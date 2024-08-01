يؤكد المطور العقاري العالمي من خلال مشاركته في هذه المبادرة البيئية على دعمه للالتزام المشترك تجاه الاستدامة والمجتمع

دبي، الإمارات العربية المتحدة، أعلنت أوراسكوم للتنمية، المطور العقاري العالمي المتخصص في بناء مدن متكاملة ونابضة بالحياة، عن شراكتها مع مبادرة The Arctic Challenge، التي تنطلق اليوم برحلة تجديف استكشافية لمسافة 1,500 كم عبر المحيط المتجمد الشمالي، وتسجيل رقم قياسي جديد. ومن خلال الشراكة الرسمية مع مبادرة The Arctic Challenge، تؤكد أوراسكوم للتنمية على التزامها بالمسؤولية البيئية ودعم التطور العلمي والتوعية التعليمية.

ويعتمد "Ocean Guardian"، القارب المميز الذي صمّمه فريق The Arctic Challenge خصّيصاً لهذه المبادرة على قوة الطاقم البدنية فقط من أجل عبور المحيط. ويبلغ طول القارب ثمانية أمتار، ولم يُجهّز بأي محرك أو شراع، بل بألواح شمسية للملاحة وجهاز لتحلية المياه من أجل توفير مياه الشرب الأساسية. ويستعد الفريق الموجود في دولة الإمارات للانطلاق في رحلة تجديف بدون توقف تستمر بين 20 إلى 25 يوماً، بدءاً من ترومسو في النرويج حتى لونجييربين في سفالبارد، ومروراً بمنطقة "ديفيلز دانس فلور" (Devil's Dance Floor) الخطيرة.

الأهداف المشتركة

صرح السيد عمر الحمامصي، الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم للتنمية قائلاً: "يجسّد تعاون أوراسكوم للتنمية مع مبادرة The Arctic Challenge التزامنا بمفهوم "الحياة كما يجب أن تكون"، والذي بات الآن يتجاوز مجرد العيش بشكل جيد، بل يشجّع الأفراد على عيش حياة هادفة ذات معنى. وتسعى أوراسكوم للتنمية إلى دعم المبادرات المبتكرة مثل The Arctic Challenge التي تحفز قادة المجتمعات المستقبليين على التغلب على القيود من أجل مستقبل أكثر استدامة للجميع".

وتحظى The Arctic Challenge بدعم من مبادرة "البِحار النظيفة" (Clean Seas) التابعة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، إضافة إلى دعم أوراسكوم للتنمية والعديد من الشركاء العالميين الآخرين. وسيقوم الفريق خلال رحلته بإجراء تجارب عِلميّة مهمة وجمع البيانات الأساسية حول آثار تغير المناخ على النظام البيئي الحساس في القطب الشمالي.

بدوره، قال توبي جريجوري، المسؤول عن مبادرة The Arctic Challenge ومؤسس The Plastic Pledge: "يتوافق التزام أوراسكوم للتنمية تجاه المجتمع والاستدامة مع هدفنا المتمثل في إجراء مزيد من الأبحاث حول تغير المناخ وتحفيز شغف الطلاب في أرجاء العالم بالحفاظ على البيئة. ويتيح لنا التجديف خلال فصل الصيف فرصة رفع وعي العالم أجمع بالتغيرات المناخية، التي مكنتنا من أن نكون أول من يجدف إلى الجرف الجليدي في القطب الشمالي عند دائرة عرض 80 درجة، وهذا يبرز بوضوح مدى تراجع الجليد نتيجة للتغيرات المناخية التي يشهدها كوكبنا".

البحث المتعلّق بمبادرة "مفاتيح الحياة" من أوراسكوم للتنمية لعام 2024: تطوير رؤية المجتمع

أطلقت أوراسكوم للتنمية مؤخراً مبادرة "مفاتيح الحياة"، المبادرة الرائدة التي تهدف إلى تحفيز الحوار المجتمعي حول تطوير مجتمعات عالمية نابضة بالحياة وفقاً لاحتياجات وتطلعات المجتمع المتغيرة، تأكيداً لالتزامها الراسخ بمفهوم "الحياة كما يجب أن تكون". وتعتمد المبادرة على دراسة بحثية تستكشف أحدث الاتجاهات العالمية التي يتطلع إليها قاطني المجتمعات العمرانية فيما يخص نمط حياتهم المفضل، وتضمنت الدراسة استطلاعاً للرأي شارك فيه أكثر من 3,600 شخص من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية. وتَوصّل بحث أوراسكوم للتنمية "مفاتيح الحياة" إلى الأهمية الكبيرة التي يوليها المشاركون للاستدامة، حيث أعرب 70% منهم عن تفضيلهم عيش حياة مستدامة.

وأضاف الحمامصي: "على مدار 35 عاماً، حرصت أوراسكوم للتنمية على بناء مدن متكاملة ونابضة بالحياة تضع على رأس أولوياتها توفير أسلوب حياة ملهم يرسخ في المقيمين والزوار شعوراً بالانتماء والهدف، وذلك في مجتمعاتنا وفنادقنا على حد سواء. وقد أكدت مبادرة "مفاتيح الحياة" من أوراسكوم للتنمية لعام 2024 على أهمية الانتماء ووجود هدف للحياة، حيث أعرب 82% من المشاركين في البحث أن الشعور بالانتماء ومشاركة الأهداف ركنان أساسيان في بناء المجتمعات".

وبالإضافة إلى الرحلة الاستكشافية نفسها، ستولي مبادرة The Arctic Challenge، بالشراكة مع أوراسكوم للتنمية، الأولوية أيضاً لتوسيع برنامج التوعية التعليمية. وتم تصميم هذه المبادرة للتواصل مع الطلاب من حول العالم من خلال المحاضرات والفعاليات والمواد التعليمية التفاعلية بهدف إلهام الجيل القادم من العلماء والمستكشفين وقادة البيئة. وعلى مدى العامين الماضيين، نجح الفريق في التفاعل مع أكثر من 200 ألف طالب في أكثر من 60 مدرسة وجامعة في دول الخليج من خلال مؤسسة The Plastic Pledge. ويسعى الفريق، بالتعاون مع أوراسكوم للتنمية، لإلهام مليون طالب للمشاركة في المشروع والتأكيد على أهمية المجتمع العالمي.

عن أوراسكوم للتنمية:

شركة أوراسكوم للتنمية هي شركة تطوير عقاري دولية رائدة ومتخصصة في بناء مدن ومجتمعات متكاملة نابضة بالحياة في أوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا. لأكثر من 35 عاماً، تخصصت شركة أوراسكوم للتنمية في إنشاء وجهات متكاملة تعيش مجتمعاتها بشغف للاستمتاع بكل جوانب الحياة.

من مدينة الجونة الساحلية المصرية المذهلة المطلة على البحر الأحمر إلى أندرمات جبال الألب في سويسرا، المدينة الجبلية الخلابة على مدار العام، تمثل كل مدينة طورتها شركة أوراسكوم للتنمية شهادة على التزامها ببناء أفضل الوجهات. تجمع المدن المتكاملة بين المناطق السكنية والفيلات والشقق والفنادق بشكل متناغم بالإضافة إلى المرافق الترفيهية والتجارية الحائزة على جوائز وملاعب الجولف ومراسي اليخوت والمرافق الرياضية والمحال والمطاعم.

تمتلك شركة أوراسكوم للتنمية أكثر من 100 مليون متر مربع من الأراضي، 40٪ منها تحت التطوير أو تم تطويره إلى مجتمعات مزدهرة في مصر (الجونة، ومكادي هايتس، وطابا هايتس، وبيوم، وأو ويست)، وفي دول الخليج (ذا كوف في الإمارات العربية المتحدة، وجبل السيفة وهوانا صلالة في عُمان)، وفي أوروبا (أندرمات في جبال الألب في سويسرا، ولوشتيسا باي في مونتينيغرو، وقرية ويست كاركلاز جاردن في المملكة المتحدة). وتشمل مشاريع شركة أوراسكوم للتنمية 33 فندقاً فاخراً بأكثر من 7000 غرفة في أوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا. يتم إدراج أسهم ODH في بورصة SIX السويسرية.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة Orascomdevelopment.com

عن مبادرة The Arctic Challenge

مبادرة The Arctic Challenge هي رحلة تجديف استكشافية غير مسبوقة عبر المحيط المتجمد الشمالي، يشارك فيها ثلاثة مقيمين من دولة الإمارات، وهم: توبي جريجوري، وأورلا ديمبسي، وآندي سافيل. يعتزم الفريق استخدام قارب من دون محرك أو شراع يعتمد على القوة البدنية فقط من أجل تعزيز الوعي العالمي بحماية المحيطات ومكافحة التلوث البيئي.

تُعد أوراسكوم للتنمية الشريك الرسمي لمبادرة The Arctic Challenge، مما يبرز التزام الشركة بالمسؤولية البيئية ودعم التطور العلمي والتوعية التعليمية. تحظى المهمة أيضاً بدعم من مبادرة "البحار النظيفة" التابعة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، وتهدف إلى تعزيز الوعي حول الرعاية البيئية والبحث العلمي والمساواة بين الجنسين. وستكون ديمبسي أول امرأة تجدف عبر المحيط المتجمد الشمالي، وتهدف المهمة إلى إلهام المجتمعات وتعزيز التزامهم بالرعاية البيئية والاستدامة.

تتماشى مبادرة The Arctic Challenge مع مبادرة "مفاتيح الحياة" لأوراسكوم للتنمية، التي تهدف إلى تحفيز الحوار المجتمعي حول تطوير مجتمعات عالمية نابضة بالحياة وفقاً لاحتياجات وتطلعات المجتمع المتغيرة.

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