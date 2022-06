خلال حفل جوائز أقامته World AI Show and Awards في دبي في 25 و26 مايو 2022، فازتThe Family Office بجائزة أفضل حالة استخدام للذكاء الاصطناعي (القطاع الخاص - الخدمات المالية) عقب تطبيقها الملفت لتقنية الذكاء الاصطناعي (AI) في نموذج أعمالها. تحتفي World AI Show and Awards (المعرض والجوائز العالمية للذكاء الاصطناعي( بالجهود الناجحة للمبتكرين ورواد الأعمال ومقدمي الحلول في مجال الذكاء الاصطناعي وإنجازاتهم في مجال تطبيق الذكاء الاصطناعي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

تتمتع The Family Office، مدير الثروات الرائد في دول مجلس التعاون الخليجي، بتاريخ حافل وناجح في مجال التحوّل الرقمي والابتكار. في مايو 2022، أطلقت The Family Office منصتها الرقمية لإدارة الثروات. تقدم هذه المنصة للمستثمر الأدوات المناسبة للانطلاق بثقة في عالم الاستثمار وإدارة الثروات. بسرعة وسهولة، يمكن للمستخدم تقييم قابليته للمخاطر والوصول إلى فرص عالمية حصريّة في الأسواق الخاصة بالتعاون مع أرقى مديري الأصول والحصول على عرض لتوزيع الأصول ثمّ تصوّر أداء محفظته لعشر سنوات، وكل هذا في غضون 10 دقائق.

احتفل عبد المحسن العمران، مؤسس The Family Office ورئيسها التنفيذي، بهذا الإنجاز قائلاً: "إننا نستثمر باستمرار في التكنولوجيا، وتحديداً في الذكاء الاصطناعي، لتبسيط تجربة إدارة ثروات عملائنا أكثر فأكثر. يساعدنا استثمارنا في الرقمنة والتكنولوجيا على تلبية احتياجات عملائنا في عالم دائم التغير".

لمعرفة المزيد حول المنصة الرقمية الجديدة التي أطلقتها الشركة، يرجى زيارة (الرابط).

لمحة عن شركة The Family Office:

تخضع The Family Office في البحرين وThe Family Office International Investment Company في الرياض لرقابة مصرف البحرين المركزي وهيئة السوق المالية لخدمة المئات من العائلات والأفراد والمستثمرين. تساعد الشركة عملائها لتحقيق أهدافهم من خلال استراتيجيات استثمارية مصمّمة خصيصًا لتلبية احتياجاتهم الفريدة.

إخلاء مسؤولية:

The Family Office Co. BSC(c) هي شركة استثمارية من الفئة الأولى تخضع لرقابة مصرف البحرين المركزي، ومُرخّصة بسجل تجاري رقم 53871 صادر بتاريخ 21/6/2004، وبرأس مال مُصرّح به ومدفوع قدره 10,000,000 دولار أمريكي. ولا تُقدّم The Family Office Co. BSC(c) منتجاتها وخدماتها سوى إلى "مستثمرين معتمدين" على النحو المحدد من قِبل مصرف البحرين المركزي.

The Family Office International Investment Company هي شركة شخص واحد مساهمة مقفلة برأس مال مدفوع 20 مليون ريال – سجل تجاري رقم (7007701696) - مرخصة من قبل هيئة السوق المالية ترخيص رقم (30-182-17)، لتقديم خدمات إدارة الاستثمارات و تشغيل الصناديق، الترتيب والمشورة في الأوراق المالية.