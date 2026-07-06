الدوحة، قطر – احتفل كل من منصة TOD by beIN وطلبات بنجاح حملتهما المشتركة من خلال مراسم مصافحة والتقاط صور تذكارية جمعت كبار المسؤولين من الجانبين في المقر الرئيسي لـشركة beIN في الدوحة. وأتاحت الحملة لمشتركي talabat pro متابعة مباريات كأس العالم لكرة القدم FIFA 2026™ عبر منصة TOD by beIN، المنصة الرسمية لبث البطولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وعكست الصور التي التُقطت خلال المناسبة نجاح شراكة جمعت بين تجربة البث الرياضي المتميزة وسهولة الخدمات الرقمية، وأسهمت في تعزيز تفاعل الجماهير مع أحد أبرز الأحداث الرياضية العالمية.

وجاءت الحملة بالتزامن مع كأس العالم لكرة القدم FIFA 2026™، التي شهدت مشاركة ثمانية منتخبات عربية للمرة الأولى في تاريخ البطولة، كان أربعة منها ضمن الأسواق التي شملتها الشراكة بين منصة TOD by beIN وطلبات. ومع إقامة المباريات في أوقات غير معتادة بالنسبة لجماهير المنطقة، قدمت الشراكة تجربة تلبي احتياجات المشجعين، من خلال الجمع بين تجربة البث الرياضي المخصصة التي توفرها منصة TOD by beIN وسهولة الطلبات الفورية التي تقدمها شركة طلبات.

ونُفذت الحملة في ثمانية أسواق بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا هي: الإمارات، ومصر، والأردن، والكويت، وسلطنة عُمان، وقطر، والبحرين، والعراق. واعتمدت شركة طلبات خطة تسويقية متكاملة عبر قنوات متعددة، حيث حققت الحملة ما يقارب ألف ظهور إعلامي وعلى منصات التواصل الاجتماعي في مختلف أنحاء المنطقة، ووصلت إلى أكثر من 214 مليون شخص. كما دعمتها حملة تواصل باللغتين العربية والإنجليزية، إلى جانب حضور بارز داخل تطبيق طلبات، وحملة رقمية واسعة النطاق.

كما أسهمت رسائل البريد الإلكتروني وأنشطة إدارة علاقات العملاء في تعزيز التواصل المباشر مع المستخدمين، فيما ساعد المحتوى المنشور عبر منصات التواصل الاجتماعي على توسيع انتشار الحملة بشكل طبيعي عبر TikTok وInstagram وأسهم التعاون مع عدد من صناع المحتوى في الكويت والأردن ومصر في تعزيز حضور الحملة محلياً، إلى جانب الإعلانات الخارجية والإذاعية في عدد من دول الخليج. وتم تكييف جميع الأنشطة بما يتناسب مع خصوصية كل سوق، مع الحفاظ على هوية موحدة للحملة على مستوى المنطقة.

وقال جيريمي دوتيه، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة طلبات:

"تجربة متابعة مباريات كأس العالم لكرة القدم FIFA 2026™ اختلفت هذا العام بالنسبة لجماهير المنطقة. فالمباريات أُقيمت في أوقات غير معتادة، وكان المشجعون يبحثون عن تجربة مريحة تتيح لهم التركيز على متابعة المباريات. ومن خلال هذه الشراكة، جمعنا بين أفضل تجربة لمشاهدة كرة القدم وسهولة الخدمات التي اعتاد عملاؤنا الحصول عليها عبر تطبيق طلبات. ويسعدنا أن تصبح عضوية talabat pro جزءاً من تجربة متابعة البطولة للمشجعين في ثمانية أسواق."

وأضاف:

"أبرز ما لفت انتباهنا كان سرعة تفاعل العملاء مع العرض. فنفاد الاشتراكات خلال خمسة أيام فقط أكد لنا أننا قدمنا قيمة حقيقية تلبي احتياجاتهم. ونحن فخورون بما حققته هذه الشراكة، ونعتبرها خطوة مهمة نحو تقديم تجارب ترتبط بالمناسبات التي تحظى باهتمام واسع لدى جماهير المنطقة."

كما عكست الشراكة مستوى عالياً من التعاون بين الجانبين، شمل إدارة حقوق البث، وتكامل الأنظمة التقنية، وتنسيق المحتوى الإبداعي، وتنفيذ الحملة وفق جدول زمني موحد، إلى جانب الدعم الاستراتيجي الذي قدمته TOD by beIN في تصميم حملة تسويقية ترتكز على شغف الجماهير بكرة القدم. وأسهمت الإعلانات التي عرضتها طلبات عبر منصةby beIN TOD، والمدعومة بتقنيات الإدراج الديناميكي في تقديم تجربة إعلانية سلسة ومتكاملة دون التأثير على تجربة المشاهدة.

وأظهرت نتائج الحملة إقبالاً كبيراً على العرض، إذ كشفت بيانات TOD by beIN أن 99% من العملاء الذين فعّلوا العرض شاهدوا محتوى عبر المنصة، فيما تابع 70% منهم مباراة في اليوم نفسه الذي فعّلوا فيه اشتراكهم.

وقال بيتر مركيتش، المدير العام لمنصة TOD by beIN في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا:

"أثبتت شراكتنا مع طلبات أهمية التعاون بين منصتين رقميتين تمتلكان فهماً عميقاً لطبيعة الجمهور في المنطقة. وقدمت كأس العالم لكرة القدم FIFA 2026™ تجربة مشاهدة أكثر تخصيصاً من أي وقت مضى، وأسهم هذا التعاون في جعلها أكثر سهولة ومرونة، بما يتماشى مع أسلوب تفاعل الجماهير اليوم مع المحتوى والخدمات الرقمية."

وأضاف:

"بالنسبة لمنصة TOD by beIN، ساعدتنا الحملة على الوصول إلى جماهير كرة القدم في أهم أسواق المنطقة خلال ذروة البطولة، بينما وفرت لـشركة طلبات فرصة للتواصل المباشر مع عملائها في اللحظات التي تشهد أعلى مستويات التفاعل. وهذه هي الشراكات التي تحقق قيمة حقيقية للطرفين، وتُثري في الوقت نفسه تجربة المشجعين."

وتؤكد الحملة تنامي أهمية الشراكات بين المنصات الرقمية في تعزيز تجربة الجماهير خلال الفعاليات الرياضية الكبرى. فمن خلال الجمع بين البث المباشر لكرة القدم وخدمات توصيل الطلبات وأنشطة تسويقية مصممة لكل سوق، نجح TOD by beIN وطلبات في تعزيز تفاعل الجمهور وتقديم تجربة متكاملة تتجاوز الحضور الإعلاني التقليدي.

واختتمت مراسم المصافحة الحملة بنجاح، مؤكدة متانة التعاون بين TOD by beIN وطلبات، مع تطلع الطرفين إلى استكشاف فرص جديدة للتعاون مستقبلاً للوصول إلى الجماهير الرقمية في مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

نبذة عن طلبات:

تُعد طلبات تطبيق الاحتياجات اليومية الرائد في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث توفّر للمستخدمين تجربة مريحة ومخصّصة لطلب الطعام والبقالة ومختلف الاحتياجات اليومية من مجموعة واسعة من المطاعم ومتاجر التجزئة. تأسست الشركة في الكويت عام 2004، قبل أن توسّع عملياتها إلى الإمارات العربية المتحدة، وسلطنة عُمان، وقطر، والبحرين، والأردن، والعراق، ومصر، حيث تخدم أكثر من سبعة ملايين مستخدم نشط شهرياً اعتباراً من ديسمبر 2025. وتتخذ طلبات من دبي، الإمارات العربية المتحدة، مقراً رئيسياً لها، وقد نجحت في ديسمبر 2024 في إتمام طرحها العام الأولي في سوق دبي المالي (DFM). وبصفتها شركة تابعة لـديليفري هيرو إس إي، تستفيد طلبات من الخبرات العالمية لتعزيز منصتها باستمرار، وتوسيع منظومتها، ودفع وتيرة الابتكار. ومن خلال شبكة قوية من الشركاء وسائقي التوصيل، تربط طلبات عملاءها باحتياجاتهم في الوقت المناسب، بما يدعم تجربة حياة يومية سلسة في مختلف أنحاء المنطقة.

نبذة عن TOD by beIN :

توفر TOD by beIN محتوى رياضياً وترفيهياً متميزاً للمشاهدين في مختلف أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتضم المنصة مجموعة واسعة من المحتوى العربي والتركي والعالمي، إلى جانب الإنتاجات السينمائية الكبرى ومحتوى الأطفال، بما في ذلك أعمال من أبرز الاستوديوهات العالمية. كما تُعد TOD by beIN منصة البث الرياضي الرائدة في المنطقة، حيث تمتلك حقوق البث الحصري المباشر للعديد من البطولات والفعاليات الرياضية العالمية، بما في ذلك دوري أبطال أوروبا، والدوري الإنجليزي الممتاز، والدوري الإسباني، والدوري الفرنسي، والدوري التركي الممتاز، والدوري الأوروبي، وكأس العالم FIFA 2026™، وسباقات الفورمولا 1، ودوري NBA، وبطولة ONE Championship، وكأس ديفيز، وجولة ATP، وبطولات الجراند سلام الأربع للتنس، وغيرها من أبرز الأحداث الرياضية.

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