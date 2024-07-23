تعلن شركة TG Developments عن استمرار نجاحها الكبير في مجال التطوير العقاري ، حيث حققت نسبة مبيعات تبلغ 75% خلال 6 أشهر في مشروع بالم كابيتال بمنطقة الشروق. يأتي هذا الإنجاز في إطار التزام الشركة بتقديم مشاريع عالية الجودة وتلبية احتياجات العملاء بشكل مستمر.

في البداية أكد الأستاذ أشرف طاحون رئيس مجلس دارة شركة طاحون جروب أن الشركة تسير بخطوات متميزة كي تتبؤ مكانتها بين الكبار كواحدة من الشركات العقارية الكبيرة وهو ما جعلنا نضع علي عاتقنا الكثير لتحقيق ربات عملاؤنا والنجاحات الأخيرة جعلتنا نعلن عن مشروع TG Developments الجديد "Palm Island"، باستثمارات تصل إلى 3 مليار جنيه. يمتد هذا المشروع على مساحة 12 فدان، حيث يتم بناء المشروع على 45% من إجمالي الأرض، مع تخصيص 60% من المساحة لخدمات المشروع ومرافقه، بما في ذلك المول التجاري، والمناظر الطبيعية، وميزات المياه، ونادي الرياضي، والجيم والسبا، وملاعب البادل، وحمام السباحة، ومواقف السيارات.

يتميز موقع Palm Island بقربه من طريق السويس مباشرة، وبوابة 3 مدينتي، ومراكز التسوق في الهواء الطلق، والمناطق الطبية والتعليمية العالمية، مما يجعله وجهة مثالية للسكن والاستثمار. و تشمل وحدات Palm Island مساحات متنوعة تبدأ من 80 متر مربع للوحدات الصغيرة وتصل إلى 320 متر مربع للفيلات. وتقدم الشركة أنظمة سداد متنوعة تبدأ من 15% مقدم، مع أقساط على مدى 10 سنوات، مع تسليم المشروع خلال 3 سنوات.

واستكمل أشرف طاحون قائلا يشرف على إدارة هذا المشروع شركة IDEA Group Egypt، والتي تضم في فريقها من أبرز الشركات الاستشارية والتسويقية وإدارة المبيعات في سوق العقارات. وتتضمن فرق الاستشارات المهندسية شركة Hafez Consultants، التي تتمتع بتاريخ حافل في العمل مع الشركات الكبرى مثل Emaar وLa Vista وWater Way وAl Jazi. إلى جانب شركة A Plus Management، الاستشاري الإداري للمشروع التي تعتبر من أكبر شركات الإدارة في السوق المصري، والتي سبق لها العمل في إدارة مشاريع مثل الرحاب ومدينتي والسعودي الألماني.

تعبر TG Developments عن فخرها ورضاها عن تقديم مشاريع تلبي احتياجات العملاء وتحقق أرباحاً متميزة، وتتطلع إلى مواصلة النجاح والتميز في المستقبل. كما تستعد الشركة للإعلان عن مشروع آخر قريبًا في التجمع الخامس، مما يؤكد التزامها بالنمو والتوسع في السوق العقاري المصري.

"وأضاف إنني فخور جدًا بالإنجازات التي حققتها شركة TG Developments في مشروع بالم كابيتال بمنطقة الشروق. بفضل جهود الفريق والتزامه بتحقيق أعلى معايير الجودة والاحترافية، تمكنا من تحقيق نسبة مبيعات تبلغ 75% في مدة قصيرة قدرها 6 أشهر، ونسبة انشاءات تفوقت على 40% من حجم المشروع. هذا النجاح يعكس رؤيتنا القوية واستراتيجيتنا الفعّالة في سوق العقارات المصري. و أتطلع إلى مواصلة العمل بجد واجتهاد مع فريقنا المتميز لضمان نجاح هذا المشروع وتحقيق توقعات وتطلعات عملائنا الكرام. نحن ملتزمون بتقديم أفضل الخدمات والمشاريع التي تسهم في تحسين جودة الحياة وتلبية احتياجات المجتمع."

هذا بجانب مشروع palm Square وهو مشروع تجاري متميز علي مساحة 1500 متر يقع علي طريق السويس وسط منطقة سكنية عالية الكثافة بمساحات للوحدات تبدأ من 40 متر وانظمة سداد تبدأ من 10% وأقساط علي 10 سنوات يضم المول صيدلية وكيدزاريا ومطاعم وبنك وسينيما وتشرف علي دارة المشروع شركة A Plus Management وسيتم الاعلان عن كافة تفاصيل المشروع الجديد قريبا.

ويقول الاستاذ احمد سامي رئيس مجلس إدارة شركة IDEA Group يسرني أن أعلن عن إشراف شركتنا على إدارة مشروع 'Palm Island' بكل فخر واعتزاز. نحن نضع كل خبرتنا وكفاءتنا في خدمة هذا المشروع الضخم، الذي يمثل تحديًا جديدًا وفرصة استثمارية مهمة في سوق العقارات المصري من خلال فريقنا المتميز من الخبراء والمتخصصين، سنعمل بجد وتفانٍ لضمان تنفيذ المشروع بأعلى معايير الجودة والموثوقية، وتحقيق رؤية TG Developments في تقديم مشاريع استثمارية متميزة ومبتكرة.

وأضاف نحن على ثقة بأن 'Palm Island' سيكون إضافة مميزة للمشهد العقاري في مصر، وسيوفر بيئة سكنية واستثمارية متكاملة تلبي تطلعات العملاء وتحقق أرباحًا مجزية للمستثمرين. نحن ملتزمون بتقديم أعلى مستويات الخدمة والمساهمة في نجاح هذا المشروع الرائع."

وتضيف الدكتورة ايه كمال COMMERICAL DIRECTOR ونائب رئيس مجلس إدارة شركة IDEA Group نجحنا في بشركة TG Developments في تحقيق انجازات متتالية وهو ما جعلنا نفتخر بالإعلان عن إطلاق مشروع 'Palm Island'، ونتطلع بشغف إلى تقديم أفضل الخيارات لعملائنا المحترمين. يأتي هذا المشروع مع تشكيلة متنوعة من الوحدات السكنية التي تناسب جميع الاحتياجات والأذواق، بدءًا من الشقق ذات الغرفة الواحدة وحتى الفيلات الفاخرة.

بالإضافة إلى ذلك، نحرص في شركة TG Developments على تقديم أنظمة سداد مرنة وميسرة تتيح للعملاء فرصة الاستثمار بكل يسر وسهولة. تبدأ هذه الأنظمة من دفعة مقدمة تبلغ 15% فقط، مع إمكانية التقسيط على مدار 10 سنوات، مما يجعل المشروع متاحًا لفئات متعددة من المستثمرين والمشترين.

نحن ملتزمون بتقديم خدمة عملاء ممتازة وتجربة تسوق مميزة تفوق توقعاتهم، ونحن واثقون بأن 'Palm Island' سيكون وجهة مثالية للعيش والاستثمار في مصر. نتطلع إلى التعاون مع عملائنا الكرام وتحقيق نجاح مشترك مبهر.

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