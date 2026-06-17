الرياض، المملكة العربية السعودية – أعلنت مجموعة "حوار"، الرائدة في قطاع التسويق والاتصال المؤسسي المتكامل، ومقرّها في المملكة العربية السعودية، عن إطلاق إستراتيجيتها الرقمية الجديدة "ThinkMate" ، لتقود من خلالها مرحلة جديدة بالكامل من حلول التسويق والاتصال المؤسسي (Marcom) القائمة على الذكاء الاصطناعي، والتي تضع الإنسان في قلب العملية الإبداعية.

ويأتي هذا الإعلان بالتزامن مع إعلان المملكة العربية السعودية عام2026 "عام الذكاء الاصطناعي"، ويعكس دور مجموعة "حوار" في الإسهام بمسيرة التحول الرقمي الأوسع في المملكة ضمن رؤية المملكة 2030، حيث تعمل إستراتيجية “ThinkMate” على تطوير نموذج العمل لدى المجموعة ليواكب أحدث التطورات التقنية الذكية والمتخصصة في قطاع التسويق والاتصال المؤسسي. وعلى الرغم من التسارع الكبير في تبنّي أدوات الذكاء الاصطناعي، لا يزال تحويل هذه الأدوات إلى أثرٍ ملموس على مستوى الأعمال يشكّل تحدياً حقيقياً أمام القطاع. وتبرز إستراتيجية "ThinkMate" كنموذجٍ يعكس نهج "حوار" القائم على الحوكمة أولاً في تبنّي الابتكار الرقمي، مع تركيزٍ واضح على توظيف الذكاء الاصطناعي بما يحقق قيمة فعلية. وبهذا، ترسّخ الشركة موقعها في طليعة الجهات التي تقود الاستخدام المنضبط والمسؤول للذكاء الاصطناعي ضمن قطاع التسويق والاتصال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وفي هذا الإطار، قال المدير العام لمجموعة "حوار" عبدالعزيز الغشيان: "مع تسارع وتيرة تبنّي الابتكار التقني، أدى غياب الأطر الواضحة والمنهجيات المنظمة إلى الحد من فاعلية توظيف هذه التقنيات لتعزيز جودة مخرجات الأعمال ". وأضاف: "نحن في حوار، رأينا فرصة لإعادة التفكير ليس في كيفية دمج هذه التقنيات وحسب، بل في إعادة تعريف دورها لتعزز جودة المخرجات من جهة، وأيضاً تطوير قدرات الأفراد العاملين في المجموعة من جهةٍ أخرى؛ ولا سيما استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي، ضمن سير العمل اليومي بما يحقق قيمة حقيقية على مستوى عملياتنا. ومن هذا المنطلق، عملنا على تطوير نموذج عمل أكثر تنظيماً يواكب التحول بشكلٍ منهجي، ويسهم في الارتقاء بمستوى قطاع التسويق والاتصال المؤسسي في المملكة".

ومن خلال دمج حلولها الرقمية المتنوعة عبر مختلف الإدارات وبشكلٍ يومي، ترسخ إستراتيجية "ThinkMate" منظومةً تقنية موحدة وفريدة تدعم فرق العمل، وتعزز من مستويات الاتساق والجودة التي تميّز مخرجات مجموعة "حوار"؛ وهي تستند على ركائز المجموعة الأساسية: نفكر، نبتكر، نتواصل، وتجمع بين التخطيط الإستراتيجي، وصناعة المحتوى، وتنفيذ الحملات، وقياس الأداء، وذلك ضمن منظومةٍ رقمية موحدة.

وفي حين توفر الإستراتيجية الجديدة للمجموعة بيئة اختبار منظمة لتجربة حلول التسويق والاتصال المعززة بالذكاء الاصطناعي، فإنَّ ذلك سيزيد من التزام "حوار" بمعايير المراجعة الدقيقة في كل حالة يتم فيها استخدام الحلول الجديدة قبل تطبيقها، بالإضافة إلى المتابعة المستمرة للنتائج لضمان توافقها مع معايير الأداء المؤسسي.

وفي هذا السياق، قالت مديرة العمليات التنفيذية لمجموعة "حوار" لوما جابر: "يشهد قطاع الذكاء الاصطناعي والحلول تسارعًا وتكاملاً غير مسبوقين في كل المجالات، وبشكلٍ خاص في المملكة العربية السعودية. ما يتطلب منا كقادة في قطاع التسويق والاتصال المؤسسي منهجية رقمية أكثر ترابطًا وحوكمة، وتساعدنا في نفس الوقت على التأقلم سريعاً وسط المتغيرات الهائلة التي نعيشها على أكثر من صعيد. ومن هنا كان إطلاقنا إستراتيجية "ThinkMate" كمرحلة تطور تلقائية في أسلوب عملنا، والتي أسهمت في انتقالنا المبكر من أدواتٍ إنتاجية متنوعة وموزعة إلى منظومةٍ رقمية موحّدة تدعم فرقنا وتعزز جودة ما نقدمه بسرعة وبأعلى جودة".

وأضافت: "حرصنا في هذه الإستراتيجية على تحقيق توازن واضح بين سياساتنا الرقمية والقيمة الفعلية التي نقدمها، مع الحفاظ على قيمنا التي نؤمن بها والوعي الثقافي في كل ما ننتجه. وبالتوازي، نواصل الاستثمار في تطوير مهارات فرقنا لنكون نموذج محلي متميز على مستوى القطاع يرسخ ثقافة عمل تعزز الإبداع القائم على الإنسان، ويتماشى مع الأولويات الوطنية".

يمثل إطلاق إستراتيجية " ThinkMate" توجهًا عمليًا نحو تبنّي نموذج أكثر انضباطًا في توظيف التقنية داخل قطاع التسويق والاتصال المؤسسي، قائم على الحوكمة وتنمية القدرات البشرية وبناء بيئات عمل قادرة على مواكبة المتغيرات المتسارعة بثقة ومسؤولية. كما تؤكد مجموعة "حوار" التزامها بمواصلة تطوير هذا الإطار وتوسيع تطبيقاته، بما يسهم في رفع مستوى النضج الرقمي في القطاع وإعداد كوادر قادرة على قيادة المرحلة المقبلة من التحول المهني في قطاع الاتصال المؤسسي.

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