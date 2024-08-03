- استحوذنا على أسهم Tam Finance بالكامل ونسعى للتوسع في الخليج العربي وجنوب وشرق أفريقيا

- قيمة محفظة إم إن تي حالا حاليا تتجاوز 900 مليون دولار

أكد منير نخلة المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة "إم إن تي حالاً"، خلال مؤتمر صحفي، أن الشركة استحوذت على مائة بالمائة من شركة TAM FINANS التي يمتلكها صندوق ACTERA، حيث استخدمت نسبة كبيرة من الجولة التمويلية الأخيرة في هذه الصفقة.

وأوضح نخلة، أن الجولة التمويلية الأخيرة البالغة 157.5 مليون دولار، تمت عن طريق مؤسسة التمويل الدولية بقيمة ب40 مليون دولار، و الباقي من صناديق دولية، مشيراً إلى أن رغبتهم في التوسع نأتي منذ نشأة الشركة، قائلا :' نحن دائما متفائلون بالسوق المصري و لو لا هذا التفاؤل لما حصلنا على التمويل، و نطمح حالياً لدخول عدة أسواق تدعم وجودنا، حيث نتواجد حاليا في الإمارات و باكستان و تركيا، وندرس مستقبلا الخليج العربي في القلب منه السوق السعودي و أسواق أخرى في جنوب و شرق افريقيا.

وكشف، عن أن قيمة محفظة إم إن تي حالا ، الآن والتي تشمل كل الدول التي يعملون بها تتعدى 900 مليون دولار.

وقال الرئيس التنفيذي لإم إن تي حالا، إن الشركة تستهدف منح تمويلات جديدة خلال النصف الثاني من العام الجاري بقيمة تصل إلي 20 مليار جنيه ، مشيراً إلى أن حجم محفظة الشركة حالياً يُقدر بحوالي 30 مليار جنيه في مصر فقط، فيما تنمو الشركة بمعدل نمو يتراوح ما بين 50% إلي 70% سنويًا .

و تابع أن هناك عدة صفقات تحت الدراسة ولكنها لم تصل لمراحل متقدمة تؤهل للإعلان عنها، وذلك في أي من الأسواق المستهدفة .

وأوضح ، أن مجموعة إم إن تي حالاً تتطلع لإصدار برنامج توريق جديد خلال النصف الثاني من العام الجاري بقيمة تزيد عن 12 مليار جنيه، لافتا إلى أنه منذ بداية العام تم توريق قيمة مماثلة على 4 عمليات .

وأشار نخلة، إلى أنه من المتوقع اتجاه قدر كبير من الاستثمارات إلى مصر خلال الفترة المقبلة، لافتاً إلى أن إغلاق جولة تمويلية بقيمة ١٥٧.٥ مليون دولار، أكبر دليل على اهتمام مستثمرين كثر بالسوق المصري.

وعن مستقبل التكنولوجيا المالية في مصر، أكد نخلة أنه مستقبل واعد للغاية حيث يحظى بدعم كل الجهات الحكومية ، فتدعمه هيئة الرقابة المالية، البنك المركزي، إضافة إلى القطاع الخاص.

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