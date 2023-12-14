في ضوء الإقبال اللافت من المستثمرين

أعلنت "دار جلوبال"، المطور الرائد للمشاريع العقارية الفخمة، عن بدء الأعمال الإنشائية لثلاثة من مشاريعها المرتقبة في ديسمبر 2023، وهي Tierra Viva في إسبانيا، وAIDA في عمان ومشروع Les Vagues في قطر.

يعكس بدء الأعمال الإنشائية في المشاريع الثلاثة التزام "دار جلوبال" الراسخ بتقديم مشاريع رفيعة المستوى وفق الجداول الزمنية المحددة لمضاعفة القيمة الممنوحة للمستثمرين على المدى الطويل. وتعيد هذه المشاريع صياغة تجارب العيش الفاخرة، كما تساهم في تعزيز الحضور الإقليمي والعالمي للعلامة التجارية عقب إدراجها الناجح في بورصة لندن في وقت سابق من هذا العام.

وتواصل "دار جلوبال" إرساء معايير جديدة في مشهد العقارات العالمي من خلال استراتيجيتها الطموحة للنمو؛ ولا سيما في ضوء الأداء المالي القوي الذي حققته في النصف الأول من عام 2023، وتوسيع محفظة أصولها بالإعلان عن ثلاث شراكات جديدة مع علامات تجارية فاخرة.

وبهذه المناسبة، قال زياد الشعار، الرئيس التنفيذي لشركة "دار جلوبال": "نحن متحمسون للإعلان عن بدء الأعمال الإنشائية في ثلاثة من أكثر مشاريعنا فخامة وتميزاً. وقد لاقت مشاريع Tierra Viva وAIDA و Les Vagues إقبالاً كبيراً من العملاء والمستثمرين، وستواصل ’دار جلوبال‘ إرساء معايير جديدة للجودة والتميز في إنشائها وفق الجداول الزمنية المقررة. وفي النصف الأول من عام 2023، شهدنا إقبالاً قوياً على مشاريعنا القائمة والجديدة على حد سواء، ويسرنا أن ينتهي العام بإنجاز تلك المشاريع وفقاً لمواعيدها المحددة مع تنامي اهتمام المستثمرين بها من جميع أنحاء العالم".

يعتبر Tierra Viva الجوهرية المعمارية الأبرز في محفظة "دار جلوبال" وأول مشاريعها السكنية في أوروبا. ويحمل المشروع لمسات التصميم الأيقوني لعلامة السيارات الشهيرة "أوتوموبيلي لامبورغيني"؛ ويقع في منطقة حصرية ببلدة بيناهافيس بالقرب من ماربيا على الساحل الجنوبي لإسبانيا، ويضم 53 فيلا فاخرة تتمتع بإطلالات بانورامية مفتوحة على البحر الأبيض المتوسط. ومع إجمالي قيمة تطويرية تصل إلى 282 مليون يورو، يعتبر Tierra Viva أول مشروع سكني أيضاً لشركة "أوتوموبيلي لامبورغيني" في أوروبا.

من جهة أخرى، يعتبر AIDA مشروعاً مشتركاً بين "دار جلوبال" ومجموعة عُمران، الذراع التنفيذية لسلطنة عمان لتنمية وتطوير القطاع السياحي؛ وهو مشروع عقاري متعدد الاستخدامات يقع على ارتفاع يزيد عن 130 متراً فوق مستوى سطح البحر. ويوفر AIDA إطلالات بحرية خلابة مع منازل تندمج بسلاسة داخل المنحدرات، ويعتبر أحد أكبر المشاريع العمرانية في سلطنة عمان مع تصميم رائع ينسجم مع محيطه الطبيعي. وقد بدأت المرحلة الأولى للمشروع والتي تمثل الخطوة الحاسمة لرسم ملامح المشهد الطبيعي للمشروع وتحقيق رؤيته.

أما مشروع Les Vagues، فهو أول مشروع سكني في قطر يحمل بصمات المصمم العالمي إيلي صعب. ويهدف هذا المشروع، الذي تقدّر قيمته بنحو مليار ريال قطري، إلى الارتقاء بمستوى المعيشة الفاخرة في الدوحة من خلال تصميم معماري مستوحى من جمال البحر. ويضم المشروع السكني شققاً فاخرة بغرفة أو اثنتين أو ثلاث غرف نوم مع شرفات خاصة تمنح السكان إطلالات بانورامية مفتوحة على البحر والمراسي وأفق مدينة الدوحة.

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