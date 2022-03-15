توال تحصل على شهادتي (eTOM) وشهادة (SID) v21.0

تعكس هذه الخطوة التزام توال بأفضل الممارسات والمعايير المعمول بها في هذا الجانب

الرياض: انعكاساً لالتزامها المتواصل في تطبيق أفضل الممارسات العالمية، والمعايير الدولية في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، حصلت "توال"، الشركة السعودية الرائدة في مجال البنية التحتية للاتصالات وتقنية المعلومات، على شهادة إطار تشغيل عمليات الاتصالات المحسنة (eTOM) وشهادة إطار عمل مشاركة البيانات (SID)، والتي تمنحها TM Forum.

وتعد هاتان الشهادتان من أبرز المكونات الأساسية للهيكل الرقمي المفتوح المقدمة من TM Forum، والتي تضم أكثر من 850 شركة عالمية، بما في ذلك أكبر 10 شركات مزودة لخدمات الاتصالات في العالم. وتؤكد على اتباع "توال" أهم المعايير العالمية في تمكين عملائها من مزودي خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات.

وفي هذا الإطار، قال مدير عام التكنولوجيا والابتكار في شركة "توال" الأستاذ محمد القصير: "نحن فخورون بتحقيق هذا الإنجاز الذي يعكس التزامنا بالتحول الرقمي، وتطبيق أفضل الممارسات الدولية في هذا الجانب. وتعكس الجهود التي تقوم بها "توال" لتعزيز كفاءة وسلاسة عملياتها التشغيلية، لتواكب التطور الرقمي الحاصل في المملكة، وتمكين عملائنا للمحافظة على علاقة طويلة ومستدامة معهم".

ومن جانبه، هنأ آندي تيلر نائب الرئيس التنفيذي في TM Forum فريق العمل في شركة "توال" على تحقيقهم هذه الانجاز، والذي يجسد التزامهم بالمعايير العالمية للهيكل الرقمي المفتوح، وهو الأمر الذي يوفر مرونة عالية لتمكين النمو، ومستوى الربحية، إضافة إلى تعزيز تجربة العملاء ".

وتهدف شركة توال إلى الاستفادة من التقنيات الرقمية والابتكار في كافة أعمالها، ودعم التحول الرقمي، من خلال تقديم الحلول المبتكرة، وخدمات نموذجية لعملائها الباحثين عن بنية تحتية موثوقة وفعّالة من حيث التكلفة، كما تعمل توال على تعزيز مشاركة البنية التحتية لتمكين عملائها من تحقيق الكفاءة التشغيلية، وتقليل النفقات، والتخفيف من الآثار السلبية على البيئة، وهو الأمر الذي يسنجم مع أهداف رؤية المملكة 2030، وتعد الشركة أيضاً لاعباً رئيسياً في صناعة البنية التحتية لقطاع الاتصالات بالمملكة، وتطمح لتوسيع نطاق خدماتها دولياً.

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