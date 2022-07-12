دراجات (TIER) الكهربائية الجديدة توفر حلولاً سهلة ومريحة للتنقل دبي، الإمارات العربية المتحدة: وقعت مجموعة الفطيم العقارية اتفاقية شراكة مع (TIER Mobility) المتمركزة في برلين، لتشغيل خدمة التنقل السريعة والسهلة بالدراجات الكهربائية في دبي فستيفال سيتي، وذلك بهدف جعل التنقل داخل هذه المنطقة أكثر سهولة وسلاسة وبأسعار معقولة، وتوفير وسيلة تنقل صديقة للبيئة داخل هذه الوجهة. وتعتبر دبي فستيفال سيتي وجهة نابضة بالحياة وجاذبة للعائلات تحتضن أرقى المتاجر والمطاعم ومراكز التسلية والترفيه، ويضاف إليها حاليًا خدمة التنقل الجديدة من (TIER Mobility). وتماشياً مع هدف دبي فستيفال سيتي المتمثل في الاستثمار المتواصل لتطوير مجتمعات مبتكرة، ستقدم هذه الشراكة للمقيمين وزوار المركز التجاري والمستأجرين وسيلة تنقل وتجول صديقة للبيئة في المدينة باستخدام الدراجات والسكوتر الكهربائية المقدمة من (TIER Mobility). وقد تم تحديد موقع الدراجات الكهربائية في ممشى المرسى بلازا على أن تتوسع إلى مواقع أخرى في دبي فستيفال سيتي. وستساعد الدراجات الكهربائية المزودة بتقنية السور الجيولوجي على تلافي التحديات المتمثلة بركن الدراجات بطريقة غير قانونية والسير في مناطق محظورة. وتسمح الدراجات مزودة بخاصية المساعدة الحركية بالتنقل بسرعة اقصاها 25 كلم في الساعة. تعليقًا على هذه الشراكة، قال سامر ظبيان، مدير إدارة العقارات السكنية والتجارية في دبي فستيفال سيتي: "نتطلع بشغف للتعاون مع (TIER Mobility) بهدف إرساء رؤيتنا الذكية والصديقة للبيئة للمدينة. يعتبر مفهوم الاستدامة أحد مجالات التركيز الرئيسية في دبي فستيفال سيتي، لذا سنواصل الاستثمار في بناء مجتمعات ذكية تدعم الاحتياجات الحالية والمستقبلية لعملائنا، وتحافظ على دبي فستيفال سيتي كوجهة سياحية وترفيهية رائدة، وسنلتزم بتطوير عروض تتماشى مع أجندة الاستدامة لحكومة الإمارات 2040". من جانبه، قال أمير ميلاد، المدير العام لشركة (TIER Mobility): "تتمثل مهمتنا في تحسين جودة التنقل ومساعدة المدن والمجتمعات مثل دبي فستيفال سيتي على خفض اعتمادها على السيارات وتوفير حلول التنقل الأكثر أمانًا وإنصافًا واستدامة. نحن سعداء بتوقيع هذه الشراكة الاستراتيجية مع دبي فستيفال سيتي، لأن إطلاق خدمات التنقل الصديقة للبيئة في المجمع سيساهم في إرساء النقل الصديق للبيئة وتعزيز تجربة النقل للزوار والمقيمين". يمكن لجميع المقيمين والسياح الوصول إلى السيارات الكهربائية عبر تحميل تطبيق (TIER) على الهاتف الجوال، الذي يوفر للركاب خيار استخدام "الدفع أولاً" المقدم بسعر درهم واحد لكل دقيقة أو نموذج الاشتراك، ويمكن الدفع عبر (PayPal) أو البطاقات المصرفية. تملك مجموعة الفطيم العقارية أكثر من 40 عامًا من الخبرة في مجال التطوير العقاري في المنطقة، وملتزمة بالتواصل المستمر مع عملائها بهدف إرساء علاقة إيجابية مع مستثمريها وشركائها. وَتأكيداً لِهذا الالتزامِ، يُواصِلُ دبي فستيفال سيتي، التّابِع لِلمَجموعة، تقديم تجارب تسوق وترفيه سلسلة وأسلوب حياة مريح ومميز للمقيمين فيه وللمستأجرين والزوار. #بياناتشركات - انتهى - نبذة عن مجموعة الفطيم العقارية تتولى مجموعة الفطيم العقارية، الذراع العقارية لمجموعة الفطيم، مهام التصميم والتطوير والشراء والإنشاء لكافة المشاريع العقارية العملاقة، بالإضافة إلى تأجير وتشغيل هذه المشاريع بعد اكتمالها، حيث تدأب المجموعة على تطوير وتشغيل محفظة بقيمة ملايين الدولارات من الأصول العقارية والاستثمارية الفردية والمؤسسية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتتضمن أهم مشاريعها الحالية المجمّعات متعددة الاستخدامات المندرجة تحت علامة فستيفال سيتي، وهي دبي فستيفال سيتي، وكايرو فستيفال سيتي، ودوحة فستيفال سيتي. وتُعد كل من دبي فستيفال سيتي وكايرو فستيفال سيتي من المجتمعات السكنية المتكاملة التي تم تصميم مخططاتها الرئيسية لتوفير وجهات سكنية تتيح أرقى أنماط الحياة، فضلاً عما تحتضنه من المرافق المذهلة التي تشمل المجمعات السكنية والتجارية والمؤسسات التعليمية والفنادق من فئة 5 نجوم، والتي تتكامل على النحو الأمثل مع عروض التجزئة والتسلية والترفيه التي توفرها. لمحة عن مجموعة الفطيم تأسست مجموعة الفطيم في الثلاثينيات من القرن الماضي كشركة تجارية، وتعد اليوم واحدة من أكثر الشركات الإقليمية الخاصة تنوعًا وتقدمًا، ويقع مقرها الرئيسي في دبي، الإمارات العربية المتحدة. تعمل الشركة في خمسة أقسام تشغيلية من السيارات والخدمات المالية والعقارات والتجزئة والصحة، وتوظف أكثر من 35000 موظف في أكثر من 20 دولة في الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا، وتتشارك مع أكثر من 200 من العلامات التجارية الأكثر إعجابًا وابتكارًا في العالم. إن ريادة الأعمال في الفطيم والتركيز على العملاء يسهم في نمو المؤسسة وتوسعها والاستجابة للاحتياجات المتغيرة للعملاء داخل المجتمعات التي نعمل فيها. تواصل الفطيم، من خلال تمسكها بالقيم المتمثلة في الاحترام والتميز والتعاون والنزاهة، بإثراء حياة وتطلعات عملائها يوميًا. لمزيد من المعلومات قم بزيارة: www.alfuttaim.com. للاستفسارات الصحفية، يرجى التواصل مع: شيفا العثمان مديرة أولى لحسابات العملاء| إمباكت بورتر نوفيلي | هاتف: 97143304030+| بريد إلكتروني: s.alusman@ipn.ae