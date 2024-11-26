أطلقت شركة TG Developments مشروع «East Palm» في التجمع الخامس بمنطقة المستثمرين الجنوبية، على مساحة 12 فدان.



وقال المهندس أشرف طاحون، رئيس مجلس إدارة شركة TG Developments، إن مشروع East Palm، يُعد ثالث مشروعات الشركة، وهو مشروع سكني تجاري إداري طبي فندقي، كما راعت الشركة اختيار شركاء النجاح من بداية المشروع لتقديم منتج عقاري مميز للسوق، حيث تعاقدت مع الاستشاري الهندسي محمد حافظ Hafez consultant لتصميم المشروع.



وأكد أنه تم الحفاظ على أقل نسب تحميل في تصميم الجزء السكني، علاوة على مراعاة أن تكون لكل وحدة ڤيو مميز.



وأضاف طاحون أن TG Developments تعاقدت مع مكتب محرم باخوم للإشراف على تنفيذ المشروع، A Plus لإدارة المشروع، ومن المقرر تسليم مشروع East Palm بعد 3 سنين.



وأشار إلى أن المشروع يضم تنوع كبير في مساحات الوحدات السكنية لتلبية احتياجات العملاء، إذ يوفر East Palm وحدات استديو بغرفة نوم واحدة بمساحة 75 متر، وغرفتين بداية من 105 متر، و3 غرف بداية من 138 متر، و4 غرف بداية من 191 متر، بالإضافة إلى وحدات دوبلكس وأرضي بحديقة، علاوة على وحدات بنتاهاوس دور أخير بالروف، وتبدأ أسعار الوحدات السكنية من 57.000 جنيه للمتر، وتسلم الوحدات نصف تشطيب.



لافتا إلى أن الفندق المقام بالمشروع على مساحة 2 فدان، كما يضم المشروع مبنى للوحدات الفندقية، مشيرا إلى أن الشركة تقدم سعر تنافسي للجزء الفندقي يبدأ من 85.000 جنيه للمتر.



وأضاف أن TG Developments تُجهز لإتمام التعاقد مع شركة عالمية لإدارة الجزء الفندقي بالمشروع، كما توفر الإدارة الفندقية خدمة «Hospitality» لكل قاطني المشروع، إذ تقدم خدماتها للعملاء كتنظيف الوحدات والطهي وغيرها.





وألمح إلى أن المشروع يقع في موقع مميز على أهم المحاور الرئيسية في منطقة التجمع الخامس رابع نمرة من التسعين الجنوبي، وثالث نمرة من محور محمد نجيب، على بعد دقائق من نادي الزهور والووتر واي.



وقال رئيس مجلس إدارة شركة TG إن تاريخ الشركة يمتد لنحو 20 عامًا في السوق المصري كشركة متخصصة في أعمال المقاولات، وفي مطلع عام 2024 كانت الانطلاقة الأولى للشركة في مجال التطوير العقاري من خلال مشروع Palm Capital بمدينة الشروق.



ونجحت الشركة في وقت قياسي لإنجاز 60% من أعمال الإنشاءات بمشروعها السكني الأول والممتد على مساحة 18 فدان، يضم 24 عمارة سكنية.



ومن جانبه قال الأستاذ محمد حسن، رئيس قطاع التسويق بشركة TG Developments، إن الشركة أطلقت مشروعها السكني الثاني Palm Island والذي يقع في موقع متميز على طريق السويس أمام مدينتي وبجانب لافيستا صولا وحسن علام وقرب أهم المشروعات العقارية والتعليمية والطبية في المنطقة.



وأضاف أن كلا المشروعين يضم على واجهته مشروع تجاري يضم أنشطة متعددة، ويمتلك كل منهم رخصة دور ترفيهي يمكن أن يضم سينمات كما يضم المشروع مناطق مخصصة للأطفال.



وألمح حسن أن الشركة تمتلك محفظة أراضي متنوعة في شرق القاهرة، العاصمة الإدارية الجديدة، والساحل الشمالي، وتعتزم الشركة إطلاق مشروع سكني يضم فيلات على مساحة 22 فدان كتوسعات لمشروع Palm Island على طريق السويس، وذلك عقب الانتهاء من مشروع East Palm التجمع الخامس، مشيرا إلى أن الشركة تخطط لإطلاق مشروعين في الساحل الشمالي الصيف المقبل في مواقع مميزة، وستعلن الشركة عن التفاصيل لاحقا.



وأكد رئيس قطاع التسويق بشركة TG Developments، أن الشركة تهتم بالتنفيذ على الأرض وعدم تمديد فترات التسليم، وذلك لبناء جسور الثقة مع العملاء، ويأتي ذلك استنادًا على خبرتها الممتدة في مجال المقاولات لسنوات طويلة.

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