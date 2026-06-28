الرياض، المملكة العربية السعودية - في خطوة تعكس التزامهما بدعم نمو قطاع الرياضات الإلكترونية في المملكة، وقّع الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية وشركة The Chefz مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون المشترك واستكشاف فرص جديدة في مجالات الرعاية والتسويق عبر عدد من الفعاليات والمبادرات التابعة للاتحاد .وستسهم الاتفاقية في دعم منظومة الرياضات الإلكترونية وتعزيز التجارب المقدمة للاعبين والجماهير، إلى جانب إمكانية مشاركة The Chefz في عدد من الفعاليات التي ينظمها الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية مستقبلاً.

ويأتي توقيع مذكرة التفاهم امتداداً للتعاون الناجح بين الطرفين خلال النسخة الماضية من حفل جوائز الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية 2025، حيث أسهمت The Chefz في دعم الحدث الذي احتفى بأبرز الإنجازات التي شهدها القطاع خلال العام، وجمع نخبة من اللاعبين والمواهب والأندية وصناع المحتوى والجهات الفاعلة في منظومة الرياضات الإلكترونية بالمملكة. وقد عكس ذلك التعاون انسجام الرؤى بين الطرفين تجاه دعم نمو القطاع وتعزيز التجارب المقدمة لمجتمع الرياضات الإلكترونية.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال إبراهيم الشدي، الرئيس التنفيذي للخدمات المشتركة في الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية: "نفخر بمواصلة التعاون مع The Chefz واستكمال النجاح الذي تحقق من خلال شراكتنا السابقة في حفل جوائز الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية 2025. وتمثل هذه المذكرة خطوة مهمة نحو استكشاف فرص جديدة للتعاون تسهم في إثراء تجربة مجتمع الرياضات الإلكترونية، وتعزز من جهودنا المستمرة في تطوير القطاع ودعم نموه في المملكة."

من جانبه، قال عبدالرحمن المرشد، الرئيس التنفيذي التجاري والشريك المؤسس في The Chefz: "يسرنا توقيع مذكرة التفاهم مع الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية، التي تعكس إيماننا بأهمية بناء شراكات استراتيجية تسهم في دعم نمو قطاع الرياضات الإلكترونية في المملكة. ونتطلع إلى توظيف خبراتنا في مجالات الرعاية والتسويق لتقديم تجارب مميزة خلال الفعاليات والمبادرات المقبلة، بما يواكب تطلعات المجتمع ويعزز من مكانة المملكة كمركز عالمي رائد لهذا القطاع".

وتعكس هذه المذكرة التزام الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية ببناء شراكات فاعلة مع مختلف القطاعات، بما يدعم استدامة نمو منظومة الرياضات الإلكترونية في المملكة، ويسهم في تعزيز مكانتها كوجهة عالمية رائدة للقطاع.

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نبذة عن الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية:

الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية هو الجهة المنظمة والمسؤولة عن تطوير قطاع ومجتمع الألعاب الإلكترونية في المملكة، ورعاية نخبة لاعبي الرياضات الإلكترونية السعوديين. وتصنف أنشطة الاتحاد ضمن مسارين متكاملين؛ يصب الأول في تطوير جميع مستويات اللاعبين المتنافسين بدءاً من المستوى المجتمعي ووصولاً إلى الرياضيين المحترفين الذين يمكنهم تحقيق التميز العالمي، فيما يركز الثاني على تطوير منظومة الألعاب والرياضات الإلكترونية من خلال تحفيز القطاع، وتمكين المواهب.

ومنذ تأسيسه في أواخر العام 2017، نظّم الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية العديد من البطولات والفعاليات المحلية والدولية بأعلى المعايير، كما استقطب استثمارات قيمة من القطاع الخاص في المملكة، فضلاً عن عمله مع مطورين دوليين على تعزيز منظومة الألعاب والرياضات الإلكترونية في السعودية.