Tickmill - شركة عالمية رائدة في تقديم الخدمات المالية عبر الإنترنت - تسعد بأن تُعلن عن إطلاق وسيلة دفع محلية جديدة بالتعاون مع بنك المشرق، أحد أكثر المؤسسات المالية موثوقية في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتأتي هذه الخطوة الاستراتيجية في إطار التزام Tickmill بتوفير حلول تمويل آمنة وفعّالة، تجمع بين السهولة والمرونة، ومُصممة خصيصًا لتلبية تطلعات واحتياجات عملائها.

سوف تتيح تلك الميزة الجديدة لعملاء Tickmill في دولة الإمارات العربية المتحدة، إمكانية تنفيذ التحويلات المحلية السريعة بالدرهم الإماراتي، إلى جانب إجراء عمليات السحب والإيداع بكل من الدرهم الإماراتي والدولار الأمريكي بسهولة ومرونة عالية. ولضمان أقصى معايير الأمان والموثوقية، سيتم تنفيذ جميع المعاملات عبر البنية التحتية الموثوقة لبنك المشرق، بما يكفل معالجة المدفوعات بأعلى درجات والأمان.

وفي تصريح له حول تلك الخطوة الهامة، أشار محمد عبد الباقي، المدير الإقليمي للتسويق في Tickmill بقوله: "إن تعاوننا مع بنك المشرق يعد إنجازًا بارزًا في مسيرة Tickmill نحو تعزيز وجودها في دولة الإمارات العربية المتحدة" وتابع بقوله:" إن إتاحة وسيلة دفع محلية لا تقتصر على تبسيط طُرق تمويل حسابات عملائنا فحسب، بل تعكس أيضًا التزامنا بتقديم حلول مبتكرة تتسم بالموثوقية والأمان وتلبي احتياجاتهم الحقيقية. كما نفخر بشراكتنا مع بنك المشرق، المؤسسة العريقة والموثوقة، حيث تمثل هذه الشراكة ركيزة أساسية تضيف قيمة ملموسة وتمنح عملاءنا المميزين في المنطقة مستوى أعلى من الطمأنينة وراحة البال".

يأتي إدماج وسيلة الدفع الجديدة ليؤكد حرص Tickmill على تقديم حلول مرنة ترتكز على العميل، مع ضمان أعلى مستويات السرعة والأمان. وبفضل المكانة المرموقة والسمعة العريقة التي يتمتع بها بنك المشرق، إلى جانب خبرته الطويلة في دولة الإمارات العربية المتحدة، سوف يتاح لعملائنا إجراء معاملاتهم بثقة وموثوقية تامة.

ومنذ تأسيسها في عام 2014، نجحت Tickmill في بناء حضور عالمي قوي تحت إشراف هيئات تنظيمية مرموقة مثل هيئة مراقبة السلوكيات المالية (FCA)، وهيئة الأوراق المالية والبورصات القبرصية (CySEC)، وهيئة الخدمات المالية (FSA) في سيشيل، إلى جانب اعتراف هيئة دبي للخدمات المالية (DFSA) بمكتبها التمثيلي. وتؤكد تلك الخطوة الاستراتيجة التزام Tickmill المستمر بتطوير خدماتها وتعزيز تجربة التداول المقدمة لعملائها على مستوى العالم.

لمزيد من المعلومات حول Tickmill وخدماتها المبتكرة، يرجى زيارة https://www.tickmill.com

حول Tickmill:

منذ انطلاقتها الأولى عام 2014، رسخت Tickmill مكانتها كواحدة من أبرز مزودي خدمات التداول الإلكتروني على مستوى عالمي. وتخضع الشركة لتنظيم هيئات رقابية عالمية مرموقة، تشمل هيئة مراقبة السلوكيات المالية (FCA)، وهيئة الأوراق المالية والبورصات القبرصية (CySEC)، وهيئة الخدمات المالية في سيشل (FSA)، إلى جانب اعترافها كمكتب تمثيلي من قبل سلطة دبي للخدمات المالية (DFSA). وتضع Tickmill سلامة أموال العملاء على رأس أولوياتها، مع الالتزام التام بأعلى معايير الشفافية والنزاهة. ويضم فريق العمل نخبة من المتداولين المحترفين أصحاب الخبرة المتراكمة منذ ثمانينيات القرن الماضي، حيث يتمتعون بسجل حافل في التعامل مع مختلف الأسواق المالية العالمية، من آسيا وصولا إلى أمريكا الشمالية.

تحذير المخاطر: ينطوي التداول بالمنتجات التي تعتمد على الهامش على مستوى مرتفع من المخاطر، وقد لا يكون ملائمًا لجميع المستثمرين. فمن الممكن أن تتجاوز الخسائر الاستثمار الأولي. لذا، يُرجى التأكد من استيعابك التام لطبيعة هذه المخاطر، واتخاذ التدابير اللازمة لإدارة صفقاتك بحكمة.

-انتهى-

#بياناتشركات