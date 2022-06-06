عمان- أطلقت شركة طلال أبوغزاله للتقنية، إحدى شركات "طلال أبوغزاله العالمية"، مبادرة غير ربحية بالتعاون مع منظمة طلال أبوغزاله "الخيرية" (TAG Foundation) لتمكين كل طالب عربي من الحصول على جهاز لابتوب (TAGITOP-EDU) المصنّع لغايات التعلم الرقمي، بسعر رمزي.

وخصصت منظمة TAG Foundation مبلغ خمسة ملايين دولارا لدعم شركة طلال أبوغزاله للتقنية (تاج تيك)؛ لتصنيع هذه الأجهزة، والتعاون مع الجهات المعنية من مؤسسات تمويلية ومدارس وجامعات لتسويقها ولإتاحتها للجميع وتسهيل حصول الطلبة عليها بأقساط شهرية ميسرة.

وتأتي هذه المبادرة إيمانا من منظمة طلال أبوغزاله (TAG-Foundation) بالإسهام في دعم الطلبة وذويهم في مواجهة التحديات سواء الاجتماعية أو اقتصادية، وفي ذات الوقت مواكبة التطور التكنولوجي. كما تأتي التزاما من المنظمة في تطبيق رؤية سعادة الدكتور طلال أبوغزاله بمساعدة كل متعلم على التطور كشخص معرفي، وتحقيق أهدافه، والمساعدة في تشكيل مجتمع معرفي تقني لمستقبل مبني على عدد لا يحصى من المستجدات التقنية.

ستمكّن المبادرة جميع المستفيدين من الحصول على جهاز الحاسوب المحمول بعد الدعم المقدم من المنظمة بسعر (260) دينار أردني (شامل الضريبة).

جاء تصميم جهازTAGITOP EDU بمواصفات وإمكانيات تناسب احتياجات الطلبة للدراسة بكفاءة، حيث جاء التصميم بمعالج إنتل/ الجيل العاشر، مع معالج رسومي نوع UHD ويحتوي على شاشة بجودة FHD بدقة 1920×1080 بسعة تخزينية تصل الى 128 جيجا بايت وذاكرة 4 جيجا بايت يمكن تعديلها وزيادتها بناءً على طلب العميل، وبطارية بسعة 4290 تدوم لساعات طويلة دون انقطاع، بالإضافة إلى ميزات أخرى، وهدايا مجانية تشمل "فأرة" وغطاء حماية وحقيبة لابتوب ذات جودة عالية.

يشار إلى أن شركة طلال أبوغزاله للتقنية تعمل على إنتاج الأجهزة التقنية في مصانعها في الصين ومصر، وقريبا في الأردن، والتي يتم تصميمها وإنتاجها من خلال خبرائها المتخصصين في مجال التصنيع والتطوير، ليبلغ عدد منتجاتها حتى الآن أكثر من 20 منتجاً مختلفاً منتشرا في أكثر من 50 موقع حول العالم.

لمعرفة المزيد عن أجهزة طلال أبوغزاله للتقنية يمكن زيارة الموقع الإلكتروني التالي: www.tagtech.global

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