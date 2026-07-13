شركة كويت غاسترونومي لاستشارات فنون الطبخ تقدم جلسات تدريبية متخصصة ضمن برنامج "talabat grow"

تدريب عملي يقدمه خبراء القطاع ومشغلو المطاعم

تمكين شركاء "طلبات" من المطاعم لتعزيز كفاءتهم التشغيلية وتحسين أدائهم وتحقيق نمو مستدام

الكويت، في إطار التزامها المتواصل بتمكين المطاعم المحلية الصغيرة والمتوسطة في الكويت، أعلنت "طلبات الكويت"، انضمام شركة كويت غاسترونومي لاستشارات فنون الطبخ (KGCA) كشريك التدريب الرسمي لبرنامج "" talabat grow . وتعد الشركة أول جهة غير ربحية متخصصة في فنون الطهي في الكويت، وتكرس جهودها لدعم الطهاة، وأصحاب المطاعم، والمقاهي، والمحامص، ومتخصصي القهوة، ورواد الأعمال في قطاع الأغذية والمشروبات، من خلال تقديم البرامج التدريبية، والشهادات المهنية، والمبادرات الهادفة إلى تطوير القطاع.

ويجمع هذا التعاون بين الخبرات التي تتمتّع بها "طلبات" في قطاع المطاعم، والخبرة الواسعة التي تمتلكها شركة كويت غاسترونومي لاستشارات فنون الطبخ في مجالات الطهي، والاستشارات المتخصصة للمطاعم، والتميز التشغيلي، بما يتيح تقديم برامج تدريبية عملية ذات أثر ملموس للمطاعم المشاركة.

وضمن المعسكر التدريبي المكثف لبرنامج "talabat grow"، والممتد على مدار ستة أسابيع، ستتولى شركة كويت غاسترونومي لاستشارات فنون الطبخ تقديم جلسات تدريبية متخصصة تركز على تطوير أداء المطاعم، وهندسة قوائم الطعام، واستراتيجيات التسعير، وإدارة عمليات المطابخ، وفهم سلوك العملاء، وتحليل توجهات السوق، إلى جانب إجراء المقارنات المرجعية مع المنافسين. كما تستند الجلسات إلى الخبرة العملية لفريق الشركة، الذي يمتلك ويدير العديد من المطاعم الناجحة في الكويت، بما يمنح المشاركين فرصة الاستفادة المباشرة من خبرات وتجارب عملية يقدمها نخبة من المتخصصين في القطاع.

ومن خلال برنامج "talabat grow"، يحصل شركاء "طلبات" من المطاعم على برامج تدريبية متخصصة، وإرشاد من خبراء، وأدوات عملية لتطوير الأعمال، بما يسهم في تعزيز كفاءتهم التشغيلية، ورفع مستوى أدائهم، وتمكينهم من تحقيق نمو مستدام في سوق يشهد منافسة متنامية.

وبهذه المناسبة، قال عبدالله المنصور، رئيس الشؤون المؤسسية في طلبات الكويت: "نؤمن في "طلبات" بأن النمو الحقيقي يقوم على المعرفة والتوجيه السليم والاستفادة من الخبرات المتخصصة. ويشكل انضمام شركة كويت غاسترونومي لاستشارات فنون الطبخ إلى منظومة شركاء برنامج "talabat grow" إضافة نوعية، إذ يتيح للمطاعم المشاركة فرصة التعلم المباشر من مختصين يمتلكون خبرة عملية واسعة في قطاعي الطهي والضيافة في الكويت. ويجسد هذا التعاون التزامنا المستمر بدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والمساهمة في تطوير منظومة المطاعم في الكويت على المدى الطويل."

ومن جانبه، قال الشيف فيصل النشمي، رئيس شركة كويت غاسترونومي لاستشارات فنون الطبخ: "فخورون بانضمامنا إلى برنامج "talabat grow" والمساهمة في مبادرة تستثمر في مستقبل قطاع المطاعم في الكويت. وبصفتنا متخصصين في فنون الطهي ومشغلين للمطاعم، فإننا ندرك جيداً الفرص والتحديات التي تواجه شركات الأغذية والمشروبات في مختلف مراحل نموها. ومن خلال هذه الشراكة، نتطلع إلى مشاركة خبراتنا العملية ورؤيتنا المستمدة من واقع السوق، بما يمكن الشركات من بناء أسس متينة وتحقيق النجاح المستدام على المدى الطويل."

تجدر الإشارة إلى أن برنامج "talabat grow"، الذي أطلق بالشراكة مع الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، يعد برنامجاً متكاملاً لتطوير الأعمال يهدف إلى تمكين المطاعم المحلية من خلال برامج تدريبية يقدمها خبراء، وجلسات إرشادية، ورؤى متخصصة للأعمال، ودعم استراتيجي، بما يساعدها على إطلاق كامل إمكاناتها وتحقيق النمو، والإسهام في تطوير قطاع الأغذية في الكويت.

ومن خلال شراكات استراتيجية من هذا النوع، تواصل "طلبات" ترسيخ رؤيتها الرامية إلى تحقيق أثر مستدام لمنظومة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الكويت، عبر توحيد جهود شركائها من القطاعين العام والخاص، وتمكين الشركات المحلية بالمعارف والمهارات والموارد التي تدعم نموها وتعزز قدرتها على تحقيق الازدهار.

نبذة عن "طلبات"

تُعدّ "طلبات" تطبيق الاحتياجات اليومية الرائد في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث توفّر للمستخدمين تجربة مريحة ومخصّصة لطلب الطعام، والبقالة، ومختلف الاحتياجات اليوميّة من مجموعة واسعة من المطاعم ومتاجر التجزئة. تأسّست الشركة في الكويت عام 2004، قبل أن توسّع عملياتها إلى الإمارات العربية المتحدة، وسلطنة عُمان، وقطر، والبحرين، والأردن، والعراق، ومصر، حيث تخدم أكثر من سبعة ملايين مستخدم نشط شهرياً اعتباراً من ديسمبر 2025. وتتخذ "طلبات" من دبي، الإمارات العربية المتحدة، مقراً رئيسياً لها، وقد نجحت في ديسمبر 2024 من إتمام طرحها العام الأولي في سوق دبي المالي (DFM). وبصفتها شركة تابعة لـديليفري هيرو إس إي، تستفيد "طلبات" من الخبرات العالمية لتعزيز منصتها باستمرار، وتوسيع منظومتها، ودفع وتيرة الابتكار. ومن خلال شبكة قوية من الشركاء وسائقي التوصيل، تربط "طلبات" عملاءها باحتياجاتهم في الوقت المناسب، بما يدعم تجربة حياة يومية سلسة في مختلف أنحاء المنطقة.

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