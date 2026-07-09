*القاهرة* – أعلنت The First Group، المجموعة الدولية الرائدة في تطوير وإدارة وتشغيل مشاريع الضيافة ومقرها دبي، الإمارات العربية المتحدة، وPulse Developments، الشركة المصرية المتخصصة في تطوير الوجهات السياحية ، عن توقيع شراكة استراتيجية طويلة الأجل لتأسيس منصة متكاملة لتطوير وتشغيل وتسويق مشاريع الضيافة في جمهورية مصر العربية تحت علامات فندقية عالمية.

ويعكس هذا التحالف الثقة المتزايدة في الاقتصاد المصري، وما يشهده قطاع السياحة من نمو متسارع، إلى جانب ما تمتلكه مصر من مقومات استثنائية تجعلها واحدة من أكثر الأسواق جذبًا للاستثمارات السياحية في منطقة الشرق الأوسط.

وتهدف الشراكة إلى تطوير مشاريع فندقية متكاملة تعتمد على أعلى المعايير العالمية في التصميم والتطوير والتشغيل وإدارة الأصول وتجربة الضيوف، بما يواكب رؤية الدولة المصرية لتعزيز تنافسية القطاع السياحي، وزيادة الطاقة الفندقية، واستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وبموجب الاتفاقية، ستتولى The First Group مسؤولية إدارة وتشغيل الفنادق، وتطوير العلامات الفندقية، وقيادة منظومة المبيعات والتسويق الدولية، وإدارة تجربة العملاء، مستفيدة من خبرتها الممتدة لأكثر من عشرين عامًا، ومن شبكتها العالمية الواسعة من المستثمرين والعملاء وشركاء التوزيع.

وفي المقابل، ستتولى Pulse Developments مسؤولية تطوير المشاريع، والاستحواذ على الأراضي، وإدارة عمليات التصميم والإنشاء والتنفيذ، والتنسيق مع الجهات الحكومية، اعتمادًا على خبرتها بالسوق المصري وقدرتها على تنفيذ مشاريع سياحية و فندقية وفق أعلى المعايير الدولية.

وتستهدف الشراكة تأسيس منصة استثمارية مستدامة لإطلاق سلسلة من مشاريع الضيافة في مختلف أنحاء الجمهورية، مع التركيز على الوجهات السياحية الواعدة، بما يحقق قيمة مضافة للمستثمرين، ويسهم في الارتقاء بجودة المنتج السياحي المصري.

وقال *روب بيرنز، الرئيس التنفيذي لـ The First Group*:

"يمثل دخولنا إلى السوق المصرية خطوة استراتيجية مهمة في مسيرة توسع The First Group، ويعكس قناعتنا الراسخة بأن مصر تعد واحدة من أكثر الأسواق الواعدة لقطاع الضيافة على مستوى المنطقة.

ما نشهده اليوم ليس مجرد إطلاق مشروع جديد، بل تأسيس منصة استثمارية طويلة الأجل تجمع بين الخبرة العالمية والمعرفة المحلية لتطوير وجهات ضيافة بمعايير دولية، وتقديم قيمة حقيقية للمستثمرين، ودعم نمو القطاع السياحي المصري.

لقد وجدنا في Pulse Developments شريكًا يمتلك رؤية طموحة وفهمًا عميقًا للسوق المصري، وهو ما يمنحنا ثقة كبيرة في قدرتنا على بناء شراكة ناجحة تمتد لسنوات طويلة."

وقال *مصطفى جمال، الرئيس التنفيذي لشركة Pulse Developments*:

"تمثل هذه الشراكة نقطة تحول استراتيجية في مسيرة Pulse Developments، وتجسد رؤيتنا لتطوير مشاريع فندقية تحمل علامات عالمية داخل السوق المصري بالشراكة مع إحدى أبرز الشركات الدولية المتخصصة في هذا القطاع.

ويأتي اختيار مدينة شرم الشيخ كنقطة انطلاق لأول مشاريعنا المشتركة انطلاقًا من إيماننا الكبير بالإمكانات السياحية والاستثمارية التي تتمتع بها المدينة، وبما تمتلكه مصر من فرص استثنائية للنمو في قطاع الضيافة.

ولا تقتصر رؤيتنا على تطوير مشروع واحد، بل نستهدف بناء محفظة متكاملة من مشاريع فندقية في مختلف أنحاء الجمهورية، بما يوفر فرصًا استثمارية مستدامة، ويخلق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، ويفتح آفاقًا جديدة أمام شركات الوساطة العقارية المصرية للمشاركة في تسويق مشاريع تحمل علامات فندقية عالمية."

ومن جانبه، قال *نادر الياس، رئيس قطاع تطوير الاعمال في The First Group*:

"ستوظف المجموعة منظومتها العالمية للمبيعات والتسويق للوصول إلى المستثمرين في مختلف الأسواق الدولية، مع إتاحة الفرصة لشركات الوساطة العقارية المصرية للاستفادة من شبكة التوزيع العالمية التابعة للمجموعة، بما يعزز انتشار المشاريع ويزيد من فرص نجاحها."

وسيتم الإعلان عن تفاصيل أول مشاريع هذه الشراكة خلال المرحلة المقبلة، على أن تبدأ أعمال التطوير وفق الجدول الزمني المعتمد، والذي يستهدف تسليم و افتتاح المشروع الاول خلال نحو 18 شهرًا من بدء التنفيذ، فيما تتضمن استراتيجية التحالف إطلاق مشاريع جديدة في عدد من الوجهات السياحية المصرية ضمن خطة توسعية طويلة الأجل.

ويمثل هذا التحالف نموذجًا متطورًا للتعاون بين الخبرات الدولية والقدرات المصرية، ويؤسس لمرحلة جديدة في قطاع الضيافة المصري، من خلال تطوير مشاريع عالمية المستوى، واستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية، وتعزيز جودة الخدمات الفندقية، بما يدعم تحقيق مستهدفات الدولة في تنمية السياحة وترسيخ مكانة مصر كواحدة من أهم الوجهات الاستثمارية والسياحية في المنطقة.

*نبذة عن The First Group*

تُعد The First Group مجموعة دولية رائدة في تطوير وإدارة وتشغيل مشاريع الضيافة، وتتخذ من دبي، الإمارات العربية المتحدة، مقرًا رئيسيًا لها.

وعلى مدار أكثر من عشرين عامًا، نجحت المجموعة في تطوير وإدارة محفظة متنوعة تضم فنادق ومنتجعات ومشاريع سكنية فندقية ومطاعم ووجهات أسلوب حياة حائزة على العديد من الجوائز، كما تمتلك العلامة الفندقية The First Collection، وتواصل تنفيذ استراتيجية توسع دولية تستهدف الأسواق ذات الإمكانات الاستثمارية والسياحية المرتفعة، وتأتي مصر في مقدمة هذه الأسواق.

*نبذة عن Pulse Developments*

Pulse Developments شركة مصرية متخصصة في تطوير المشاريع العقارية والسياحية والضيافية، تتبنى رؤية تقوم على تطوير وجهات متكاملة وفق أعلى المعايير العالمية، مع التركيز على خلق قيمة استثمارية مستدامة وتعزيز تنافسية القطاع السياحي المصري.

وتسعى الشركة من خلال شراكاتها الاستراتيجية مع كبرى المؤسسات الدولية إلى نقل أفضل الممارسات العالمية إلى السوق المصري، وتطوير مشاريع نوعية تسهم في دعم الاقتصاد الوطني وترسيخ مكانة مصر كوجهة إقليمية رائدة للاستثمار والسياحة.

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