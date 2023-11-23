تلقت النسخة الأولى من مبادرة ScaleUp أكثر من 300 طلب مشاركة

دبي، الإمارات العربية المتحدة – أعلنت ماستركارد وأرامكس عن فوز شركة The Surpluss بجائزة مبادرة ScaleUp للعام 2023، والتي تهدف إلى دعم نمو الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات العربية المتحدة. وجرى إطلاق المبادرة خلال شهر أكتوبر الماضي بالشراكة مع مبادرة موطن ريادة الأعمال التي أطلقتها وزارة الاقتصاد بدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث مثّلت فرصة مهمة للشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة لطرح أفكارها المبتكرة.

وأقيمت مراسم حفل الإعلان عن الشركة الفائزة في دبي، بحضور العديد من الشركات الناشئة المتميزة التي أتيحت لها الفرصة للتواصل والحصول على المشورة حول كيفية إدارة عمل تجاري ناجح ومزدهر. وشهدت الفعالية حوارات بنّاءة وملهمة بحضور كبار المسؤولين التنفيذيين من ماستركارد وأرامكس و"راك بنك"، حيث شاركوا معلومات وإرشادات لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على تعزيز نموها وتوسيع أعمالها.

وتعتبر The Surpluss أول منصة للتعاون بين الشركات لمشاركة الموارد الفائضة، من أجل مساعدتها في الحد من الهدر وتوفير التكاليف من خلال تحديد الموارد غير المستغلة وإيجاد طرف آخر يمكنه الاستفادة منها.

وستتلقى رنا حاجي رسولي، مؤسسة شركة " The Surpluss" منحة بقيمة 250 ألف درهم، إلى جانب دعوة لحضور حفل غداء حصري مع المستثمرين الأفراد، وستستفيد من الحملة التسويقية، والحصول على التوجيه والإرشاد في مجال الأعمال، فضلًا عن التمتع بأسعار خاصة للخدمات اللوجستية من أرامكس.

وشهدت المسابقة منافسة قوية من الشركات الناشئة في دولة الإمارات، مع تقديم أكثر من 300 طلب. وشملت الموضوعات التي طرحتها هذه الشركات قضايا الاستدامة وإدارة النفايات والتعليم والخدمات المالية.

وجاء في المركزين الثاني والثالث كل من شركة "Fero Ai"، التي تقدم برنامجًا ذكيًا لأتمتة الأعمال لقطاع الخدمات اللوجستية، وشركة "نضيرة للتقنيات" وهي شركة اجتماعية مختصة بابتكار حلول رقمية لإدارة النفايات الصلبة. وتلقت كلا الشركتين على دعوة إلى حفل الغداء الخاص بالمستثمرين الأفراد.

وقالت آمنة أجمل، نائب الرئيس التنفيذي لشؤون تطوير الأسواق في شرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى ماستركارد: "إن مباردة ScaleUp هي واحدة من المبادرات المهمة التي تدعم هدف ماستركارد بضم 50 مليون شركة صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر للاقتصاد الرقمي بحلول العام 2025. ونحن سعداء بحجم الابتكارات والإبداعات التي طرحتها المئات من الشركات التي تقدمت للمشاركة في المبادرة. ونتوجه بالشكر لشركة أرامكس على التزامهم وتعاونهم من أجل دعم نمو الشركات الصغيرة في المنطقة، كما نبارك لشركة The Surpluss بهذا الفوز، ونتطلع لمساعدتهم في توسيع نطاق أعمالهم".

من جانبه قال طارق أبو ياغي، المدير العام لشركة أرامكس في دولة الإمارات العربية المتحدة: "تتمتع أرامكس بإرث طويل في دعم ورعاية الشركات الناشئة في المنطقة، ونحن حريصون على مواصلة العمل على تمكين أصحاب المشاريع لتعزيز مساهماتهم في التنمية الاقتصادية لدولة الإمارات، ومضاعفة الأثر الإيجابي للابتكارات التي تقودها الشركات الناشئة. وإن شراكتنا مع ماستركارد هي خير مثال على التزامنا بدعم منظومة الشركات الصغيرة والمتوسطة وإرساء أسس قوية لتعزيز نموها وتقدمها على المدى البعيد. إن نوعية الطلبات التي تلقيناها هذا العام، وتركيزها الكبير على الاستدامة يجعلنا على ثقة بأن الشركات الناشئة في دولة الإمارات تمتلك المقومات اللازمة لقيادة الطريق نحو مستقبل أفضل".

وحول فوزها بالجائزة قالت رنا حاجي رسولي، مؤسس شركة The Surpluss: "يمثل الفوز بهذه الجائزة نقطة تحول مهمة بالنسبة لي كسيدة تعمل في مجال تكنولوجيا المناخ في دولة الإمارات العربية المتحدة. إن الدعم الذي تقدمه شركات رائدة في القطاع مثل ماستركارد وأرامكس يؤكد على ضرورة إدخال التقنيات الرقمية في سلسلة القيمة الخاصة بالشركات الصغيرة والمتوسطة للمساهمة في إحداث تغيير ملموس في جهود العمل المناخي. ولا شك بأن التعاون البناء بين مختلف القطاعات هو السبيل نحو تحفيز الاستدامة، ويمثل هذا الفوز فرصة مثالية لنا لتنفيذ هذه التطلعات وتوسيع نطاق عملنا في وقت واحد. وإذ نتطلع لما يحمله لنا المستقبل، نشعر بالفخر لمشاركتنا في المبادرة وبمستوى المنافسة القوي فيها".

هذا وتساهم مبادرة ScaleUp في دعم تطلعات دولة الإمارات بأن تكون وطنًا لـ20 شركة أحادية القرن (يونيكورن) بحلول العام 2031، لاسيما وأن الشركات الصغيرة والمتوسطة تمثل 94% من إجمالي الشركات والمؤسسات العاملة في البلاد، وتساهم بما يزيد عن 50% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي. وتشير التوقعات إلى أن عدد الشركات الناشئة في البلاد سيصل إلى مليون شركة بحلول العام 2030.

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نبذة عن شركة ماستركارد

ماستركارد (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز MA)، www.mastercard.com هي شركة عالمية متخصصة في تكنولوجيا حلول الدفع. وتتمثّل مهمتنا في ربط وتمكين اقتصاد رقمي شامل يعود بالنفع على جميع الناس في أي مكان من خلال إتاحة إجراء معاملات آمنة وبسيطة وذكية بكل سهولة. ومن خلال استخدام بيانات وشبكات آمنة وتوطيد شراكات قائمة على الشغف، تساعد ابتكاراتنا وحلولنا الأفراد والمؤسسات المالية والحكومات والشركات على تحقيق أقصى إمكاناتهم. وتستند ثقافتنا وجميع الأعمال التي نقوم بها داخل وخارج الشركة إلى حاصل اللباقة لدينا، أو (DQ). ومن خلال شبكتنا التي تمتد في أكثر من 210 بلدان ومناطق، نحن نعمل على بناء عالم مستدام يوفر إمكانات لا تقدر بثمن للجميع.

نبذة عن أرامكس:

حققت أرامكس منذ تأسيسها قبل 40 عامًا نموًا سريعًا؛ لتصبح اليوم علامة تجارية رائدة في قطاع الخدمات اللوجستية والنقل تتميز بخدماتها المتخصصة وحلولها العالمية المبتكرة التي تلبي احتياجات الشركات والأفراد حول العالم. تتخذ أرامكس المدرجة في سوق دبي المالي، من دولة الإمارات العربية المتحدة مقرًا رئيسًا لعملياتها؛ وتستفيد من موقع الدولة الذي يمثّل حلقة وصل بين الشرق والغرب.

تمتد عملياتنا اليوم في أكثر من 600 مدينة فيما يزيد على الـ70 دولة في جميع أنحاء العالم، وتوظّف أكثر من 16,000 ألف خبير متخصص في مجال النقل والشحن. وتتركز عمليات أرامكس ضمن أربع خدمات رئيسية تضمن نطاق عمليات واسع ومتنوع، وتوفر عروض خدمات شاملة، وتلبي احتياجات فئات العملاء جميعها من الشركات والأفراد على حد سواء. وتشمل هذه الخدمات:

خدمات الشحن الدولي السريع التي تتضمّن خدمات تجميع الطرود وشحنها من أرامكس ("خدمة شوب آند شيب وشركة ماي يو إس").

خدمات الشحن المحلي السريع

خدمات الشحن

الخدمات اللوجستية وحلول سلسلة التوريد

تشكل الاستدامة أساسًا في تحقيق رؤيتنا ورسالتنا. وندرك جيدًا أن تطوير أعمالنا والمحافظة على مقومات استدامتها الفعلية يتطلّب منا توظيف كفاءاتنا الأساسية من أجل إحداث تأثير إيجابي، في إطار التزامنا بتطبيق مفاهيم المواطنة المؤسسية الصالحة في جميع المجتمعات التي نعمل فيها. ولذا نواصل التعاون مع المؤسسات المحلية والعالمية التي تركز على تحقيق الأهداف نفسها، بغرض الوصول إلى مزيد من المستفيدين كل عام من خلال المبادرات والبرامج الموجهة والمدروسة بعناية. وفي إطار جهودنا لحماية البيئة، والتخفيف من مخاطر التغير المناخي، قمنا بالانضمام إلى مبادرة الأهداف المستندة إلى العلم (SBTi) بهدف تسريع تحقيق أهدافنا المناخية المتمثلة في الوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2030، وصافي الانبعاثات الصفري بحلول عام 2050. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.aramex.com