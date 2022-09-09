أعلنت شركة Lifestyle Developers، المطور العقاري السعودي الملتزم برفع مستوى المعيشة وجودة الحياة في المملكة العربية السعودية ومنطقة الشرق الأوسط، عن بدء أعمال البناء في مشروعها السكني ذي العلامة التجارية The Vue على الواجهة البحرية بمدينة جدة والمصمم بالتعاون مع شركة التصميم الرائدة عالمياً YOO Studios الحائزة على العديد من الجوائز العالمية والتي تضم نخبة من المهندسين المعماريين ومصممي الديكور الداخلي لأرقى المشاريع السكنية والفندقية حول العالم. ويرسي المشروع معايير جديدة لمستوى المعيشة في المملكة وفقاً لأعلى المعايير العالمية.

ويتكون المشروع من 15 طابقاً و 36 شقة سكنية، وهو مصمم حسب الطلب ليقدم أسلوب حياة هو الأول من نوعه على الواجهة البحرية مع خدمات مميزة حصرية. ومع بدء أعمال البناء واستكمال الأساسات، يسير المشروع كما هو مخطط له وفق الجداول الزمنية المحددة. ويهدف مشروع The Vue إلى توفير وجهة مثالية فريدة من نوعها للحياة العصرية في مدينة جدة مع مرافق مبتكرة راقية ومصعد خاص بكل شقة بالإضافة إلى وسائل الترفيه والراحة الخاصة والتي تعزز مفهوم التفرد والتميز والعيش الرغيد وتجسد مفهوم منزل الأحلام على أرض الواقع.

ويعد هذا المشروع المتميز جزءاً من رؤية أوسع للرئيس التنفيذي لشركة Lifestyle Developers، الأستاذ سلطان صبحي بترجي، التي تهدف إلى الارتقاء بالقطاع العقاري في المملكة العربية السعودية والمساهمة في رفع مستوى المعيشة في كافة المشاريع السكنية وتطوير مجتمعات مزدهرة ومتكاملة.

وبهذه المناسبة، علق الرئيس التنفيذي لـ Lifestyle Developers، سلطان صبحي بترجي، قائلاً: "نسعى إلى توفير أسلوب حياة متجدد وإتاحة الفرصة لهم للعيش في منازل أحلامهم والاستمتاع بأفضل مستويات الرفاهية والراحة. نحن نبذل جهوداً متواصلة لفهم وتلبية احتياجات أصحاب المنازل وتقديم مشاريع سكنية فريدة توفر أسلوب حياة يتجاوز توقعاتهم. ومن خلال تنفيذ العديد من المشاريع وتعاوننا مع YOO ، نجحنا في إرساء معايير جديدة فيما يتعلق بمفاهيم أسلوب الحياة المتميز، وسنواصل العمل على جعل المستحيل ممكناً".

وأضاف: "يُعد مشروع The Vue مثالاً رائعاً يعكس مستقبل الحياة في المشاريع السكنية المتكاملة في المملكة العربية السعودية، وقد راعينا أدق التفاصيل أثناء العمل على تطويره وحرصنا على تلبيته لأعلى المعايير المعتمدة عالمياً. وسيوفر هذا المشروع الأيقوني أسلوب حياة مشابهاً للفنادق العصرية الفاخرة ضمن أجواء تبعث على الراحة والاسترخاء. ويُعد توسيع علامة Lifestyle Developers والتعاون مع استوديوهات التصاميم العالمية دليلاً على نجاح الشركات السعودية في تطوير مشاريع فريدة في أسواق جديدة. ويأتي انطلاق أعمال بناء مشروع The Vue في وقت مثالي بالانسجام مع رؤية المملكة 2030 لتعزيز الاستثمار في المملكة".

ويعكس التعاون مع "YOO Studio" نجاح مشاريع الشركات السعودية والتي تنفذ بالتعاون مع الشركات العالمية مفضية إلى خلق فرص جديدة في السوق المحلية بالإضافة إلى نمو قطاعاتها المختلفة. ويُعد مشروع "The Vue" واحداً من المشاريع العديدة المذهلة والفريدة التي تأتي نتيجة لهذه الشراكات المزدهرة والتي تركز على تطوير مشاريع مشهورة عالمياً تتسم بأعلى معايير الجودة من خلال العمل مع شركاء دوليين للرقي بمستوى المشاريع في المملكة العربية السعودية وخارجها.

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- انتهى -