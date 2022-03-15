ديار المحرق أول وجهة في الشرق الأوسط تقدم الدراجات الإلكترونية من TIER

التوسع الجديد ينسجم مع رؤية وزارة المواصلات والاتصالات البحرينية لإيجاد وسيلة جديدة للنقل في المملكة

وفد من غرفة الصناعة والتجارة الألمانية والسفارة الألمانية يقدم الدعم لشركة TIER لتوفير الوسيلة الثانية للنقل المستدام في المدينة وتوسعة تواجدها في المنطقة

البحرين والإمارات: أطلقت TIER، المزود الرائد لحلول التنقل المصغرة والمشتركة في أوروبا، أول أسطول لها من الدراجات الإلكترونية في الشرق الأوسط، لتكون البحرين أول دولة تستقبل تلك الدراجات الإلكترونية في المنطقة وتتوفر في مجموعة من المواقع البارزة في ديار المحرق إلى جانب المجموعة المتاحة من السكوترات الإلكترونية.

ويأتي إطلاق الجيل الجديد من الدراجات الإلكترونية عالية التقنية تماشيًا مع هدف الشركة لتسهيل الحصول على وسائل النقل المستدامة في ديار المحرق. وقدّم وفد غرفة الصناعة والتجارة الألمانية والسفارة الألمانية الدعم المتواصل لتساعد في تحقيق هدف TIER لتعزيز تواجدها بالمملكة.

وفي هذا الصدد قال المهندس أحمد علي العمادي، الرئيس التنفيذي لشركة ديار المحرّق: "يأتي هذا التوسع تماشيًا مع جهودنا المتواصلة لتزويد سكان المملكة بإمكانية استعمال وسيلة مستدامة تسمح لهم بالتنقل بكل سهولة. ويعزز هذا الإطلاق التزامنا بتوفير مدينة متكاملة والتشجيع على حياة حافلة بالنشاط واستمرار جهودنا في حماية البيئة."

وقد عمل الفريق المحلي والإقليمي لشركة TIER، والتي تتخذ من مدينة برلين مقرًا لها، بالتعاون مع وزارة المواصلات والاتصالات لضمان توفر السكوترات الإلكترونية في أفضل الأماكن التي يسهل للجميع الوصول إليها. وقال أمير ميلاد، المدير العام لشركة TIER في الشرق الأوسط: "بعد إطلاق السكوترات الإلكترونية في ديار المحرق، شهدنا إقبالًا واضحًا من قبل المقيمين والزوار على تغيير سلوكهم في استخدام تلك السكوترات من TIER مما شجعنا على مواصلة توسعنا في البحرين لتكون تلك مرحلة جديدة ومميزة للشركة، ونتطلع إلى مواصلة توسعة أسطولنا لتزويد المقيمين بوسيلة آمنة ومستدامة للتنقل."

وعلّق كاي بوكمان، السفير الألماني في مملكة البحرين: "إنني سعيد للغاية بتوفير خيار الدراجات الإلكترونية في البحرين من قبل شركة ألمانية، فهي خطوة ريادية تسمح للمقيمين وزائري الديار في البحرين بالمساهمة في تخفيض الانبعاثات وقضاء وقت ممتع."

ومن جانبها قالت شيرين فاقوسة، نائب رئيس بعثة لغرفة التجارة والصناعة الألمانية: "نتطلع إلى تقديم الدعم المستمر لشركة TIER فيما تواصل توسعها عالميًا، إذ إننا نؤمن بأهداف الشركة وغايتها الطموحة بالوصول إلى مستقبل أكثر استدامة فيما تمنح السكان خيارات سهلة وعملية للتنقل."

ومن الجدير بالذكر أن الدراجات الإلكترونية من TIER في عدد من الدول الأوروبية ومنها ألمانيا وبريطانيا وفرنسا والنرويج وهولندا والسويد وسويسرا، وستتوفر قريبًا في دول الخليج العربية. وزودت كل من الدراجات الإلكترونية بسلّة عملية لتسهيل التنقل.

يشار إلى أن شركة TIER تتمتع بمكانة مميزة في المنامة وتسعى لمزيد من النمو من خلال شراكتها مع ديار المحرق، والتي تمكّن المستخدمين من استعمال السكوترات الإلكترونية من TIER عبر تحميل التطبيق والعثور على أقرب سكوتر إلكتروني إليهم من الخريطة الافتراضية، ومن ثم فتح القفل بواسطة رمز QR . يدفع المستخدم مبلغ 0.30 دينار بحريني للتفعيل و 0.10 دينار بحريني للدقيقة الواحدة، ويمكنهم الدفع بسهولة باستخدام بطاقة الائتمان أو باي بال. وبوسع المستخدمين كذلك الاستفادة من نظام الركن المرن دون عناء عند الانتهاء من استعمال السكوتر، وذلك بالعثور على أقرب موقف آمن في المدينة.

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