منصة Tablet Xتمكّن العملاء من فتح حسابات فورية وطلب بطاقات ائتمان وقروض شخصية بسرعة وسهولة

بفضل مواءمتها مع تطبيق الهوية الرقمية UAE Pass، تتيح المنصة للمواطنين مصادقة فورية ومعالجة لا ورقية

تجارب المستخدمين المبتكرة الجديدة تعكس التزام بنك الإمارات دبي الوطني بخدمة المواطنين عبر تزويدهم بحلول مخصصة وتمكينهم من خلال توفير أفضل الخدمات المصرفية

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أطلق بنك الإمارات دبي الوطني، المجموعة المصرفية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، منصة الخدمات المصرفية عبر الأجهزة اللوحية (Tablet X) والتي تتيح فتح حساب مصرفي في غضون ثلاث دقائق مع رحلات فورية وسريعة لإصدار بطاقات الائتمان أو طلب قرض شخصي أو فتح حساب وديعة ثابتة، وكل ذلك عبر تطبيق واحد ومبسط للغاية.

ويعد بنك الإمارات دبي الوطني، المعروف بابتكاراته الفريدة في القطاع المالي واعتماده على الرقمنة بالمقام الأول، أول بنك في المنطقة يقدم تجربة مصرفية رقمية مدعومة تنافس تلك التي تقدمها متاجر التجزئة الرائدة عالمياً. وتتيح المنصة الجديدة خدماتها في أي زمان وأي مكان سواء عبر خدمات فردية مخصصة أو على شكل باقة متكاملة من الخدمات.

وبفضل اقتصادها المزدهر، تشهد دولة الإمارات العربية المتحدة تدفقاً كبيراً للعملاء الجدد ممن يفضلون الراحة والمرونة التي توفرها الخدمات المصرفية الداعمة. ويضمن تطبيق Tablet X تزويد هؤلاء العملاء بخدمات رقمية وآمنة وفورية مع توفير تجربة سلسة من بدايتها حتى نهايتها. كما ستتيح المنصة الجديدة تعزيز إنتاجية المكاتب الخلفية للبنك وإدارة ارتفاع أحجام الطلبات المتوقعة بكفاءة عالية مع استمرار الطفرة الاقتصادية الحالية في المنطقة خلال السنوات المقبلة.

وتعزيزاً لمكانة بنك الإمارات دبي الوطني باعتباره البنك المفضل لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، تمت مواءمة خدمة Tablet X مع تطبيق الهوية الرقمية UAE Pass، بحيث يمكن للمواطنين استخدام هويتهم الرقمية لفتح حساب أو الحصول على بطاقة ائتمان أو طلب قرض شخصي في غضون دقائق لضمان مزيد من الراحة.

وبهذه المناسبة قال مروان هادي، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: "باعتبارنا مؤسسة مالية محلية، فإننا نسعى باستمرار لدفع حدود الابتكار وتقديم تجارب مصرفية مميزة وعالمية المستوى تدعم الاحتياجات المالية لعملائنا. كما أننا ملتزمون بترسيخ مكانتنا كبنك مفضل للعملاء الإماراتيين من خلال توفير التقنيات والمنصات الذكية الرقمية الأكثر تطوراً والتي تلبي احتياجاتهم بالشكل الأمثل."

من جانبه قال بيدرو سوسا كاردوسو، الرئيس التنفيذي الرقمي في قسم الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات في بنك الإمارات دبي الوطني: "يتمتع بنك الإمارات دبي الوطني بخبرة عريقة تمتد لعقود على صعيد توظيف الابتكار لتبسيط الخدمات المصرفية. ولا شك أن رحلاتنا المصرفية الرقمية الجديدة الداعمة تضمن التزامنا بخدمة العملاء من خلال توفير تجربة مصرفية عصرية وخدمات مريحة وسهلة الوصول، حيث نلمس اليوم التأثير الحقيقي لهذه الحلول على أرض الواقع."

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نبذة عن بنك الإمارات دبي الوطني

يعد "بنك الإمارات دبي الوطني" المدرج في "سوق دبي المالي" بالرمز (Emirates NBD) مجموعة مصرفية رائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، يتمتع بحضور في 13 دولة ويقدم خدماته لأكثر من 20 مليون عميلاً. وكما في 30 سبتمبر 2023 بلغ مجموع أصوله 836 مليار درهم (يعادل تقريباً 228 مليار دولار أمريكي). وتزاول المجموعة نشاطها في دولة الإمارات العربية المتحدة ومصر والهند وتركيا والمملكة العربية السعودية وسنغافورة والمملكة المتحدة والنمسا وألمانيا وروسيا والبحرين ولديها مكاتب تمثيلية في الصين وإندونيسيا من خلال شبكة فروعها التي تضم 853 فرعاً إضافة إلى 4,213 جهاز صراف آلي وجهاز إيداع فوري. وبنك الإمارات دبي الوطني هو العلامة التجارية الرائدة في مجال تقديم الخدمات المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتبلغ قيمة العلامة 3.89 مليار دولار أمريكي.

تقدم مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني خدماتها للعملاء من الأفراد والشركات والجهات الحكومية والمؤسسات وتساعدهم على تحقيق أهدافهم المالية من خلال توفير باقة من المنتجات والخدمات المصرفية، بما في ذلك الخدمات المصرفية للأفراد والشركات والأعمال المصرفية المؤسساتية والإسلامية والاستثمارية والخاصة وإدارة الأصول والأسواق العالمية والخزينة وعمليات الوساطة. وتعتبر المجموعة مساهماً رئيسياً في الصناعة المصرفية الرقمية على المستوى العالمي، من خلال تنفيذ أكثر من 97% من المعاملات المالية والطلبات خارج فروعه. وتمتلك المجموعةLiv ، البنك الرقمي التابع لبنك الإمارات دبي الوطني، لديه ما يقارب نصف مليون عميل ولا يزال البنك الأسرع نمواً في المنطقة.

يساهم بنك الإمارات دبي الوطني في بناء مستقبل مستدام من خلال التزامه الدائم في المشاركة ودعم مبادرات التطوير والتنمية المستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الرفاهية المالية ودمج أصحاب الهمم. ويلتزم بنك الإمارات دبي الوطني بدعم عام الاستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وإلى جانب كونه الشريك المصرفي الرئيسي لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)؛ فقد كان البنك سبّاقاً لدعم مبادرة "دبي تبادر" للاستدامة، وهي مبادرة تم إطلاقها على مستوى الإمارة بهدف تقليل استخدام عبوات مياه الشرب البلاستيكية التي تستخدم لمرة واحدة.