الشركة تطلق أول أسطول لها من الدراجات الإلكترونية في دولة الإمارات مع أحدث طراز من السكوترات الإلكترونية في مدينة الرويس، لتقدم خيارًا موثوقًا وآمنًا للتنقل الصديق للبيئة بأسعار منخفضة لأكثر من 29 ألف ساكن في المنطقة.

التوسع الجديد في دولة الإمارات ينسجم مع أجندة أدنوك للاستدامة 2030 ومع هدف TIER بتعزيز تواجدها وريادتها للسوق في الشرق الأوسط

أعلنت TIER، المزود الرائد لحلول التنقل المصغرة في أوروبا والتي أطلقت أسطولها من السكوترات الإلكترونية المتقدمة في دولة الإمارات عام 2019، عن إطلاق أول أسطول لها من الدراجات الإلكترونية في الإمارات رسميًا مع أحدث طرازاتها - TIER 5 – في منطقة الرويس، وذلك بهدف توفير طريقة بديلة للتنقل لأكثر من 29,000 ساكن بالمنطقة. تقع الرويس على بعد 240 كيلومترًا غرب أبوظبي، وطورتها شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" لتكون مدينة يقيم فيها العاملون بالشركة.

ويأتي إطلاق تلك الدراجات تماشيًا مع الخطة الاستراتيجية للشركة، والرامية إلى توفير حلول التنقل المصغرة في كافة المدن الكبرى والمراكز الرئيسية بالشرق الأوسط، لتتيح لجمهور أكبر خيار الاستفادة من وسائل المواصلات المستدامة وتساهم في تخفيض انبعاثات الكربون. وتمكنت TIER من إطلاق تلك الحلول المبتكرة في الرويس من خلال اتفاقيتها مع أدنوك – المزود الرائد للطاقة والتي وضعت أجندة الاستدامة للعام 2030 بهدف حماية البيئة وتحقيق عدد من الأهداف من أجل تقليل انبعاث غازات الدفيئة بنسبة 25 بالمائة. ويتقاسم الطرفان رؤية مشتركة نحو مستقبل أكثر استدامة.

وستعمل TIER على فهم احتياجات المجتمع عبر استخدام البيانات وتحليل المرئيات من أجل تطوير رؤية شمولية لكيفية تنقل سكان الرويس، مما يدعم الهدف الأكبر لتطوير مجتمع يركّز على احتياجات المقيمين فيه. ومن الجدير بالذكر أن أبوظبي ليست جديدة على TIER فقد كانت أول مدينة تدخلها الشركة في الشرق الأوسط، فيما تعتبر مبادلة – الشركة القابضة المملوكة لحكومة دولة الإمارات- واحدًا من أبرز المستثمرين في شركة TIER وركيزة هامة لتعزيز تواجد الشركة بالمنطقة.

في هذا الصدد قال أمير ميلاد، المدير العام لشركة TIER في الشرق الأوسط: "تمثل هذه الخطوة إنجازًا جديدًا لنا في TIER، حيث ندخل المدينة السادسة في الشرق الأوسط ونطلق أول أسطول لنا من الدراجات الإلكترونية في دولة الإمارات، مما يسمح للسكان بالتنقل عبر مسافات أطول باستعمال وسيلة مستدامة للمواصلات. لقد شهدت مدينة الرويس تطورًا سريعًا وحققت تقدمًا ملموسًا في ظل التزام أدنوك بتحسين الاستدامة والرفاه فيها، ويسعدنا أن نشارك في تقديم الخدمات للسكان والحرص على توفر تجربة مرموقة بمستوى عالمي لهم."

يشار إلى أن هذه الدراجات الإلكترونية توجد حاليًا في عدد من الدول الأوروبية مثل ألمانيا وفرنسا والنرويج وهولندا والسويد وسويسرا، وقد انطلقت للتوّ في مملكة البحرين. زوّدت كل دراجة بسلّة عملية لسهولة التنقل، ويمكن للمستخدمين تفعيل الدراجة الإلكترونية من خلال رمز QR أو مباشرة من خلال التطبيق، حيث يدفع المستخدم 3 دراهم إماراتية مقابل التفعيل و درهمًا واحدًا لكل دقيقة باستخدام بطاقة الائتمان. وبعد انتهاء الرحلة يمكن ركن الدراجة في أحد الأماكن المناسبة التي تحمل علامة TIER أو في واحدة من مناطق المواقف بالمدينة لسهولة التسليم.

ويستطيع سكان الرويس استعمال السكوترات الإلكترونية عبر نفس التطبيق الخاص بالدراجات من TIER عبر تحميل التطبيق والعثور على أقرب سكوتر إلكتروني إليهم من الخريطة الافتراضية، ومن ثم فتح القفل بواسطة رمز QR . وبوسع المستخدمين كذلك الاستفادة من نظام الركن الافتراضي دون عناء عند الانتهاء من استعمال السكوتر، وذلك بالعثور على أقرب موقف آمن والضغط على زر "إنهاء الاستخدام". كما سيكون بوسع المستخدمين الجدد الحصول على أول رحلتين مجانًا عند إدخال الرمز TIER-RUWAIS في التطبيق.

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- انتهى -