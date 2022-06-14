ستمكن منصة أتش بي إي جرين ليك من الحافة إلى السحابة شركة Taeknizon من توسيع عملياتها وتسريع وصولها إلى الأسواق وضمان المرونة المالية والعائد على الاستثمار

دبي، الإمارات العربية المتحدة؛ 14 يونيو 2022: أعلنت شركة هيوليت باكارد إنتربرايز المدرجة في البورصة تحت الرمز

(NYSE: HPE) ، اليوم أن Taeknizon، الشركة المزودة للخدمات السحابية الخاصة بالشرق الأوسط وآسيا، اختارت منصة أتش بي إي جرين ليك من الحافة إلى السحابة لتوسيع عملياتها في الإمارات وتعزيز نطاق خدماتها بهدف تلبية الطلب المتزايد على الحلول السحابية من قبل العملاء.

وتتطلع شركة Taeknizon المتمركزة في سنغافورة إلى توسيع نطاق تواجدها الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط السريعة النمو، ولأن تصبح مزودًا رئيسيًا لمجموعة من الخدمات التقنية من ضمنها الحلول السحابية المتعددة وإدارة البيانات وأمن البيانات وإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي والروبوتات والأمن السيبراني وخدمات مراكز التنظيم في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

وقد خصصت Taeknizon استثمارات أولية لتوسيع عملياتها وإطلاق هذه الخدمات الجديدة، وجميع الإمكانيات التي تمحنها المرونة المطلوبة لتحسين العائد على الاستثمار والتوفيق بين الإنفاق على البنية التحتية ومتطلبات العميل النهائية. واختارت Taeknizon منصة أتش بي إي جرين ليك للاستفادة من خدماتها السحابية وحلولها المحسنة من الحافة إلى السحابة بهدف إطلاق خدماتها الجديدة في الإمارات ومراقبة استخدام البنية التحتية من خلال تحليل بيانات الاستهلاك في الوقت الفعلي وخفض مدة الوصول إلى السوق لتقديم لخدمات الإضافية، لا سيما أن منصة جرين ليك تأتي مع سعة تخزين إضافية بنسبة 40٪.

وفي هذه المناسبة، قال أنيثان تشاندران الرئيس التنفيذي لشركة Taeknizon لتقنية المعلومات في الشرق الأوسط: "يسعدنا أن نتعاون مع هيوليت باكارد إنتربرايز لمنح عملائنا أحدث الحلول السحابية التي تواكب تطلعاتهم في رحلتهم إلى التحول الرقمي من خلال منصة أتش بي إي جرين ليك من الحافة إلى السحابة. ستمنح هذه الشراكة عملائنا النهائيين قيمة مضافة، وستسهم في تحقيق استراتيجية الحكومة الرقمية لدولة الإمارات 2025."

بدوره، قال أحمد الخلافي، المدير العام لشركة هيوليت باكارد إنتربرايز في الإمارات: "تمثل الشركات الصغيرة والمتوسطة حوالي 94٪ من الشركات العاملة في دولة الإمارات، لذا نحن ملتزمون بتعزيز وتيرة الابتكار لدعم الشركات الناشئة المحلية. ويتوافق نموذج عمل Taeknizon الرامي إلى تلبية متطلبات الشركات الصغيرة والمتوسطة مع رؤيتنا التي تهدف إلى تمكين الشباب ودعم الشركات الناشئة. نحن فخورون بتوسيع منصة أتش بي إي جرين ليك مع الشريك العالمي Taeknizon، وبتقديم الخدمات التي ستمكنهم من تنمية أعمالهم بمرونة مالية عالية وتوفير خدمات سحابية خاصة تلبي طلب العملاء. ستقدم هذه الشراكة لرواد الأعمال المحليين أحدث التقنيات التي تخولهم تسريع أعمالهم وبالتالي المساهمة في نمو اقتصاد دولة الإمارات".

ستستخدم Taeknizon أنظمة HPE Apollo 2000 Gen10 Plus لضمان الوصول إلى خدمات حوسبة موثوقة وعالية الأداء يتم تقديمها من خلال منصة أتش بي إي جرين ليك، بحيث توفر أنظمة HPE Apollo الأداء المناسب والقدرة على التكيف مع أنظمة مرنة محسنة للحد من أعباء العمل، بما فيها الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات.

تعمل Taeknizon مع منصة أتش بي إي جرين ليك من خلال الشريك الرئيسي لأتش بي إي Logicom Distribution، والموزع الإقليمي الرائد للحلول والخدمات التقنية التي تغطي منطقة أوروبا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

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