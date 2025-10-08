لندن - (BUSINESS WIRE/"ايتوس واير")--أعلنت اليوم شركة Tax Systems، وهي مزود عالمي للبرمجيات الضريبية والمحاسبية، عن استحواذها على شركة Loctax، وهي مزود رائد للحلول الضريبية والامتثال والمخاطر والحوكمة التعاونية للفرق الضريبية العالمية الداخلية. وسوف يمكّن هذا الاستحواذ شركة Tax Systems من تحقيق هدفها المتمثل في أن تصبح منصة الامتثال الضريبي SaaS الرائدة في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، كما سيعمل على تسريع تطوير خارطة طريق منتجاتها بشكل كبير.

Loctax هو أول مركز للتحكم في الضرائب باستخدام الذكاء الاصطناعي على الإطلاق والذي يساعد فرق التمويل والضرائب على أتمتة عمليات الامتثال وإدارة المخاطر ومركزية البيانات عبر جميع الولايات القضائية وأنواع الضرائب. يجمع Loctax كل شيء بدءًا من مراقبة الملفات والمواعيد النهائية إلى سير العمل ودعم الأعمال وإعداد التقارير، مدعومًا بوكلاء الذكاء الاصطناعي الذين يقللون من الجهد اليدوي.

من خلال ضم Loctax إلى محفظتها، تضيف Tax Systems حلاً محددًا للفئة يوفر أول سير عمل متكامل وواعٍ للسياق عبر عمليات ضريبية متعددة. بالإضافة إلى ذلك، قامت Loctax بالفعل بدمج الذكاء الاصطناعي الوكيل في حالات الاستخدام في العالم الحقيقي، مما يكمل منتجات Tax Systems الحالية لإنشاء منصة قوية شاملة توفر لفرق الضرائب مزيدًا من الرقابة والأتمتة والضمان.

من خلال الاستفادة من أحدث الابتكارات في مجال الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي، يمثل دمج حلول الشركتين علامة فارقة مهمة في التزام Tax Systems برؤيتها المتمثلة في "منصة واحدة، تحكم كامل". بالنسبة للعملاء، فإن الاستحواذ سيوفر لهم سيطرة أفضل على عملياتهم الضريبية. وبالإضافة إلى الامتثال، يمكنهم الحصول على رؤية كاملة لبياناتهم والتزاماتهم، مع الثقة في أن جميع جوانب وظيفتهم الضريبية متصلة ومدارة بشكل آمن.

قال Bruce Martin، الرئيس التنفيذي لشركة Tax Systems: "يشكل هذا الاستحواذ علامة فارقة مثيرة بالنسبة لشركة Tax Systems. أنشأت Loctax أول مركز حقيقي للتحكم الضريبي، ودمجه مع حلولنا الحالية سيسمح لنا بتقديم منصة أكثر شمولاً لفرق الضرائب. وسوف يعمل أيضًا على تعزيز مكانتنا في السوق بشكل كبير، مما يتيح لعملائنا إدارة التزاماتهم الضريبية بثقة وبالقدرات المتقدمة المطلوبة. نتطلع إلى العمل بشكل وثيق مع فريق Loctax".

وقال Stevi Frooninckx، الرئيس التنفيذي لشركة Loctax: "لقد كان توحيد الجهود مع فريق Tax Systems بمثابة الخطوة المنطقية التالية لشركة Loctax. يمكن لمركز مراقبة الضرائب بالذكاء الاصطناعي الخاص بنا الآن التكامل مع محركات الضرائب في مجموعة منتجات Tax Systems، لتوفير رؤية شاملة وتحكم في الوظائف الضريبية مثل الركيزة الثانية أو عملية توفير الضرائب. سنعمل معًا على تحديد وظيفة الضرائب في المستقبل، وتمكين فرق الضرائب الرائدة من تحقيق أعلى مستويات الاستعداد لأي تحديات قادمة".

ستواصل شركة Loctax العمل تحت علامتها التجارية الخاصة باعتبارها “شركة Tax Systems" خلال فترة الانتقال، مما يضمن استمرارية العملاء مع الاستفادة من حجم ودعم Tax Systems. وسوف ترفع فرق طرح المنتجات في السوق تقاريرها إلى Tax Systems، مع الحفاظ على التواصل الوثيق مع العملاء الحاليين. وفي الوقت نفسه، تم تخصيص موارد مخصصة لدمج منصة Loctax مع مجموعة Tax Systems الأوسع، مما يتيح إطلاق العنان للقوة الكاملة للعرض المشترك.

حول Tax Systems

Tax Systems، وهي شركة مدعومة منProvidence Equity Partners (يشار إلبها هنا باسم "Providence")، هي مزود عالمي لخدمات الامتثال الضريبي المتعدد SaaS، مع حلول رائدة في السوق في جميع أنحاء المملكة المتحدة وأيرلندا وأوروبا والإمارات العربية المتحدة. تعمل حلولها على رقمنة العمليات الضريبية وإحداث ثورة في عمليات الامتثال، مما يتيح لمحترفي الضرائب خلق فرص أفضل وتوليد رؤى قيمة من وظيفتهم الضريبية مع التخفيف من المخاطر في الوقت نفسه. من خلال ترجمة التشريعات الضريبية المعقدة والمتغيرة باستمرار إلى حلول بديهية، يمكن للعملاء أن يثقوا في أن حساباتهم ستكون صحيحة، في المرة الأولى، وفي كل مرة.

تأسست شركة Tax Systems في عام 1991، وتتمتع بخبرة تزيد عن 30 عامًا وتعمل مع أكثر من 42% من شركات FTSE 100 و80% من أفضل شركات الاستشارات في المملكة المتحدة وأيرلندا، حيث يتم تدريب أكثر من 30 ألف متخصص في الضرائب على استخدام حلولها، وتقديم أكثر من 200 ألف طلب كل عام.

حول Loctax

Loctax هو أول مركز للتحكم الضريبي بالذكاء الاصطناعي للعمليات الضريبية العالمية. إنه يوفر لفرق المالية والضرائب الداخلية مكانًا واحدًا لإدارة الالتزامات الضريبية العالمية ومراقبة مؤشرات الأداء الرئيسية وتنظيم التعاون في منصة مستقلة وآمنة تساعد الفرق على البقاء في صدارة المفاجآت. مع Loctax، تتمكن الفرق من إدارة سير العمل بشكل مركزي مع تحديد الأدوار والمسؤوليات بشكل واضح. يتم التقاط البيانات القانونية والضريبية والمالية وتخزينها، مما يترك مسار تدقيق مضمون.

يستخدم الذكاء الاصطناعي المدمج بيانات خاصة بالشركة مع محتوى تنظيمي ضريبي موثوق به لتقديم إجابات دقيقة ودعم عملي. يقوم بتصنيف المستندات واستخراج البيانات بالعديد من اللغات وربطها بالكيان والفترة الصحيحة. يمكن للوكلاء إدارة رسائل البريد الإلكتروني الواردة وإنشاء المهام لتنفيذها. وتكون النتيجة هي الامتثال القوي، والسيطرة الأقوى، والدعم الفعال للأعمال التجارية، ووضع الضرائب في مكانة استراتيجية.

تأسست شركة Loctax في عام 2020 في بلجيكا وبدعم من شركات رأس المال الاستثماري الرائدة في أوروبا، بما في ذلك Index Ventures، وSeedcamp، وNAP.vc، وتخدم الشركة العملاء من المبتكرين ذوي النمو المرتفع إلى أكبر الشركات في العالم.

إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.

