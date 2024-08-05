الدمام، المملكة العربية السعودية، أبرمت شركة تطوير منتزه النفط المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية والمسؤولة عن تطوير مشروع (THE RIG.) مذكرة تفاهم مع شركة الطائرات المروحية وهي شركة رائدة في مجال تشغيل الطائرات المروحية على مستوى المملكة.

ووقع الاتفاقية كلاً من الرئيس التنفيذي لشركة تطوير منتزه النفط المهندس رائد بخرجي، والرئيس التنفيذي لشركة الطائرات المروحية الكابتن أرنو مارتينيز.

وستُسهم المذكرة في تعزيز التعاون بين الطرفين في مجالات عديدة تشمل طرق وسائل النقل الجوية المبتكرة، والتميز التشغيلي، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تنمية القطاع السياحي في المملكة العربية السعودية.

وقال المهندس رائد بخرجي: "تؤكد شراكتنا الاستراتيجية مع شركة الطائرات المروحية التزامنا بتعزيز السياحة والترفيه في المملكة العربية السعودية. وسوف تنعكس مخرجات هذا التعاون بشكل إيجابي لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تنمية القطاع السياحي، من خلال تحسين البنية التحتية لوسائل النقل ورفع مستوى قطاع الضيافة في المملكة. كما نتطلع قدماً بالتعاون مع شركائنا، إلى الاستفادة من خبراتنا المشتركة لدفع عجلة الابتكار والتطور في هذا القطاع."

ومن جهته، قال الكابتن أرنو مارتينيز: "يسعدنا التعاون مع شركة تطوير منتزه النفط (OPDC) في هذا المشروع الأول من نوعه. تعد هذه الشراكة دليلاً على التزامنا بتوفير خدمات الطائرات المروحية التي تلبي أعلى معايير السلامة والجودة. ونهدف من خلال الشراكة مع مشروع (THE RIG.) إلى المساهمة في تحقيق رؤية المملكة الطموحة للمستقبل. تعمل شركة الطائرات المروحية بشكل مستمر على تقديم خدماتها الشاملة في مجال الطيران مع شركائها للارتقاء بالقطاع في المملكة والمنطقة."

نبذة عن وجهة THE RIG.

هي الوجهة السياحية الأولى من نوعها والتي تهدف إلى إعادة استكشاف آفاق جديدة لسياحة المغامرات على مستوى العالم. تقع هذه الوجهة على بعد 40 كيلومًترًا من سواحل الخليج العربي، ويتم تطويرها حالًيًا بواسطة شركة تطوير منتزه النفط(OPDC) ، وهي شركة مساهمة مغلقة مملوكة بالكامل من قبل صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية.

تستوحي هذه الوجهة طرازهُا وتصميمُها من منصات النفط البحرية، وتحتفي بإرث المملكة العربية السعودية العريق في صناعة النفط والغاز، وتقدم تجارب فريدة في الضيافة والترفيه.

تمتد وجهة THE RIG. على مساحة تزيد عن 300,000 متر مربع، وتضم أكثر من 70 نشاط مختلف، بالإضافة إلى تجارب فريدة تتنوع بين الأنشطة المائية والرياضات الجريئة وأنشطة التشويق والإثارة، إلى جانب خيارات الترفيه الداخلي مثل مسرح وسينما ومنصة تعليمية ترفيهية. كما ستضم الوجهة ثلاثة فنادق بإجمالي 800 غرفة، و11 مطعًمًا، ومرسى بمستوى عالمي. للمزيد من المعلومات حول وجهة THE RIG.يرجى زيارة: www.THERIG.sa

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