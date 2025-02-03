دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت ديلويت الشرق الأوسط عن فوز حلّ الذكاء الاصطناعي الرائد Tax Genie 2.0 الذي طوّرته الشركة داخلياً بجائزة من مجموعةBusiness Intelligence Group ضمن حفل توزيع جوائز BIG للابتكار لعام 2025، وكذلك باثنتين من جوائز Stevie® التي تعدّ الأهم في قطاع الأعمال على مستوى العالم. وتعكس الجوائز العريقة مدى التأثير الإيجابي لهذا الحل التكنولوجي المتقدم الذي ابتكره وطوره المتخصصون في المجال الضريبي والقانوني في ديلويت الشرق الأوسط بالتعاون مع معهد ديلويت للذكاء الاصطناعي في المنطقة.

وقال محمد باهيميا، مسؤول الشؤون القانونية والضريبية في ديلويت الشرق الأوسط: "نسعى من خلال الجمع بين تقنيات الذكاء الاصطناعي المتطورة وبيانات الأعمال العملية إلى تعزيز مستويات الكفاءة وتوفير تجارب عالية الجودة وآمنة للعملاء. وهذه الجهود دليل على التزامنا بتجاوز الحدود المتعارف عليها وتوفير قيمة ملموسة لعملائنا وشركائنا في القطاع الضريبي والقانوني."

وفازت شركة ديلويت الشرق الأوسط بجائزةBIG للابتكار لعام 2025 التي تقدمها مجموعة Business Intelligence Group، تكريماً لريادة حلّ Tax Genie 2.0 في القطاع التكنولوجي، وذلك بتقدير من رواد الأعمال والمدراء التنفيذيين المتمرّسين.

نال إلى ذلك حلّ Tax Genie 2.0 اثنتين من جوائز Stevie® التي تعدّ الأهم في مجال الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والتي يتولّى أكثر من 150 خبيراً التحكيم فيها. وحصد حل الذكاء الاصطناعي التوليدي المبتكر في المجال الضريبي والقانوني جائزة Stevie® الذهبية للابتكار في خدمات الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجائزة Stevie® الفضية للابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي في الخدمات المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وبدوره، قال يوسف برقاوي، مسؤول الذكاء الاصطناعي والبيانات في ديلويت الشرق الأوسط: "يُحدث الذكاء الاصطناعي التوليدي تحولًا في مختلف القطاعات والصناعات، ونحن في ديلويت الشرق الأوسط نقود هذا التغيير. لقد طوّر فريق الذكاء الاصطناعي والبيانات في ديلويت الشرق الأوسط منصة Tax Genie 2.0 بالكامل، بالتعاون الوثيق مع معهد ديلويت للذكاء الاصطناعي وفريق الضرائب والخدمات القانونية لدينا. وتضم المنصة أكثر من 1700 سير عمل متخصص في ضريبة القيمة المضافة، وضريبة الشركات، والتسعير التحويلي، كما توفر تجربة مستخدم متقدمة للتفاعل مع الذكاء الاصطناعي التوليدي والاستفادة منه. ونشهد اعتماداً متزايداً لمنصة Tax Genie 2.0، مما يجعل هذه المبادرة خطوة مهمة لدعم الشركات في الحفاظ على قدرتها التنافسية وتعزيز النمو."

عن ديلويت آند توش (الشرق الأوسط) شراكة ذات مسؤولية محدودة:

ديلويت آند توش (الشرق الأوسط) هي شراكة مرخص لها من الباطن من قبل ديلويت (ن س إي) دون ملكية قانونية لديلويت توش توهماتسو المحدودة. ديلويت شمال جنوب أوروبا شراكة ذات مسؤولية محدودة (ن س إي) هي شركة عضو مرخص لها من قبل ديلويت توش توهماتسو المحدودة

د إم إي هي واحدة من الشركات الرائدة في تقديم الخدمات المهنية الاستشارية وقد تأسست في منطقة الشرق الأوسط ويمتد وجودها منذ سنة ١٩۲٦ في المنطقة من خلال 26 مكتبا" في 15 بلداً وتضم قرابة ٥,٠٠٠ شريك ومدير وموظف. إن وجود شركة د إم إي في منطقة الشرق الأوسط وقبرص مكرّس من خلال الشركات الحائزة على ترخيص لتقديم الخدمات وفقاً للقوانين والمراسيم المرعية الإجراء في البلد التابعة له وتتمتع بالشخصية القانونية المستقلة. لا تستطيع الشركات والكيانات المرخصة من قبلها إلزام بعضها البعض و/أو إلزام شركة د إم إي. وعند تقديم الخدمات، تتعاقد كل شركة أو كيان بشكل مستقل مع العملاء الخاصين بهم وتكون هذه الشركات والكيانات مسؤولة فقط عن أفعالها أو تقصيرها.

تقدم د إم إي خدماتها في مجال التدقيق والمراجعة، والاستشارات الإدارية والمالية، وخدمات استشارات المخاطر، خدمات الضرائب والخدمات المتعلقة بها عبر 23 مكتباً منتشرو في 15 دولة، ويعمل فيها أكثر من 7,000 شريك ومدير ومهني.

عن ديلويت:

يشير اسم ”ديلويت“ إلى واحدة أو أكثر من شركات ديلويت توش توهماتسو المحدودة، والشركات الأعضاء في شبكتها العالمية بالإضافة إلى الجهات المرتبطة بها (يُشار إليها مجتمعة ”شركة ديلويت“). تُعتبر ديلويت توش توهماتسو المحدودة (يُشار إليها أيضاً باسم ”ديلويت غلوبال“) وكل واحدة من الشركات الأعضاء فيها والجهات المرتبطة بها كيانات منفصلة عن بعضها البعض، ويتمتع كل منها بالشخصية القانونية والاستقلالية. وبالتالي، لا يستطيع أي كيان منها إلزام أو إجبار الكيانات الأخرى تجاه أي طرف خارجي، كما لا يتحمل كل كيان منها المسؤولية عن أفعال وحالات الإهمال الخاصة بالكيانات الأخرى، بل يتحمل المسؤولية عن أعماله وخالات الإهمال الخاصة به فقط. لا تقدم ديلويت توش توهماتسو المحدودة، ولا ديلويت شمال جنوب أوروبا، ولا ديلويت الشرق الأوسط أي خدمات للعملاء.

تقدم ديلويت مجموعة من الخدمات الرائدة في مجال تخصصها، وهي خدمات التدقيق والضمان، الضرائب والشؤون القانونية، والاستشارات العامة، والاستشارات المالية، بالإضافة إلى استشارات المخاطر إلى حوالي ٩٠% من أفضل الشركات العالمية المدرجة في مجلة فورتشن غلوبال ٥٠٠، بالإضافة إلى آلاف الشركات الخاصة في العالم. يقدم المهنيون العاملون لدينا خدماتهم التي تحقق نتائج قابلة للقياس، ومستدامة، وتساعد على تعزيز الثقة العامة بأسواق المال، وتمكّن عملاءنا من التطور والازدهار، وتمهد الطريق نحو بناء اقتصاد أكثر صلابة، ومجتمع أكثر مساواة وعالم أكثر استدامة. تفخر ديلويت بإرثها العريق الممتد لأكثر من ١٧٥سنة، ومكاتبها المنتشرة في أكثر من 150 دولة ومنطقة جغرافية والتي يعمل فيها حوالي ٤٥٧,٠٠٠ مهني واستشاري.

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