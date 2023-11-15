أوتاوا، أونتاريو وتونس، تونس--(BUSINESS WIRE/"ايتوس واير")- تعلن اتصالات تونس، الشركة الرائدة في السوق في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تونس، وشركة Telepin، الشركة الرائدة عالميًا في منصات المعاملات عبر الهاتف المحمول وصناعة التكنولوجيا المالية، عن توقيع شراكة اتفاقية إطلاق نظام الشحن المتقارب لعملاء المشغل الوطني.

الهدف الرئيسي من هذه الشراكة هو نقل نظام الشحن الخاص بشركة اتصالات تونس، والموزع حاليا بين العديد من الموردين، إلى منصة الشحن المتقاربة الموحدة لشركة Telepin.

يعد هذا التحول بتقديم تجربة أفضل للعملاء من خلال تقديم حل موحد وأكثر أمانًا لعمليات تعبئة رصيد الهاتف المحمول والخطوط الأرضية.

تم تصميم منصة Telepin بدقة لتلبية كافة احتياجات الشحن الخاصة بشركة اتصالات تونس. ومن ترحيل القسائم القديمة إلى إنشاء القسائم الإلكترونية حسب الطلب، يضمن النظام انتقالًا سلسًا وتجربة مستخدم محسنة لقاعدة عملاء اتصالات تونس الكبيرة.

وصرح السيد الأسعد بن ذياب، رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لشركة اتصالات تونس: "نحن فخورون بهذا المشروع لتقريب المنصات نحو منصة Telepin، وهي مبادرة رئيسية في تحقيق رؤيتنا الإستراتيجية للتحول الرقمي. ومن شأن هذا الترحيل أن يزيد من كفاءتنا ويحسن عملياتنا ويفتح آفاقًا جديدة لنمو اتصالات تونس."

وعلق Mr. Eric Feeley، الرئيس التنفيذي لشركة Telepin: "إن تعميق علاقاتنا مع اتصالات تونس، والتي بدأت عام 2007، يمثل لحظة حاسمة في قطاع الاتصالات. نحن ملتزمون بتقديم حلول لا مثيل لها، ونحن واثقون من أن منصتنا ستعيد تحديد معايير تجربة العملاء في الصناعة.

نبذة عن اتصالات تونس:

رائدة قطاع الاتصالات في تونس، المشغل الوطني العالمي والمتقارب، اتصالات تونس تضم في صفوفها أكثر من 6 ملايين مشترك بين شركات وأفراد، تقدم لهم مجموعة واسعة من الخدمات في مجال الاتصالات الثابتة والمتنقلة، مركز البيانات، والسحابة، وإنترنت الأشياء، والأمن المُدار، وما إلى ذلك.

لمعرفة المزيد عن شركة اتصالات تونس وخدماتها، تفضل بزيارة www.tunisietelecom.tn.

نبذة عن Telepin:

Telepin، منصة المعاملات عبر الهاتف المحمول الرائدة عالميًا، والتي تخدم كبار المشغلين في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا والأمريكتين. توفر الشركة حلولاً مالية ومتنقلة ومستقرة وقابلة للتطوير، وتوفر لمشغلي شبكات الهاتف المحمول ومقدمي الخدمات المالية الوسائل الأكثر كفاءة وموثوقية لزيادة إيراداتهم إلى الحد الأقصى وتقديم تطبيقات الهاتف المحمول المبتكرة التي تمكن الأشخاص ماليًا.

لمعرفة المزيد عن Telepin، يرجى زيارة www.telepin.com.

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* المصدر: "ايتوس واير"

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