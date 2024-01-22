يعزز هذا الإنجاز مكانة دو وريادتها على مستوى القطاع في توفير حلول مخصصة لخدمات البث والأقمار الصناعية

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت دو، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة عن نيل محطتها للبث الفضائي "سماكوم"، الواقعة في منطقة القدرة بدبي، شهادة الاعتماد المرموقة من المستوى الرابع "Tier 4" ضمن برنامج اعتماد محطات البث الفضائي الخاص بالجمعية العالمية للبث الفضائي. وتوفر محطة دو للبث الفضائي محفظة متكاملة من الحلول المخصصة ووصولاً شاملاً إلى مجموعة واسعة من الأقمار الصناعية ومحطات البث الإقليمية والعالمية.

وتم تكريم محطة دو للبث الفضائي بشهادة الاعتماد المرموقة من المستوى الرابع "Tier 4" ضمن برنامج اعتماد محطات البث الفضائي، والمعروف بعملية التقييم الصارمة التي يتبعها، نظير التزام دو بخلق بيئة ملائمة تعزز نمو وازدهار مشغلي الأقمار الصناعية ومزودي خدمات البث. ويعكس الحصول على هذه الشهادة نجاح محطة سماكوم التابعة لـ "دو" في تقديم الدعم لمجموعات الأقمار الصناعية في المدارات الثابتة بالنسبة إلى الأرض (GEO)، وفي المدار الأرضي المنخفض (LEO)، وفي المدار الأرضي المتوسط (MEO).

وقال سليم البلوشي، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في دو: "يعكس نيل محطتنا للبث الفضائي شهادة الاعتماد من المستوى الرابع ضمن برنامج اعتماد محطات البث الفضائي التزامنا ببناء بنية تحتية متطورة تلبي متطلبات مزودي خدمات البث والأقمار الصناعية. ويعزز هذا الإنجاز مكانة دو ودورها كحلقة وصل مهمة في المشهد العالمي لخدمات البث والاتصالات، من خلال التزمها بتوفير شبكة اتصال موثوقة وخدمات عالية الجودة. وسنواصل العمل بكل تفانٍ للارتقاء بمستويات التميز والابتكار في قطاع خدمات البث والأقمار الصناعية وفقاً لأعلى معايير الجودة والأمان والكفاءة".

جدير بالذكر أن محطة دو للبث الفضائي "سماكوم"، الواقعة في منطقة القدرة بدبي، أُنشِئت على مساحة كبيرة تبلغ 75,000 متر مربع، وتتميز بموقع متميز يوفر رؤية كاملة للمدار الثابت بالنسبة للأرض، دون أي عوائق في خط الرؤية المادي. وتم الانتهاء من بناء المحطة في عام 2021، وتضم حالياً على 45 هوائياً للإرسال/الاستقبال بالإضافة إلى 22 هوائياً للاستقبال فقط، ما يوفر الوصول إلى الأقمار الصناعية ذات النطاقات S وC وKu وDBS.

وتمثّل شهادة الاعتماد الجديدة إنجازاً هاماً بالنسبة لشركة دو يعكس حرصها المستمر على تحقيق التميز في العمليات والتزامها بتقديم حلول عالية الجودة لمشغلي خدمات البث والأقمار الصناعية. ويدعم هذا الإنجاز مساعي دو لتعزيز محفظة عروضها ومواكبة متطلبات النمو في قطاع الفضاء والأقمار الصناعية.

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