أومنيكس تعمل على توسعة مجموعة حلولها بدعم من حلول TeamViewer لتحقيق التحول وتحسين الكفاءة في عمليات الأعمال

الإمارات العربية المتحدة، دبي: أعلنت أومنيكس، الرائدة في الحلول والخدمات الرقمية المتكاملة، عن تقديم عروض مشتركة مع شركة TeamViewer، والتي تعدّ من أبرز المزودين لحلول الاتصال ورقمنة مكان العمل عالميًا، وذلك لتبسيط عمليات الأعمال وتسهيل إدارة العمل عن بعد.

وسيمكّن هذا التعاون كلا الشركتين من بناء تحالف لشراكة متينة تسمح بتوفير مزيد من الحلول الجديدة المبتكرة ودعم منظومة أومنيكس وتمكينها من دعم الشركات الإقليمية كمزود موثوق للحلول الرقمية. وتهدف كلا الشركتين إلى تحسين نماذج عمليات الأعمال وتعزيز الإنتاجية بفضل ما تقدمه TeamViewer من حلول متقدمة لإدارة الوصول عن بعد وإدارة تقنية المعلومات عن بعد وحلول إنترنت الأشياء المتخصصة وحلول الواقع الافتراضي.

يذكر أن أومنيكس تختص بتحليل البنية التحتية لتقنية المعلومات واحتياجات الأعمال، حيث تطبق حلول التحول الرقمي التي تغطي جوانب متعددة كالأفراد والعمليات والتقنية والحوكمة والبيانات والتحليلات. ومن خلال شراكتها مع أومنيكس، تستطيع TeamViewer الوصول إلى موارد نوعية وفريق متمرس يمتلك الخبرة الواسعة، بالإضافة إلى الدعم المحلي. كما تستفيد الشركة من معرفتها العميقة بالأسواق العالمية لتروج لخدمات وحلول TeamViewer عبر إشراك قنوات المبيعات وإدارة حملات التسويق القائمة على الطلب لرفع مستوى الوعي في أوساط الجمهور الخليجي. كما تعمل أومنيكس على إقامة مقر رئيسي لمركز التجربة في دبي، بحيث يمكن للعملاء التوجه إليه لمشاهدة مزايا التقنية ومعرفة المزيد خلال التواصل في ورشات العمل.

في تعليقه على الأمر قال سيمران باجا، مدير الهندسة لدى أومنيكس: "تتطلع أومنيكس باستمرار إلى استخدام التقنيات المبتكرة التي تدعم مخرجات الأعمال الأفضل لعملائنا، وتسرنا الشراكة مع TeamViewer لتعزيز مهمتنا الرامية إلى توفير التقنيات عالية القيمة والتي تلعب دورًا أساسيًا في تحوّل العمليات والإجراءات والجوانب التشغيلية في المؤسسات. نفخر بوجود مجموعة واسعة من الحلول المتقدمة لدينا في مجالات هامة مثل إدارة تقنية المعلومات عن بعد والواقع المعزّز وإنترنت الأشياء، ونحن واثقون من أن تقنيات الجيل الجديد من TeamViewer ستضيف قيمة كبيرة إلى مجموعة حلولنا وتساعد المؤسسات في تحقيق أهداف الأعمال بنجاح."

بدوره قال سعد حبش، مدير القنوات الإقليمية لإنترنت الأشياء والواقع الافتراضي بالشرق الأوسط وإفريقيا لدى TeamViewer: "تمتاز منطقة الشرق الأوسط بأسواقها سريعة النمو والتي تتمتع بإمكانات واعدة بمزيد من النمو والترابط ورقمنة أماكن العمل. نسعد ونتشرف بالتعاون الوثيق مع أومنيكس لتعزيز مكانة علامتنا التجارية في الأسواق الخليجية ومساعدتنا في تعزيز مجموعتنا الواسعة من الحلول لتصل إلى كافة شرائح العملاء."

تجدر الإشارة إلى أن حلول TeamViewer تم تثبيتها في أكثر من 2.5 مليار جهاز وتعمل في معظم دول العالم حاليًا. وتماشيًا مع هدف أومنيكس للاستفادة من أحدث التقنيات في تطوير عمليات الأعمال وتمكين التقدم الرقمي، فإن الشراكة مع TeamViewer تعدّ خيارًا مثاليًا لتحسين أداء الأعمال للعملاء في المنطقة على المدى الطويل.

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