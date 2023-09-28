عمان - استقبل سعادة الدكتور طلال أبوغزاله في مكتبه الدكتور ناصر النسور عميد كلية طلال أبوغزاله الجامعية للابتكار (TAGUCI) بمناسبة انتهاء مهامه عميدا للكلية لعدة سنوات.

وساهم الدكتور النسور خلال تلك السنوات بتطوير الكلية الجامعية وتقدمها وفقا لرؤية الدكتور أبوغزاله رئيس هيئة مديريها ودعمه المتواصل لتكون مؤسسة تعليمية وطنية رائدة في إنماء وتعزيز الابتكار وتمكين الإبداع وتطوره في ريادة الأعمال وتكنولوجيا المعلومات، ولإيمانه بالطاقات الشبابية وقدرتها على التغيير في عصر التحول الرقمي، خاصة بعد قرار تحويلها لكلية جامعية رقمية بالكامل.

وأشاد الدكتور أبوغزاله بمساهمات الدكتور النسور في تقدم الكلية الجامعية عالميا، وبصماته البارزة في مسيرتها الأكاديمية مثل حصولها على الاعتمادات المحلية الخاصة والعامة، والدولية منها اعتماد (FIBA) وعضوية الاعتماد الدولي (AACSB) وإدراجها ضمن الإطار الوطني للمؤهلات بهيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي الأردنية وضمان جودتها. وقال: "إن الكلية الجامعية خطت بقيادة الدكتور النسور خطوات واسعة بفترة زمنية قياسية لتحتل مكانة على خارطة الجامعات والكليات العالمية في برامج دراساتها العليا المستحدثة النوعية والابتكارية لتخرج أفواجًا من طلبتها المميزين، ودعمها للبحث العلمي والنشر في مجلات علمية محكمة ومصنفة عالميا لأساتذتها الأكفاء أدت إلى ترقيات علمية رائدة".

ووجه الدكتور أبوغزاله للدكتور النسور أمنياته بالتوفيق في قياداته الأكاديمية القادمة، ومسيرته العلمية والبحثية والمهنية.

يشار إلى أن الكلية الجامعية، خلال عهد الدكتور النسور، عقدت العديد من الشراكات المهمة مع القطاعين العام والخاص ووقعت اتفاقيات تعاون مع مؤسسات محلية ومنظمات دولية هامة، وشاركت في المؤتمرات المحلية والعالمية إضافة لمساهمتها في التدريب والتطوير والاستشارات وبناء القدرات، إضافة إلى مشاركتها الفاعلة في خدمة المجتمع المحلي، كجزء من مسؤولياتها كواحدة من مؤسسات "طلال أبوغزاله العالمية".

#بياناتشركات

- انتهى -

