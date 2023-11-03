تدعم Thriwe الشركات والبنوك الرائدة عالميًا لتعزيز ولاء العملاء بمنح مكافآت ومزايا مخصصة.

حصلت Thriwe على عضويات كثيرة تضم أكثر من 2000 عضو على مدار الشهرين الماضيين.

بدبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة Thriwe، إحدى الشركات الرائدة في مجال تقديم الخدمات التقنية بصفتها شركة منصة، عن نجاحها في إثبات وجودها التشغيلي الكامل في المملكة العربية السعودية. تأسست الشركة في عام 2011، وتقدم الدعم للشركات والبنوك لاكتساب عملائها وإشراكهم وإسعادهم بمنح المكافآت والمزايا وبرامج الولاء المنسقة.

ومن خلال الاستفادة من النجاح الذي دام عقدًا من الزمن في دولة الإمارات العربية المتحدة، أقامت Thriwe شراكات قيمة مع مؤسسات مالية مشهورة مثل بنك أبوظبي الأول، والمشرق، وبنك رأس الخيمة، وبنك الإمارات دبي الوطني. ومن بين توسعاتها الاستراتيجية العالمية، فازت الشركة مؤخرًا بعمليات استحواذ بارزة وحصلت على استثمارات هائلة. وقد تحقق أحد هذه الاستثمارات مع مجموعة مسره السعودية، ما يجعلها خطوة مهمة في تعزيز وجود الشركة في المنطقة. وفي غضون شهرين من هذا الاستثمار، اكتسبت الشركة قاعدة عضوية رائعة تضم أكثر من 2000 عضو في قطاعات، مثل الخدمات المصرفية والتأمين والسلع الاستهلاكية المعمرة.

وتعليقًا على شراكتها الإستراتيجية، قال طارق المطلق، رئيس مجلس إدارة مجموعة المطلق : “إن شراكتنا الإستراتيجية مع Thriwe تؤكد التزامنا تجاه تسخير مواردنا وشبكتنا الواسعة وخبراتنا في المجال. لدينا ثقة راسخة في قدرة Thriwe على إحداث ثورة في مجال الولاء والمكافآت في المملكة العربية السعودية، وفتح فرص جديدة توفر قيمة كبيرة لشركائنا وعملائهم. بفضل تمتعهم بالجدارة والموثوقية والحلول الإستراتيجية، فإنهم يعدون شريكًا قويًا لتعزيز مشاركة العملاء وولائهم.

وقال دروف فيرما، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Thriwe: "في ظل بيئة الأعمال التنافسية الشديدة اليوم، تسعى المؤسسات في المملكة العربية السعودية باستمرار إلى البحث عن طرق مبتكرة للوصول إلى عملاء جدد والاحتفاظ بالعملاء الحاليين. ومع الانطلاق في رحلة ناجحة امتدت عبر الهند والإمارات العربية المتحدة وسنغافورة ولندن وفلوريدا، نحن الآن في المملكة العربية السعودية لتحقيق إنجاز آخر. تتمثل رؤيتنا في تمكين الشركات في المملكة العربية السعودية من خلال توفير منصة سهلة الاستخدام ويمكن تخصيصها لترسخ علاقات قوية مع العملاء وتحافظ عليها، وتعزز الولاء".

تقدم Thriwe حزمة مزايا شمولية تتضمن منصة تقنية، وتنظيم المزايا والتأهيل، وتجربة عملاء متميزة. تتميز الشركة بدورها الريادي الموثوق بين المنافسين في مجال تسويق التجارة بين الشركات فيما يتعلق بتوافق البيانات المتطورة وحلول الإدارة؛ ما يجعلها الخيار الأمثل للأعمال التجارية.

وأضاف قائلًا: "أصبحت بيانات العملاء أحد الأصول للأعمال التجارية. إن ضمان الأمان والإدارة المسؤولة ليس مجرد متطلب تنظيمي، إلا أنه يعد أيضًا عاملًا رئيسيًا في جذب العملاء الجدد والحفاظ عليهم. لقد ساعدنا التزامنا بالامتثال المتطور للبيانات وإدارتها على بناء شراكات قوية وطويلة الأمد مع الشركات الرائدة في مختلف القطاعات."

من خلال شبكة شركاء في أكثر من 130 دولة، تتمتع Thriwe بسجل حافل من العمل مع المؤسسات المالية البارزة، مثل أميكس وماستر كارد وفيزا وبنك اتش اس بي سي وستاندرد تشارترد وبنك اتش دي اف سي وأكسيس بنك وبنك المشرق ويونيون باي، وغيرها. بالإضافة إلى ذلك، وكجزء من خطتها للتوسع في الشرق الأوسط، تبذل الشركة جهودها لتحقيق إيرادات تبلغ حوالي 100 مليون دولار أمريكي من السوق السعودية على مدار الـ 36 شهرًا القادمة.

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معلومات حول Thriwe:

أسس دروف فيرما، خريج معهد كزافييه للإدارة، شركة Thriwe في عام 2011، ويقع مقرها الرئيسي في الهند، ولها مكاتب إقليمية في جميع أنحاء البلاد والإمارات العربية المتحدة وسنغافورة ولندن وفلوريدا. تقدم الشركة مجموعة واسعة من حلول الولاء المزودة بالبيانات والتقنيات الغنية. يهدف عرض Thriwe إلى إرضاء عملاء العلامة التجارية والموظفين وأصحاب المصلحة الرئيسيين بمنح مكافآت ومزايا مصممة خصيصًا، بما في ذلك الخصومات والاسترداد النقدي والعروض الحصرية من العلامات التجارية الشريكة.