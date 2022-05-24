هيئة الطرق والمواصلات تعلن تشغيل السكوترات الإلكترونية في 10 مناطق في دبي اعتبارًا من الربع الأول من العام 2022، لتسمح لشركة TIER بمواصلة التوسع وتقديم مركباتها من طراز TIER 5 في مناطق بارزة مثل شاطئ جميرا ومرسى دبي والخليج التجاري

التوسع الجديد يتماشى مع خطة دبي 2040 التي تضع مخططًا شموليًا للتنمية العمرانية في المدينة وتحسين نوعية حياة المقيمين، مع الانتقال إلى استخدام وسائل النقل المحايدة كربونيًا لتكون دبي المدينة المفضلة للحياة

الإمارات العربية المتحدة، دبي: عملت TIER، أكبر شركة مزودة لحلول التنقل المصغرة والمشتركة في العالم، على توسعة أسطولها في دبي استجابة منها للمستجدات التي أعلنت عنها هيئة الطرق والمواصلات، وذلك من خلال إطلاق السكوترات الكهربائية في 10 مناطق أخرى بدبي. فقد اثبتت المرحلة التجريبية لتلك السكوترات نجاحًا كبيرًا نظرًا لكونها وسيلة مناسبة للأفراد الراغبين بالتنقل لمسافات قصيرة، إذ حققت معدلات رضا العملاء نسبة 82% خلال المرحلة التجريبية.

يذكر أن TIER شهدت خلال العام الماضي زيادة في الطلب على استخدام السكوترات الكهربائية في دبي، حيث تشارك المدينة الرؤية والرسالة الرامية إلى تزويد سكان دولة الإمارات بوسائل موثوقة وآمنة وصديقة للبيئة للتنقل بتكلفة منخفضة. وستواصل TIER دعم رؤية دبي لتكون مدينة المستقبل التي تتسم بالذكاء والاستدامة، فقد قطعت سكوتراتها منذ إطلاق المرحلة التجريبية تحت إشراف هيئة الطرق والمواصلات في 20 أكتوبر 2020 مسافة تفوق 1.3 كيلومتر، وساعدت في توفير ما يزيد على 18,500 كيلوغرام من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. وفي ظل المستجدات، تمكنت TIER من التوسع وتقديم خدمتها في 10 تشهد طلبًا كبيرًا في دبي، وهي الخوانيج، والخليج التجاري، ومدينة دبي للإنترنت، وممشى دبي مارينا، وجرينز، ومضمار شاطئ جميرا الدائري، ونخلة جميرا.

من الجدير بالذكر أن TIER حققت تطورات كبيرة منذ انطلاقها في دبي حيث كانت أول من يقدم تقنيات البطاريات القابلة للاستبدال في المدينة، مما يعني وضع معيار جديد وريادي للاستدامة في المجال. كما حققت الشركة إنجازات ملموسة عبر الشراكات والتعاون بدبي، فقد أعلنت في صيف العام 2021 عن شراكة مع منصة نون للتجارة الإلكترونية حصل من خلالها جميع عملاء VIP لدى نون على دقائق مجانية لاستخدام سكوترات TIER مما شجع العملاء على الانتقال إلى وسائل النقل المستدامة. وعززت الشركة تعاونها عبر الشراكة مع طلبات – المنصة الرائدة لتوصيل الأطعمة والمشتريات في المنطقة، لتكون أول شركة تطلق إمكانات التوصيل بالسكوترات الكهربائية خلال فعاليات إكسبو 2020 حيث تم تزويد أفراد الطاقم في منطقة إكسبو 2020 دبي بالسكوترات لتلبية طلبات الطعام والشراب بوسيلة تتسم بالكفاءة وحماية البيئة. وتواصل TIER توسعها عبر تقديم العروض المميزة في دولة الإمارات وترسيخ مكانتها كأبرز مزود لإمكانات النقل المصغرة في المنطقة.

شهد إطلاق TIER للسكوترات الكهربائية بالمنطقة لأول مرة استخدامها في عدد من المناطق البارزة مثل داون تاون دبي وجي إل تي، ليتبع ذلك توسع سريع في عدد من المناطق والمدن. وتماشيًا مع رؤيتها الرامية إلى توفير حلولها الصديقة للبيئة لعدد أكبر من المستخدمين في دبي، قال أمير ميلاد، المدير العام لشركة TIER في الشرق الأوسط: "نتطلع إلى مواصلة توسع أسطولنا في دبي، وهو ما تسنّى لنا بفضل الشراكة مع هيئة الطرق والمواصلات والذي أتاح لنا مواصلة تزويد سكان دبي بوسيلة مواصلات مستدامة، وهي خطوة أسهمت في تعزيز مكانتنا في أسواق الشرق الأوسط بينما نستمر في توسعنا ونمونا. كما وجدنا أن أكثر من 20 بالمائة من الرحلات التي استخدمت سكوترات TIER خدمت مسافات غير مخدومة بوسائل النقل المعتادة كالوصول إلى محطات مترو دبي، وسنستمر بالعمل على توفير خدماتنا على نطاق أوسع وإضافة مزيد من المناطق إلى شبكتنا لتلبية الطلب المتزايد."

وتجدر الإشارة إلى أن الشراكة بين TIER و هيئة الطرق والمواصلات شكّلت أساسًا هامًا لتعزيز مكانة الشركة في القطاع وترسّخ التزامها تجاه تحقيق مستقبل آمن للأجيال الحالية والمستقبلية. سيضم أسطول السكوترات الإلكترونية طراز TIER 5 حصريًا، وهو الطراز الأحدث والأكثر تقدمًا والذي يتمتع بعدد من خصائص السلامة المتميزة، ومنها وجود ثلاثة مكابح منفصلة ومقابض سهلة التحكم وإضاءة ساطعة وإطارات عريضة، بالإضافة إلى ميزة الملاحة عبر التطبيق. وقد زوّدت TIER الجيل الأحدث من تلك السكوترات بمؤشر الانعطاف الذي يسمح بالرؤية على مدى 360 درجة - وهي السكوترات الإلكترونية الوحيدة التي تتمتع بتلك الخاصية في منطقة الشرق الأوسط.

يستطيع جميع المقيمين والزوار استخدام السكوترات الإلكترونية من TIER بمجرد تحميل التطبيق العالمي الذي يسمح لهم باستعمال الخدمة أثناء السفر إلى أي من الدول التي تتواجد فيها الشركة، وعددها 18 دولة. ولدى تحميل التطبيق، يمكن للمستخدم البحث عن سكوتر من TIER على الخريطة الافتراضية وفتح القفل باستخدام رمز QR ، قبل استعمال نظام الركن الافتراضي السهل لإنهاء الرحلة بمجرد العثور على منطقة آمنة للركن والضغط على زر "إنهاء الرحلة".

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