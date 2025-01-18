عُمان وسنغافورة – أسست شركة النفط العمانية للتسويق وشركة "TFG Marine"، شركة لتزويد السفن التي تزور موانئ مسقط والدقم وصحار العمانية بالوقود.

ستجمع شركة "TFG-OOMCO LLC"، التي تأسست في سلطنة عمان، بين المعرفة المحلية لشركة نفط عمان مع البصمة الدولية، وتوفير جميع أنواع الوقود البحري والبنية التحتية والقدرات اللوجستية لشركة "TFG Marine"، لتزويد العملاء بالوقود في الخليج العربي.

كما صرح الفاضل طارق بن الجنيدي الرئيس التنفيذي لشركة النفط العمانية للتسويق: "تتماشى هذه الشراكة مع جهود شركة النفط العمانية للتسويق لتطوير البنية الأساسية للنقل البحري والشحن في سلطنة عمان، بما يتناسب مع أهداف رؤية عمان 2040. كما نؤكد التزامنا بتلبية الطلب المتزايد على أنواع الوقود البحري عالي الجودة والمتوافق مع أعلى معايير الصحة والسلامة والبيئة الدولية. ومن خلال شراكتنا مع "TFG Marine"، وتبني أحدث التقنيات وتنفيذ أفضل الممارسات العالمية في مجال تزويد السفن بالوقود، نسعى جاهدين لتحقيق التميز والاستدامة في أعمال تزويد السفن بالوقود في موانئ السلطنة".

وأضاف السيد مارك راسل، الرئيس التجاري لشركة "TFG Marine": "هذا هو أول مشروع لشركتنا "TFG Marine" في الشرق الأوسط ونحن نتطلع إلى خدمة عملائنا في هذه المنطقة. تتمتع سلطنة عُمان بتاريخ غني كدولة بحرية وتتواجد في موقع يمتاز بالقرب من طرق الشحن الرئيسية التي تربط الخليج العربي وشبه القارة الهندية ببقية العالم".

يأتي إعلان اليوم تبعا لتوقيع مذكرة تفاهم بين ميناء صحار والمنطقة الحرة وشركة "TFG Marine"، لإنشاء عملية دولية لتوريد وقود السفن. وقد قامت TFG Marine بنقل سفينة التموين "مارغريتا كوزوليك" إلى المنطقة لتزويد السفن في ميناء صحار البحري . تم تجهيز السفينة بجهاز قياس تدفق الكتلة (MFM)، الذي تم معايرته وفقًا للمعيار الدولي ISO 22192 كما هو مطلوب من قبل ميناء صحار. لطالما كانت TFG Marine من الداعمين البارزين لاعتماد أجهزة MFM المعايرة عالميًا، بهدف إضفاء الشفافية المطلوبة على عمليات التموين وتشجيع التحول الرقمي من أجل تحقيق مصلحة طويلة الأجل لصناعة التموين، والمساهمة في تحقيق تعزيز أهداف التقليل من انبعاثات الكربون في قطاع الشحن..

نبذة عن شركة النفط العمانية للتسويق

تدير شركة النفط العمانية للتسويق واحدة من أكبر شبكات محطات الخدمة في السلطنة، إلى جانب مجموعة من الخدمات التكميلية التي تتجاوز تزويد السيارات بالوقود. وبملكية عمانية بنسبة 100%، تبرز شركة النفط العمانية للتسويق في قطاع تسويق الوقود، حيث تمتلك شركة أوكيو، وهي مجموعة الطاقة المتكاملة المملوكة للحكومة العمانية، 49% من أسهمها، بينما تمتلك الجهات الحكومية وصناديق التقاعد والمساهمين والأفراد الأسهم المتبقية. تواصل شركة النفط العمانية للتسويق توسيع بصمتها العالمية من خلال عملياتها في المملكة العربية السعودية وتنزانيا، حيث تنطلق في رحلة لتحقيق النمو الاستراتيجي. تعد شركة النفط العمانية للتسويق رائدة في السوق بحصة سوقية تزيد عن 40% في أعمال بيع الوقود بالتجزئة محلياً في عُمان. تشمل عمليات شركة النفط العمانية للتسويق: وقود التجزئة (B2C)، الوقود التجاري: المبيعات المباشرة (B2B)؛ زيوت التشحيم، خدمات المتاجر والأغذية، وقود الطائرات، التخزين والتوزيع، وقود السفن وغيرها. قم بزيارة https://www.oomco.com/

نبذة عن تي إف جي مارين "TFG Marine"

"TFG Marine" هي شركة رائدة في مجال توريد الوقود البحري الدولي بين شركة "Trafigura Group Pte" للتجارة المادية وشركات امتلاك السفن "Frontline Ltd" و"Golden Ocean Group Ltd". تأسست الشركة في عام 2020، وتقدم خدمات حديثة تربط بين كل مرحلة من مراحل عملية التزويد بالوقود لعملائها، وتوفر أكثر من 10 ملايين طن متري من الوقود البحري سنويًا عبر 35 موقعًا استراتيجيًا للتزويد بالوقود على مستوى العالم.

برعاية "TFG" وأصحاب المصلحة الرئيسيين الآخرين أقرت بنجاح نظام ترخيص الوقود البحري القائم على "MFM" في سنغافورة واقترحت ذلك كنموذج للجهات التنظيمية في مناطق أخرى حول العالم، وتعزيز الشفافية وتشجيع التحول الرقمي في المصالح طويلة الأجل لصناعة الوقود البحري والمساعدة في تعزيز أهداف التقليل من انبعاثات الكربون في قطاع الشحن.

قم بزيارة: www.tfgmarine.com

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