القاهرة، أورا ديفلوبرز إيجيبت تطلق المرحلة الجديدة The Emerald Collection، الوجهة الفاخرة في زد إيست. تتوج هذه المرحلة المجموعة السكنية المخصصة للعائلات في مشروع زد إيست الرائد، حيث تقدم أسلوب حياة مميز يعيد تعريف مفهوم المعيشة الفاخرة في شرق القاهرة. تتميز The Emerald Collection بالخصوصية، والهدوء، والتصميم المعماري الراقي، حيث تضم مساحات تم تصميمها بعناية، وتطل جميعها على مساحات مفتوحة خلابة للحديقة المركزية بوسط المشروع.

تقدم مرحلة The Emerald Collection مجموعة متنوعة من الوحدات لتلبية مختلف أنماط الحياة، بما في ذلك: فيلات بمساحات تتراوح بين 250 و290 مترًا مربعًا، وتاون هاوس، وفوربليكس، ودوبلكس. تتميز كل وحدة بتصاميم معمارية راقية توفر الخصوصية والراحة، مما يجعل كل مساحة – من غرف النوم الرئيسية الواسعة إلى مساحات المعيشة – تلبي احتياجات العائلات العصرية. تم تخطيط هذه المساحات بعناية لتحقيق أقصى تجربة معيشة استثنائية تناسب عشاق الأناقة والراحة.

تعد المساحات الخضراء والحديقة المركزية هما حجر الاساس لمرحلة The Emerald Collection، حيث صُممت لإشباع الحواس الخمس من خلال مناظر طبيعية ومرافق مائية خلابة و بحيرة تخطف الأنظار وتدعو إلى إقامة الأنشطة الإجتماعية، فضلاً عن الروائح العطرية المنبعثة من النباتات المحيطة. كما تشمل مناطق مخصصة للأطفال، ومساحات للشواء، مناطق عمل مفتوحة، ومسارات لممارسة رياضة الجري.

صرح هيثم عبدالعظيم، الرئيس التنفيذي لشركة أورا ديفلوبرز إيجيبت: "نسعى في أورا ديفلوبرز إيجيبت لخلق مجتمعات تتجاوز كونها مجرد مكان للعيش. تم تصميم المراحل الجديدة في زد إيست لتقديم أسلوب حياة استثنائيًا يجمع بين الجمال الطبيعي والتجارب الفريدة. نفخر بدورنا في تطوير سوق العقارات في شرق القاهرة من خلال هذا المجتمع المتكامل الذي يلبي احتياجات وتطلعات سكانه."

تأتي مرحلة The Emerald Collection في زد إيست، الذي يضم تجمعات سكنية استثنائية مثل Sage وMint وLime. مع تخصيص أكثر من 75% من المخطط العام للمساحات الخضراء، يدمج زد إيست بين الطبيعة والرفاهية والراحة. كما يضم المشروع نادي زد الرياضي، الذي يقدم مرافق عالمية المستوى، وأكاديميات متميزة، وتجارب تجارية راقية. بفضل موقعه الاستراتيجي بالقرب من القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة، يتميز زد إيست بسهولة الوصول إليه عبر الطرق الرئيسية مثل الطريق الدائري الشرقي، طريق العين السخنة، وطريق التسعين الجنوبي.

عن مجموعة أورا ديفلوبرز:‏

تمتلك مجموعة أورا ديفلوبرز سجلاً حافلًا من الخبرة في إنشاء وتطوير المشروعات الفريدة التي تحقق التوازن بين التفكير الاستثنائي العصري ‏والتصميمات الخالدة، وذلك في العديد من الأسواق مثل اليونان، وقبرص، وغرينادا، وباكستان، ومصر. تتميز مشروعات مجموعة أورا ديفلوبرز ‏بالأجواء النابضة بالحياة التي توفر متعة الحياة الحضرية لمجتمع عصري يتيح الفرصة للجميع ويقدم مجموعة واسعة من تجارب أسلوب الحياة ‏الممتعة.‏

دخلت مجموعة أورا ديفلوبرز السوق المصري في عام ‏‎2018‎، لتصبح أول شركة تقدم تجربة العيش بجانب المتنزه، مصاحب برؤية فريدة لتسخير ‏جمال الطبيعة المصرية وإدارة قادرة على تحقيق عملية التنمية بدءً من مرحلة التخطيط وصولاً إلى التنفيذ. تقوم مجموعة أورا ديفلوبرز إيجيبت ‏بتطوير عدد من المشروعات السكنية والتجارية والرياضية والفندقية في شرق وغرب القاهرة (‏زد‏ الشيخ زايد، ‏زد‏ إيست، بيراميدز هيلز، سولانا ويست من أورا، سولانا إيست من أورا) ‏بالإضافة إلى مشروع سيلڤر ساندز (‏Silversands‏) بالساحل الشمالي.‏

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