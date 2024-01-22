دبي، الإمارات العربية المتحدة: وقعت عزيزي للتطوير العقاري، المطور الخاص الرائد في دولة الإمارات العربية المتحدة، اتفاقية مع شركة "Talenti" الإيطالية، المتخصّصة بتصنيع الأثاث الخارجي؛ وذلك بهدف تزويد مشروع "كريك فيوز 1" في مدينة دبي الطبيّة، بمقاعد تشميس فاخرة.

وقال فرهاد عزيزي، الرئيس التنفيذي لشركة عزيزي للتطوير العقاري: "يجسّد التعاون مع شركة ‘Talenti’ الرائدة في مجال الأثاث الخارجي؛ التزامنا الدائم بتعزيز جودة الحياة للمستثمرين والمستخدمين النهائيين في مجتمعاتنا، ونحرص على تقديم تجارب معيشيّة غير مسبوقة من حيث الراحة والرفاهية ونمط الحياة الاستثنائي. ويشكّل تزويد مشروع كريك فيوز 1 بمقاعد التشميس الفاخرة إضافة نوعية وقيّمة من شأنها أن ترتقي بمعايير الرفاهية والاسترخاء في الهواء الطلق لدى المقيمين والسكّان".

وكانت Talenti Furniture قد تأسست في عام 2004، لتقف في طليعة اتجاهات التصميم المدعومة بالتقنيات والمواد المبتكرة. وتوفر العلامة التجارية أثاثاً مميزاً يمزج جاذبية العناصر الجمالية الداخلية مع الجمال الطبيعي للمساحات الخارجية. وتتميز منتجات Talenti بتلبيتها احتياجات كل من العقود والانشاءات السكنية، وتشمل مجموعة من الأساليب بدءًا من الكلاسيكيات الفريدة وحتى أحدث التصميمات المعاصرة المتطورة.

ويجمع كريك فيوز 1 بإطلالة مميزة بين دبي القديمة والجديدة، ليعكس انتقالها الرائع من الماضي التقليدي المتميز إلى المستقبل المعاصر بعد إعادة رسم معالمه. وصُمم هذا المشروع ليوفر الرفاهية العصرية في أفضل حالاتها للمقيمين فيه، حيث يضم نادياً صحياً متكاملاً يشتمل على مسبح وصالة رياضية مجهزة تماماً، إضافة إلى غرف الساونا والبخار، ومساحة خارجية هادئة لممارسة رياضة اليوغا.

ويطل "كريك فيوز 1" على مدينة دبي الطبية والمناظر البانورامية الخلابة على خور دبي الشهير وأفق داون تاون دبي الرائع. ويقع المشروع على شارع الخيل، ولا يبعد سوى 7 دقائق من مطار دبي الدولي، و8 دقائق من دبي مول، و9

دقائق من الخليج التجاري ومركز دبي المالي العالمي. ويقع أيضاً على مقربة من جميع مراكز الأعمال والترفيه والتجزئة الرئيسية في المناطق المحيطة به.

ويمكن زيارة معرض مبيعات عزيزي للتطوير العقاري في الطابق 13 من فندق كونراد على شارع الشيخ زايد.

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