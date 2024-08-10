إطلاق مركز الاتصال الإقليمي ( 600 55 1924 ) للارتقاء بمستوى خدمة العملاء في المنطقة

) للارتقاء بمستوى خدمة العملاء في المنطقة دعم متعدّد القنوات بما في ذلك الهاتف، البريد الإلكتروني والمحادَثة المباشرة، والمصمَّمة وفقاً لاحتياجات المنطقة

يخدم دول مجلس التعاون الخليجي، المشرق وشمال أفريقيا، وتديره جهة خارجية في مصر والإمارات العربية المتحدة، مع تقديم الخدمات باللغات العربية والإنكليزية والكردية

الشرق الأوسط – في خطوة بارزة تهدف من خلالها لتعزيز الخدمات ومستويات الرضى بين أوساط العملاء، قامت ’إم جي موتور الشرق الأوسط‘ (MG Motor Middle East) بإطلاق مركز اتصالات إقليمي (600 55 1924) في 1 أغسطس الجاري. وتتوافق هذه المبادَرة مع مهمّة ’إم جي‘ التي تسعى من خلالها لتوفير خدمات راقية الجودة وتحقيق مستويات عالية من رضى العملاء، كما تؤكّد على الالتزام بفهم الاحتياجات الفريدة للعملاء في المنطقة والتعامل معها بفعالية عالية. وسيقدّم مركز الاتصالات (600 55 1924) الدعم المخصَّص للأسواق المحلّية، ويهدف للارتقاء بالجودة عبر التفاعل المباشر والحصول على المعلومات من العملاء والدفع باتجاه التحسينات المستمرّة.

سوف يخدم مركز الاتصالات (600 55 1924) مجموعة واسعة من الأسواق في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهي تضم دول مجلس التعاون الخليجي (الإمارات العربية المتحدة، المملكة العربية السعودية، الكويت، عُمان، قطر والبحرين)، والمشرق (العراق، لبنان،الأردن وفلسطين )، وشمال أفريقيا (المغرب والجزائر).

يوفر مركز الاتصالات (600 55 1924) الجديد للعملاء قنوات دعم متعدِّدة، شاملة الهاتف والبريد الإلكتروني، مما يمنح المرونة في كيفية سعيهم للحصول على المساعَدة. وبينما ستتابع الوكالات بتوفير الدعم عبر الهاتف الأرضي، فإن مركز الاتصالات (600 55 1924) سيرتقي بتجربة العملاء من خلال المتابَعة المستمرّة والحصول على المعلومات من العملاء مباشرة. علاوة على هذا، فإنه سيلعب دوراً رئيسياً في تحديد مواضع التحسين المُمكِن عبر تحليل سلوك العملاء وخياراتهم المفضَّلة، وبالتالي توفير تجربة مخصَّصة لهم بطريقة أفضل.

وسيستفيد العملاء الذين يتواصلون مع مركز الاتصالات (600 55 1924) من خدمات استفسار شاملة، إذ سيقوم المركز بالتنسيق مع الوكالات وباقي الأقسام لإدارة العملية من بدايتها لنهايتها. والجدير ذكره أن مركز الاتصالات (600 55 1924) يعتمد بروتوكولات صارمة لأمن البيانات لأجل حماية معلومات العملاء، مما يمنح راحة البال الكاملة. إلى جانب هذا، يستطيع العملاء الحصول على النصائح المتخصِّصة حول مجموعة واسعة من المواضيع، بدءً من الدعم التقني وصولاً إلى جداول الصيانة، وهو ما من شأنه أن يضمن وصولهم إلى الدعم الموثوق والمُمكِن الاعتماد عليه.

وقال توم لي، المدير التنفيذي لدى ’إم جي موتور الشرق الأوسط‘، في تعليق له على هذا: "نقوم اليوم بإطلاق مركز الاتصالات الإقليمي (600 55 1924) كجزء من الجهود الرامية للارتقاء بخدمة العملاء في كافة أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وهذا المركز سيقدّم الدعم متعدِّد القنوات، وجمع المعلومات القيّمة من عملائنا، والتعامل مع الاحتياجات الإقليمية بطريقة أكثر فعالية. وهدفنا هو توفير تجربة شخصية أكثر، والاستمرار بتعزيز خدماتنا بالارتكاز على المعلومات الدقيقة الفعلية التي يمدّنا بها العملاء."

تمثّل عملية الإطلاق خطوة متقدِّمة بارزة ضمن التزام ’إم جي موتور الشرق الأوسط‘ بتوفير خدمات استثنائية للعملاء. وعبر تقديم الدعم المخصَّص وجمع المعلومات القيِّمة، سيتمكّن مركز الاتصالات (600 55 1924) من تعزيز تجربة العميل والدفع قُدُماً باتجاه التحسين المستمر لكافة الخدمات في المنطقة.

حول ’إم جي‘ (MG)

’إم جي‘ (MG) علامة تجارية بريطانية ضمن قطاع السيارات تم تأسيسها في العام 1924 وهي معروفة بطرازاتها التاريخية، وفازت بالعديد من الجوائز وحقّقت الكثير من الإنجازات على مدى الـ100 سنة الماضية. ولقد تم إنشاء الشركة من قِبَل ويليام موريس وسيسيل كيمبرز ولديها أحد أقدم نوادي السيارات ضمن قطاع السيارات. تشتهر العلامة التجارية بشكل أساسي من خلال سياراتها الرياضية المكشوفة من مقعدين، ولقد أنتجت أيضاً سيارات صالون وكوبيه. ومنذ استحواذها على ’إم جي‘، فتحت ’سايك موتور‘ (SAIC MOTOR)، الشركة المدرَجة ضمن لائحة أول 500 شركة دولية (Global Top 500)، فصلاً جديداً لهذه العلامة التجارية البريطانية الأيقونية. وتحظى ’إم جي‘ بموقع متقدّم في مجال طرح تقنيات مبتكَرة ومركبات طاقة جديدة لصالح عملاء السيارات.

-انتهى-

#بياناتشركات

للاشتراك في تقريرنا الأسبوعي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا