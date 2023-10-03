توزع العلامة المتخصصة بإنتاج عسل المانوكا الفاخر منتجاتها عبر صيدليات أستر

الإمارات العربية المتحدة، دبي: أعلنت The True Honey Co.، إحدى أبرز الشركات الرائدة عالميًا في إنتاج عسل المانوكا الفاخر، عن طرح منتجاتها من عسل المانوكا الفاخر في أسواق دولة الإمارات العربية المتحدة في عام 2023. وضمن خططها الطموحة للتوسع في المنطقة، واحتفالًا بهذه المناسبة، حطمت العلامة النيوزيلندية رقمها القياسي العالمي كما أعلنت إطلاق عسل المانوكا النادر بتصنيف 2050+MGO – وهو أعلى تصنيف متاح عالميًا لعسل المانوكا.

يمتاز عسل المانوكا الفاخر من إنتاج شركة The True Honey Co. بمصدره الغني من غابات نيوزيلندا النائية، ويجمع بين الخصائص العلاجية الطبيعية والعلم الحديث لتقديم القيمة الحقيقية والمزايا الصحية الفريدة للمانوكا.

وتتوفر منتجات شركة The True Honey Co. في دولة الإمارات بموجب شراكتها مع ألفا ون في المنطقة، حيث ستباع في 70 فرعًا لصيدلية أستر قبل التوسع إلى 200 متجر في دولة الإمارات. وطرحت العلامة النيوزيلندية أربعة أصناف مع من مجموعتها المميزة لعسل مانوكا التي تضم سبعة أصناف، فيما يتم العمل لتقديم المزيد من منتجات المانوكا الصحية في وقت لاحق من هذا العام.

في هذا السياق قال جيم مكميلان، مؤسس The True Honey Co.: "يسعدنا إطلاق منتجاتنا الفاخرة من عسل المانوكا لمشاركتها مع مزيد من العملاء في منطقة الشرق الأوسط، كما نتطلع إلى التواصل مع العملاء الذين يدركون أن الاهتمام بصحتهم أولوية تستحق الاستثمار فيها، وليست رفاهية".

وتعد صيدليات أستر أكبر شبكة صيدليات في دولة الإمارات العربية المتحدة ووجهة شاملة لجميع المتجات المتعلقة بالصحة.

وبدوره عبر إن إس بالاسوبرامانيان، الرئيس التنفيذي لصيدليات أستر، ألفا وان عن سعادته بتقديم المنتجات الجديدة في صيدليات أستر في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة: "يسعدنا إطلاق العلامة التجارية "The True Honey Co." لعسل مانوكا من نيوزيلندا في وتقديمها لعملائنا الكرام في صيدليات أستر و المتاجر الرائدة الأخرى في دولة الإمارات العربية المتحدة".

وتابع: "فهو يدعم جهاز المناعة عن طريق تعزيز مقاومة الالتهابات الشائعة ويهدئ أعراض آلام الحنجرة. تتوافق مجموعة منتجات شركة True Honey Co. مع رءية الصحة والعافية في صيدليات أستر، ويمثل توعية العملاء بفوائد عسل المانوكا محور التركيز فيما بتعلق بالعلامة".

ويأتي التوسع في المنطقة بعد الشراكة التي تجمع العلامة التجارية النيوزيلندية مع صيدليات النهدي في المملكة العربية السعودية والتي انطلقت قبل أربعة أعوام. وتمثل الشراكة مع شركة النهدي الطبية، إحدى سلاسل الصيدليات الرائدة في المملكة العربية السعودية، قصة نجاح مذهلة تقوم على الاهتمام المتزايد للعملاء بعسل المانوكا، وتوجههم لشراء منتجات هذه العلامة التجارية.

وفي عام 2022، شكلت مبيعات The True Honey Co. نسبة 74% من إجمالي قيمة صادرات نيوزيلندا من عسل المانوكا إلى السعودية.1

كما تعمل The True Honey Co. من خلال شراكات متينة في سلطنة عُمان عبر شراكتها مع مجموعة صيدليات مسقط، والشراكة مع أبو عيسى في قطر لبيع منتجاتها في متاجر الصالون الأزرق وجولد جورميه وأصالة للعسل الطبيعي، وجميعها متاجر متخصصة بالعسل.

وضمن خطط النمو والتوسع في المنطقة، أطلقت علامة True Honey كذلك موقعًا إلكترونيًا خاصًا بالشرق الأوسط عبر الرابط: www.truehoney.ae

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نبذة عن The True Honey Co.

تع د The True Honey Co شركة مختصة بعس المانوكا، والذي يتم الحصول عليه من غابات نيوزيلندا النائية حيث يجمع عسل المانوكا الفاخر بين الخصائص العلاجية الطبيعية وتطورات العلم الحديث لتوفير أعلى قيمة للعسل. تعمل الشركة على تقديم أجود أنواع العسل ومنتجات الصحة والعافية في العالم، وتوفر خصائصه القيّمة من خلال منتجات عسل المانوكا الفاخرة التي تستخدم يوميًا. بدأت قصة الشركة عام 2013 عندما حدد مؤسسها المختص جيم مكميلان أفضل مناطق المانوكا في مناطق منعزلة وهادئة في نيوزيلندا، حيث كان حلمه هو حصاد وتقديم أجود منتجات عسل المانوكا ليقدمها للذواقة ومحبي العسل حول العالم.

وتعتبر نيوزيلندا موطنًا لأفخر أنواع عسل المانوكا، والذي يتمتع بقيمة ومكانة مرموقة تضاهي أجود أنواع الكافيار أو فطر الكمأة، فهو مصنوع من رحيق أزهار المانوكا التي تمتاز بندرتها وبخصائصها المثبتة علميًا والقادرة على مكافحة البكتيريا، والتي تحتاج إلى دقة متناهية في حصادها للحصول في النهاية على هذا المنتج المرموق. ولكن قلة فقط من الشركات يمكنها توفير عسل المانكوا الأصلي الذي يعدّ بمثابة كنز من الرحيق الذهبي.

وبالطبع فإن أصناف العسل لا تتساوى في جودتها وأسلوب صناعتها، إلا أن عسل المانوكا هذا يتفوق على كافة أنواع العسل ويحتفي بالتفرّد والجودة التي تسعى إليها الشركة، فهي لا تضع خلايا النحل الخاصة بها إلا في المواقع الهادئة المعزولة والتي يمكن الوصول إليها بالمروحيات فقط. كما يجب توقيت إزهار المانوكا بدقة تامة وأن يكون الطقس ملائمًا تمامًا لتمكين النحل من إنتاج العسل بأفضل أشكاله. وتفخر الشركة بدورها في احترام الطبيعة وتغذية الرحيق بفضل خبراتها الواسعة، ليصل إلى مستويات لا تضاهى من اللون والمذاق والجودة.

وبفضل هذا الالتزام بالأصالة والدقة، تمكن جيم مكميلان، مؤسس شركة The True Honey Co، من بناء شركته لإنتاج وبيع منتجات عسل المانوكا الأصلية الفاخرة ذات الجودة التي يحبها الناس ويثقون بها، وباستخدام ممارسات أخلاقية بأعلى درجات الشفافية.