القاهرة، مصر: عقدت إينوفو، الشركة الرائدة في مجال البناء، اتفاقاً هامًا مع إعمار مصر لبناء مرحلة الفيلات الجديدة "The Peak" بمنطقة أب تاون كايرو، مصر. وتبلغ القيمة الإجمالية للمشروع 2.5 مليار جنيه. ويتضمن المشروع بناء 139 فيلا تمتد على مساحة 170,000متر مربع، بالإضافة إلى المجتمع المحيط، بما في ذلك تطوير البنية التحتية وأعمال تنسيق الحدائق.

يقع المشروع داخل مشروع أب تاون كايرو، حيث ستجمع الفلل الـ139 الجديدة بين التصميم العصري والمساحات المعيشية المريحة، مع مساحات خضراء مصممة لتعزيز روح المجتمع بين السكان. إلى جانب تحسين التجربة السكنية، يسهم مشروع "ذا بيك" في مواصلة تطوير البنية التحتية لمجتمع أب تاون كايرو.

وقال سامح فام، الرئيس التنفيذي لشركة إينوفو للبناء: "يعزز هذا المشروع التزامنا بالجودة والابتكار ورضا العملاء. نتطلع للمزيد من التعاون مع إعمار مصر، وتقديم مشاريع استثنائية تضع معايير جديدة في القطاع."

وقال محمد جمال، العضو المنتدب لشركة إينوفو للبناء بمصر: "تواصل شركة إينوفو للبناء بمصر النمو والابتكار، وتلتزم بثبات بمهمتها المتمثلة في تقديم حلول بناء متميزة تلبي الاحتياجات المتطورة للعملاء."

بدأت شركة إينوفو عملياتها في مصر في عام 2009 وتدعم شركاءها من الحكومة والكيانات السيادية والقطاع الخاص. يعكس أداء اينوفو مصر قيادتها في مجال البناء وتبرز قدرتها على التعامل مع المشاريع التحديّة بكفاءة وفعالية. ومع توسع اينوفو وتطورها، تظل الشركة ثابتة في مهمتها لتقديم حلول بناء رفيعة المستوى تلبي متطلبات العملاء المتطورة وتساهم في تطوير البنية التحتية في مصر.

نبذة عن إينوفو جروب

مجموعة إينوفو ، هي شركة الرائدة في تطوير العقاري والابتكار في البيئة المبنية، متخصصة في تصميم وهندسة وبناء المشاريع الكبرى عبر أربع قارات. تتخذ إينوفو مقرًا لها في لندن ولديها مكاتب في كل من مكاتب في دبي، أبو ظبي، تورونتو، القاهرة، السنغال، والرياض.

واستنادًا إلى 35 عامًا من الخبرة، تعكس محفظة الشركة مجموعة واسعة من المشاريع الكبرى، بما في ذلك الأبراج الشاهقة والتطورات السكنية ومجتمعات الفيلات والمرافق التعليمية والمراكز التجارية والبنية التحتية الحضرية.

ويتم تعريف نهج إينوفو من خلال التزامها بالتكنولوجيا المتطورة، والعمل بشكل مستدام عبر سلسلة القيمة، والجمع بين وجهات نظر متنوعة عبر القوى العاملة لديها لإنشاء علاقات موثوقة.

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نبذة عن إعمار مصر

منذ عام 1997، تعمل شركة إعمار على تحويل أنماط الحياة بلمسة من الفخامة والتطور. باعتبارها واحدة من أكبر المطورين العقاريين في العالم، تفتخر إعمار مصر بأكثر من 15 عامًا من الإنجازات من خلال مجتمعاتها المحصنة المرموقة. اكتشف وجهاتنا الاستثنائية: "أب تاون كايرو" في قلب القاهرة؛ "ميفيدا" في القاهرة الجديدة؛ "مراسي" على الساحل الشمالي؛ و"كايرو غيت" في غرب القاهرة.

في إعمار، نحن لا نصمم مجرد أحياء جميلة فحسب، بل نضع معايير جديدة للعيش. مجتمعاتنا تجمع بين الجودة العالمية وطموحاتك، لتخلق مساحات تعكس الأناقة وتقدم نمط حياة مليء بالرضا. مرحبًا بك في إعمار – حيث يلتقي الرقي بالحياة النابضة، وتنتظرك "الحياة الطيبة".

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