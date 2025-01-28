القاهرة، مصر – أعلنت مجموعة سوما باي عن شراكتها مع شبكة "Le Club Golf" الرائدة في مجال الجولف بأوروبا وذلك لاستضافة نهائيات كأس العالم للجولف في سوما باي لأول مرة في تاريخ مصر. و ستمتد الشراكة بين مجموعة سوما باي، منتجع "The Cascades Golf Resort, Spa & Thalasso"، و"Le Club Golf" لاستضافة فعاليات البطولة بين عامي 2025 و2027، حيث ستعقد النسخة الأولى من البطولة خلال الفترة من 12 إلى 17 أكتوبر 2025. تعكس هذه الخطوة التزام المجموعة بتعزيز مكانتها كوجهة عالمية لرياضة الجولف مع تسليط الضوء على مزيج فريد يجمع بين الرياضة العالمية، مفهوم الاستدامة، والضيافة الفاخرة التي تشتهر بها سوما باى.

وبموجب هذه الاتفاقية، سيتنافس لاعبو الجولف من أكثر من 25 دولة، من بينها فرنسا، إسبانيا، وبلجيكا، على ملعب الجولف المصمم من قبل أسطورة الجولف جاري بلايرو بمنتجع "The Cascades Golf Resort, Spa & Thalasso"، و الذى يتميز بإطلالاته الخلابة على البحر الأحمر. و يأتي اختيار مصر لاستضافة البطولة بعد النجاح البارز الذي تحقق في موريشيوس على مدار السنوات الخمس الماضية ليمثل إضافة كبيرة لتعزيز مكانة مصرعلى الساحة الدولية لرياضة الجولف، ويعكس ثقة "Le Club Golf" في سوما باي.

وفي تعليقه على الشراكة، صرح إبراهيم المسيري، الرئيس التنفيذي لمجموعة سوما باي: "نحن فخورون بهذه الشراكة التي تمثل دليلا على التزامنا بتقديم تجارب استثنائية تتماشى مع أعلى معايير الرياضة والسياحة العالمية وهذه البطولة لن تقتصر على تعزيز مكانة سوما باي على خريطة الجولف الدولية فقط بل ستتيح لنا أيضا الفرصة لإظهار قدرة مصر على استضافة فعاليات عالمية تضيف إلى مكانتها المتميزة وتدعم رؤيتنا نحو الاستدامة والابتكار".

كما أعرب برونو ليليور، مدير"Le Club Golf" عن سعادته بالشراكة قائلا " يسعدنا إقامة نهائيات كأس العالم للجولف للهواة في مصر للمرة الأولى بالتعاون مع سوما باي والتي تعد وجهة مثالية تتفق تماما مع رؤيتنا الهادفة لربط لعبة الجولف العالمي بتجارب السفر الاستثنائية ومنح اللاعبين ذكريات لاتنسى حيث يوفر ملعب منتجع منتجع "The Cascades Golf Resort, Spa & Thalasso"، بتجهيزاته المميزة البيئة المثالية لهذا الحدث العالمي".

كما أكد محمد فوزي، المدير العام لمنتجع "The Cascades Golf Resort, Spa & Thalasso"، أن استضافة نهائيات كأس العالم للجولف تمثل لحظة فارقة لمجتمع الجولف المصري، مضيفًا: "نحرص على تقديم تجربة فريدة لضيوف البطولة بدءا من الحفاظ على جاهزية الملعب المميز المصمم من قبل أسطورة الجولف جاري بلاير وحتى توفير أعلى مستويات الخدمة والضيافة معربا عن حماس فريق العمل على تقديم أفضل مالديه خلال البطولة".

وستعزز إقامة نهائيات كأس العالم للجولف في سوما باي مكانة مصر كوجهة عالمية للعبة، وتبرز دور سوما باي في إعادة تعريف السياحة الرياضية لا سيما بعد حصولها على شهادة GEO العالمية للاستدامة من مؤسسة GEO، التي تؤكد التزام سوما باي الراسخ بالاستدامة، ويؤكد مكانة ملعب جولف سوما باي كأحد أبرز الوجهات الرياضية في المنطقة، مما يضيف إنجازًا جديدًا إلى مسيرة سوما باي المتميزة.

عن سوما باي:

سوما باي هي وجهة سياحية رئيسية على سواحل جمهورية مصر العربية، حيث تتمركز في موقعًا مثاليا على سواحل البحر الأحمر (على بعد 40 دقيقة من مطار الغردقة الدولي- 4 ساعات فقط من وسط أوروبا).

ويمتد خليج سوما باي علي مساحة 10 ملايين متر مربع، كما يضم خمسة فنادق ومنتجعات سياحية فاخرة ، فضلا عن مجموعة متميزة من المشروعات العقارية القائمة بذاتها والتي يحيط بها البحر من ثلاث جهات.

كما تتميز سوما باي بمجموعة من أجمل الشواطئ الرملية التي تمتد بطول 11 كيلومترا على ساحل البحر الأحمر، وتحتضن على أرضها ملاعب الجولف المتميزة من تصميم "جاري بلاير"، هذا بالإضافة إلي منطقة المارينا التي تتمتع بإطلالة بانورامية مبهرة تجمع بين البحر والجبال الخلابة والصحراء النقية المحيطة بها في لوحة فنية واحدة.

عن لي كلوب جولف:

"لي كلوب جولف" هي أكبر شبكة جولف في أوروبا تضم أكثر من 240 ملعبا في فرنسا وأكثر من 1000 ملعب حول العالم وهي تقدم برامج ولاء مبتكرة مثل "بطاقة الذهب" لأعضاء النوادي و"بطاقة الكلاسيك" للاعبي الجولف الزائرين مع مزايا حصرية تشمل جولات بأسعار مخفضة وباقات سفر ، وكشركة تابعة لمجموعة "Duval"، عززت " لي كلوب جولف" تأثيرها العالمي بالاستحواذ على شركة بلوجرين في عام 2022.

وستشهد نهائيات كأس العالم في سوما باي مشاركة أكثر من 50,000 لاعب من جميع أنحاء العالم يتأهلون إلى 11 نهائي إقليمي وبطولة وطنية ، وسيتنافس لاعبو الجولف الهواة على الملعب المصمم من قبل جاري بلاير أحد أجمل ملاعب الجولف في العالم، بينما توفر مبادرة "دعوة المنتجع المضيف" تجارب مخصصة لعشاق الجولف

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