أعلنت مؤسسة الزبير إحدى أبرز وأكبر المؤسسات التجارية في سلطنة عمان، عن إبرام شراكة استراتيجية مع TechChef، الشركة الرائدة في تطوير برمجيات إدارة الأداء وتحليل البيانات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، وتمثل هذه الشراكة خطوة هامة ضمن رحلة التحول الرقمي لمؤسسة الزبير،والتي تعكس التزام المؤسسة بالاستفادة من التقنيات المتطورة والحديثة لتعزيز إدارة العمليات المالية في المؤسسات.

وسوف تعمل المنصة الجديدة عبر دمج الحلول المتطورة في الإدارة المالية وإعداد التقاريرالمالية والتي تمكًن الادراة التنفيذية في مؤسسة الزبير من تعزيز قدرتها على اتخاذ قرارات مالية أكثر دقة، وتبسيط عمليات إعداد التقارير، وكذلك تحقيق كفاءة تشغيلية عالية عبر محفظتها الاستثمارية المتنوعة، ويؤكد هذا التوجه التزام المؤسسة بتبني أفضل الممارسات العالمية في نظم الحوكمة المالية والسبق التجاري اللازم للأعمال.

وفي هذا الصدد أشار نيلز بورمانز، الرئيس التنفيذي لجموعة الزبير بقوله "بأن هذه الشراكة مع TechChef تعد خطوة محورية لخارطة التحول الاستراتيجي في مؤسسة الزبير، والتي تهدف الى تبنَي حلول مالية مرتكزة على تقنيات الذكاء الاصطناعي ولا يقتصر على تحسين الكفاءة فقط، بل يتعلق بتمكين قرارات أكثر ذكاءً ودقة، مما يسهم في دعم استثماراتنا المستقبلية حيث تتماشى هذه الشراكة مع رؤيتنا القائمة على الابتكار المستمروالتميز، الأمر الذي يضمن لنا الحفاظ على مكانتنا الريادية في السلطنة وخارجها.”

والجدير بالذكر بأن دخول منصة TechChef إلى السوق العمانية يعد محطة مهمة في خططها التوسعية الإقليمية، حيث يعكس اختيارها من قبل مؤسسة الزبير نظرة مستقبلية واعية ورغبة حقيقية في تبني التقنيات المتقدمة لدفع عجلة النمو المالي المستدام.

من جانبه، صرّح أمين الحسيني، نائب رئيس مجلس إدارة TechChef:“نحظى بشرف التعاون مع مؤسسة الزبير، إحدى المؤسسات الرائدة في المشهد الاقتصادي العماني لتبنيهم للحلول المالية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي والذي يعكس التزامهم القوي بمواكبة المستقبل وتعزيز كفاءة عملياتهم. نحن متحمسون لدعمهم في تحقيق مستويات جديدة من الذكاء المالي والنجاح التشغيلي.”

وتعكس هذه الشراكة رؤية مشتركة بين المؤسستين حول أهمية تسخير التكنولوجيا لتحويل عمليات الإدارة المالية، مؤكدة على الدور المحوري للذكاء الاصطناعي في استراتيجيات الأعمال الحديثة.

تُعتبر مؤسسة الزبير من المجموعات الاقتصادية الرائدة على مستوى المنطقة، حيث تأسست في عام 1967م لتصبح خلال سنوات من كبريات المؤسسات التجارية التي تنشط في العديد من القطاعات مثل النفط والغاز، والسيارات، والسياحة، والصناعات الكهربائية الثقيلة، وتقنية المعلومات والاتصالات وغيرها. تسعى المؤسسة ضمن رؤيتها الاستراتيجية لدعم التنمية الشاملة في السلطنة بالشكل الذي يتواءم مع رؤية عُمان 2040م.

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