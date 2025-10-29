دبي، الإمارات العربية المتحدة، أعلنت اليوم Teammates.ai، الشركة الرائدة في مجال تطوير حلول زملاء الذكاء الاصطناعي المستقل للمؤسسات ومقرُّها الإمارات العربية المتحدة، عن إطلاق بيئة اختبار للمؤسسات (Teammates.ai Enterprise Sandbox - TES)، وهي مساحة عمل فريدة من نوعها تُمكّن الشركات من تجربة أنظمة الذكاء الاصطناعي المستقل بأمان قبل طرحها للاستخدام على مستوى المؤسسة.

بُنيت هذه البيئة بالكامل على بيانات اصطناعية و واقعية، وتتيح للشركات التحقق من أداء زملاء الذكاء الاصطناعي من Teammates في تولي مجموعة من الوظائف، مثل خدمة العملاء والمبيعات ومقابلات التوظيف، وكل ذلك من دون الحاجة إلى ربط الأنظمة الداخلية أو الكشف عن السجلات الحقيقية. والنتيجة هي تجربة خالية من التكامل والمخاطر، تتيح للمديرين التنفيذيين قياس مستوى استقلالية وسرعة استجابة وموثوقية أداء زملاء الذكاء الاصطناعي في غضون أيام بدلاً من أشهر، وذلك قبل تخصيص الميزانيات الضرورية للمشاريع التجريبية وعمليات طرح الأنظمة وتطبيقها.

وفي معرض تعليقه على هذه المبادرة المبتكرة، قال كريم عيّاد، الرئيس التنفيذي لشركة Teammates.ai: "تتيح بيئة الاختبار المؤسسية (Enterprise Sandbox) للشركات فرصةً لاختبار ميزات وخصائص التطبيقات الجديدة بثقة أكبر".

وأضاف: "للمرة ألأولى، أصبح بإمكان الشركات سواء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أو على مستوى العالم، استكشاف إمكانيات وقدرات الذكاء الاصطناعي المُستقلّ بالكامل من دون المخاطرة ببياناتها أو ميزانياتها. من شأن ذلك أن يتيح التبني المسؤول للذكاء الاصطناعي بشكل عملي وفوري. ونحن سعداء للغاية بتزويد القادة بوسيلة آمنة وسريعة تتيح لهم التفاعل مع الذكاء الاصطناعي، تتميز بكونها مرتكزة إلى قيمة حقيقية في العالم الواقعي."

ضمن بيئة الاختبار المؤسسية (TES)، يُمكن للشركات مُشاهدة أداء زملاء الذكاء الاصطناعي، مثل راية (خدمة العملاء)، وآدم (المبيعات)، وسارة (إجراء المقابلات الوظيفية)، خلال توليهم مجموعة من السيناريوهات المُصممة خصيصًا بحسب القطاعات التي يعملون فيها. تشمل بيئة الاختبار مجموعة من أنشطة الاستكشاف المُوجهة، وحلول إعداد نماذج سيناريوهات مُخصصة، وتقرير موجز بالنتائج جاهز للعرض على أصحاب المصلحة، يُلخص النتائج ومؤشرات العائد على الاستثمار، بما يتيح للمؤسسات الاستفادة من المحتوى الهادف.

من جانبه، قال عماد عيّاد، المؤسس المشارك والمدير التقني في شركة Teammates.ai: "هذه تجربة فريدة من نوعها لفرق تكنولوجيا المعلومات وفرق التقييم الفني المؤسسية."

وأضاف: "لقد أنشأنا بيئة الاختبار هذه (Sandbox) استجابة لتطلّعات مُدراء تكنولوجيا المعلومات، ومسؤولي أمن المعلومات، وفرق تطوير البنية التحتية الذين يُطالبون بأمان موثوق وسلامة بيانات يمكن التحقق منها. إذ تتيح لهم هذه المساحة التجريبية اختبار الفائدة الحقيقية للذكاء الاصطناعي المُستقل قبل تخصيص الموارد الهندسية لاعتماده أو دمجه في أنظمتهم المؤسسية."

تتوافق بيئة الاختبار التجريبية (Sandbox) مع معايير أمن المعلومات (SOC 2) و(ISO 27001) وتوفر شفافيةً مطلقة ورؤية دقيقة لكل مرحلة من مراحل عمل وكلاء الذكاء الاصطناعي، ما من شأنه أن يروي فضول المؤسسات ويعزّز ثقتها بهذه الأنظمة في مسيرتها نحو اعتماد الذكاء الاصطناعي.

أصبح برنامج Teammates AI Enterprise Sandbox متاحًا حالياً للفرق المؤسسية المؤهلة من خلال ميزة "الوصول الموجّه".

لحجز جلسة، تفضلوا بزيارة الرابط الالكتروني التالي: www.teammates.ai/sandbox.

لمحة عن Teammates.ai:

تسمح شركة ومنصة Teammates.ai لالشركات بنشر حلول الذكاء الاصطناعي المستقلة Teammates، وهي كيانات ذكاء اصطناعي متكاملة ومحددة المجال، تتولى مهام إدارة وظائف الأعمال بالكامل.

تعتمد منصة Teammates.ai على بنية خاصة مكوّنة من عدة وكلاء بالذكاء الاصطناعي، مع ميزة التفكير والتحليل وتقديم الرؤى الفورية، وضوابط أمان لحماية الأنظمة والبيانات على مستوى المؤسسة، ودعم لأكثر من 50 لغة، مع أداء عالمي رائد ومتفوق في اللهجات العربية، مما يُساعد المؤسسات على تحقيق نتائج تتفوق على القدرات والمعايير البشرية بعُشر التكلفة. للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي: www.teammates.ai..

