لتلبية احتياجات العملاء الحاليين، وتستخدم “TOD” أحدث التقنيات لتوفير تجربة متكاملة وشخصية تعزز من تجربة مشاهدة البث، وتصفح المحتوى وإمكانية الوصول وتتيح تجربة ثورية متميزة.

للمزيد من المعلومات حول المنصة، الرجاء زيارة موقنا الإلكتروني www.tod.tv او التواصل معنا عبر:@TOD.tvmedia