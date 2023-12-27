بتلكو هي الشركة الأولى في البحرين التي تستضيف شبكة توصيل المحتوى الخاصة بشركة Tencent Cloud

المنامة، البحرين: أعلنت شركة بتلكو، إحدى شركات Beyon، عن تعاون استراتيجي مع شركة Tencent Cloud، إحدى أبرز الشركات السحابية الرائدة في العالم، لاستضافة خدمات شبكة توصيل المحتوى (CDN) الخاصة بشركة Tencent Cloud للشركة ضمن شبكتها.

إن هذا التعاون يعتبر إنجازًا كبيرًا، حيث يضع شركة بتلكو في الصدارة كأول شركة في البحرين تدمج خدمات شبكة توصيل المحتوى (CDN) الخاصة بشركة Tencent Cloud مع خدماتها، إلى جانب تعزيز التزامها بتقديم أحدث الحلول للزبائن في مملكة البحرين.

وقال راشد محمد، المدير العام التكنولوجيا في شركة بتلكو: "نحن مستمرون في تطوير البنية التحتية للاتصالات لدينا، كما أن استضافة شبكة توصيل المحتوى (CDN) الخاصة بـ Tencent Cloud ضمن شبكات بتلكو، يأتي في إطار توجهنا الإستراتيجي والتي تعد بمثابة خطوة كبيرة إلى الأمام."

وأضاف قائلًا: " يتيح لنا هذا التعاون تقديم خدمات شبكة توصيل المحتوى المعززة لزبائننا، مما يضمن لهم الوصول السريع والمضمون للمحتوى الرقمي. ونحن متحمسون للاستفادة من خدمات شبكة توصيل المحتوى (CDN) الخاصة بـ Tencent Cloud لإثراء التجارب الرقمية لمستخدمينا".

وتابع بقوله: "إن دمج خدمات شبكة توصيل المحتوى (CDN) الخاصة بـ Tencent Cloud في شبكة بتلكو من شأنه أن يرفع من جودة خدمات تقديم المحتوى، والتقليل من زمن الوصول إلى جانب تعزيز الأداء العام للخدمات الرقمية. وينسجم هذا التطور مع رؤية شركة بتلكو في توفير حلول اتصال عالمية المستوى لتلبية الاحتياجات المتنامية لزبائنها".

وتعليقًا على هذا التعاون، صرح تومي لي، نائب رئيس Tencent Cloud: "نحن سعداء بالتعاون مع شركة بتلكو لتوسعة شبكة توصيل المحتوى (CDN) الخاصة بنا، وتقديم الخدمات التي تتميز بكونها ذات جودة عالية للمستخدمين في البحرين وخارجها. تعكس هذا الشراكة التزامنا بتوسيع نطاقنا تواجدنا حول العالم وتوفير حلول موثوقة وذات زمن انتقال منخفض لتوصيل المحتوى."

وواصل قائلًا: "وفي صميم هذا التعاون، تمثل منصة EdgeOne التابعة Tencent Cloud، وهي منصة رائدة في مجال الأمن والتسريع، نقلة نوعية لتوصيل المحتوى، مع التركيز على الكفاءة والأمن وتجربة المستخدم الاستثنائية. إنها تجسد الرؤية المشتركة بين Tencent Cloud وبتلكو لإعادة تعريف معايير القطاع وتوفير حلول متطورة تلبي احتياجات زبائننا المتطورة والمتغيرة.

وأضاف قائلًا: "إن البنية التحتية القوية لشركة بتلكو والتزامها بالابتكار تجعلها شريكا مثاليا لـ Tencent Cloud، ونحن نتطلع إلى تعاون ناجح يفيد المستخدمين والشركات".

وتابع حديثه قائلًا: "يؤكد هذا التعاون التزام شركة بتلكو بتعزيز الشراكات العالمية التي تساهم في قطاع الاتصالات في البحرين. ومن المتوقع أن يؤدي تكامل شبكة خدمات شبكة توصيل المحتوى (CDN) الخاصة بشركة Tencent Cloud إلى تعزيز التجارب الرقمية لزبائن شركة بتلكو، ودعم الطلب المتزايد على تقديم محتوى سلس وعالي الأداء".

والجدير بالذكر أن EdgeOneمن Tencent Cloud هو حل حوسبة متقدم يتجاوز شبكة خدمات شبكة توصيل المحتوى CDN التقليدية، ويوفر مجموعة واسعة من القدرات بما في ذلك الحوسبة المتطورة ومعالجة البيانات، مما يعمل على تسريع الألعاب والتطبيقات الأخرى بالإضافة إلى تمكين توصيل محتوى أكثر ديناميكية إلى جانب كونه مخصص للفرد ذاته.

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