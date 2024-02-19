ثابت: شراكة فريدة جاءت متماشية مع اهتمامنا الراسخ بخلق قيمة مشتركة وفعالة في المجتمع

ميدو: إضافة محورية في مشوار بناء أبطال المستقبل مع شريك يمتلك كافة المقومات للخروج بتجربة ناجحة باقية الأثر

القاهرة: أعلنت شركة جهينه للصناعات الغذائية عن توقيع إتفاقية شراكة مع شركة The Maker والتي تستهدف اكتشاف المواهب الرياضية من الشباب في رياضة كرة القدم. بموجب تلك الشراكة، ستصبح جهينه شريكاً رسمياً لأكاديمية The Maker، وذلك في إطار منصة #كله_هيلعب_كورة والتي تستهدف منح فرص متكافئة للرياضيين من خلال رياضة كرة القدم كونها الرياضة المفضلة للمصريين.

تنطلق تلك الخطوة من حرص شركة جهينه على دعم المواهب المصرية وتمكينهم في مختلف المجالات، وخاصة مجال الرياضة باعتبارها وسيلة محورية تساعد الشباب على توظيف طاقاتهم ومواهبهم بشكل سليم، بالإضافة إلى أن شركة جهينه لا تدخر جهداً لتوفير كافة الموارد المطلوبة لتلك المواهب لتشكيل جيلاً واعداً من المواهب الرياضية ليمثل مصر أمام العالم.

في هذه المناسبة، صرح سيف ثابت، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة شركة جهينه: "سعداء بالتعاون مع شركة The Maker ، خاصة وأن هذا النوع من الشراكات يأتي متماشياً مع اهتمامنا الراسخ بخلق قيمة مشتركة وفعالة في المجتمع، وأيضاً انطلاقاً من إيماننا بأهمية دورنا كشركة مسئوولة. نحن نحرص بشكل كبير على أن نترك أثراً ملموساً في تحسين حياة الأفراد في المجتمع إلى الأفضل، وخاصة الشباب كونهم طاقة ترسم ملامح المستقبل الأفضل."

وأشار ثابت أن جهينه كانت لها إسهامات عديدة على مدار السنوات الماضية استهدفت دعم الرياضة في مصر، واكتشاف المزيد من المواهب الرياضية في مختلف أنحاء الجمهورية، وكان من أبرز تلك المبادرات "باصيها لغيرك" والتي أطلقت عام 2022 بهدف توفير الأحذية الرياضية للأطفال في مراكز الشباب في مصر، بما يمثل لهم مورداً أساسياً يساعدهم على ممارسة الرياضة المفضلة بالنسبة لهم والتفوق بها.

كما قال الكابتن أحمد حسام ميدو: "فخور بالتعاون مع شركة رائدة مثل شركة جهينه، والتي تشاركنا الهدف لدعم المواهب الرياضية الواعدة، حيث تمثل تلك الشراكة إضافة محورية في مشوار بناء أبطال المستقبل، بما ستقدمه دعم كبير يسهم في تحسين مستواهم البدني والتدريبي على حد سواء. كما أن شركة جهينه تعد شركة رائدة في تقديم المنتجات ذات القيمة الغذائية العالية بما يتماشى مع رؤية الأكاديمية لإعداد المتدربين ومساعدتهم للحفاظ على أفضل حالة صحية. ونتطلع إلى استكمال رحلتنا في تطوير هؤلاء المواهب بشكل يؤهلهم للاحتراف الخارجي بالاشتراك مع أكبر المتخصصين سواء على المستوى الطبي والبدني أو النفسي والثقافي بشكل يعمل على تكوين عقلية تؤهل اللاعب للاحتراف وتُجنبه المعوقات والأسباب التي من الممكن أن تقف أمام أحلام النماذج الشابة التي ترغب في الاحتراف."

الجدير بالذكر أن جهينه كان لها بصمة قوية في مجال الرياضة في مصر، وذلك انعكس في شراكاتها الممتدة مع النادي الأهلي على مدار 19 عام.

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