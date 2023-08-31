TD eFi ستقدم مبلغ 100 ألف دولار لشركات ناشئة مختارة تعمل في مجال تقنيات الويب 3 ( Web3 ) كجزء من برنامج مسرّع الأعمال في مركز الكريبتو التابع لمركز دبي للسلع المتعددة

تنتهي مرحلة تقديم الطلبات النهائية في 1 سبتمبر 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة: دخل مركز دبي للسلع المتعددة - المنطقة الحرة الرائدة على مستوى العالم والسلطة التابعة لحكومة دبي المختصة بتجارة السلع والمشاريع – وشركة TDeFi- الحاضنة الدولية لتقنيات الويب 3 والمتخصصة في تقديم الخدمات الاستشارية - المرحلة النهائية من عمليات التسجيل للمجموعة الثانية من حاضنة الشركات الناشئة في مجال تقنيات الويب 3 في مركز الكريبتو التابع لمركز دبي للسلع المتعددة.

ستحصل جميع الشركات المتقدمة على إرشادات وخدمات ذات أولوية من مركز دبي للسلع المتعددة ليتم تأسيسها رسمياً في مركز الكريبتو التابع لمركز دبي للسلع المتعددة، ومن المقرر أن تحصل مجموعة من الشركات الناجحة على سيولة بقيمة 100,000 دولار أمريكي من TDeFi، بشرط استيفاء الشروط والمعايير. سيتم الانتهاء من استقبال الطلبات في 1 سبتمبر 2023.

ويركز البرنامج الذي يستمر لمدة خمسة أسابيع على تعزيز الخبرات، بما في ذلك تحسين استراتيجيات الأعمال وضمان الامتثال فيما يتعلق بتقنيات الويب 3 والتسويق. وسيتوج برنامج مسرّع الأعمال بفعالية لجمع التبرعات تركّز على رأس المال الاستثماري، مما يؤدي في النهاية إلى جلب موجة جديدة من أعمال الويب 3 المبتكرة إلى إمارة دبي.

في هذا السياق، قال قال أحمد حمزة، المدير التنفيذي للمنطقة الحرة التابعة لمركز دبي للسلع المتعددة: "إن توفير منصة لتحقيق لنجاح هو سمة جوهرية لمركز دبي للسلع المتعددة، ومجال تقنيات الويب 3 ليس استثناء. ومن خلال مركز الكريبتو التابع لنا، نحن فخورون بتقديم هذه الفرصة المثيرة المتمثلىة في مسرّع الأعمال لمجموعة جديدة من شركات الويب 3 المبتكرة في دبي، لا سيما مع نمو الإمارة كاقتصاد تنافسي قائم على المعرفة. ومع خدمات التوجيه والسيولة المقدمة من خلال TDeFi، ليس هناك وقت أفضل لتأسيس أعمال الكريبتو في الإمارة."

من جانبه، قال غوراف دوباي، الرئيس التنفيذي لشركة TDeFi: "من الأفكار إلى تطوير استراتيجيات توسيع نطاق الأعمال، تم تصميم برنامج المسرّع الشامل الخاص بنا لإعداد شركات الويب 3 الناشئة لجولات تمويل رأس المال الاستثماري والعمل بكفاءة في عالم الواقع. ونحن متحمسون للدخول في شراكة مع مركز دبي للسلع المتعددة من أجل هذه المجموعة الثانية، وتطوير هذه الشركات الناشئة إلى شركات مزدهرة."

وتأتي الدفعة الثانية بعد الجولة الأولى الناجحة في شهر مارس الماضي، والتي تخرجت فيها 15 شركة تعمل في مجال الويب 3 من برنامج مسرّع الأعمال بنجاح.

من خلال تشكيلة رائعة تضم أكثر من 20 جلسة إرشادية يقودها كبار القادة في صناعة الويب 3، مثل Coinbase Singapore وStepN وFootprint Analytics وHacken وEnjin والمزيد، سيكتسب المشاركون رؤى تمتد من ممارسات الامتثال إلى تعقيدات هندسة الرمز المميز وإدارة الأسواق. ومن المتوقع أن تقود هذه الرحلة الشاملة إلى جذب تدفق جديد لشركات الويب 3 إلى إمارة دبي وتوجيه المفاهيم الناشئة نحو أعمال مزدهرة تحت إشراف الخبراء.

يُعد مركز كريبتو التابع لمركز دبي للسلع المتعددة منظومة متكاملة لشركات تطوير خدمات الويب 3 والبلوك تشين، وخدمات القيمة المضافة المرتبطة بها، بما يوفر للشركات ورواد الأعمال في مجال تقنيات التشفير كل ما يحتاجونه لتوسيع نطاق أعمالهم.

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