عزّز مركز SYSC (Superyacht Service Centre) – وهو منشأة متخصصة عالمية المستوى لخدمات وصيانة اليخوت والقوارب الترفيهية في عجمان – من نطاق خدماته المتنقلة، من خلال نشر فرق متخصصة في مختلف أنحاء دولة الإمارات لدعم اليخوت والقوارب مباشرة في مواقع إرسائها.

تم تصميم هذه الخدمة للحد من فترات التوقف وضمان استمرارية التشغيل، حيث يمتلك فريق الخدمة المتنقل القدرة على تنفيذ مجموعة واسعة من الأعمال أثناء وجود القارب في الماء. بدءًا من الصيانة الدورية وصولًا إلى الأعمال التقنية الأساسية، يتم تخطيط كل مهمة وتنفيذها بنفس مستوى الدقة والعناية المعتمد في عمليات المركز داخل منشأة عجمان.

تشمل خدمات الفريق المتنقل الصيانة الوقائية وفحص الأنظمة، وخدمات الكهرباء وأنظمة التكييف، وأعمال التشطيبات الداخلية والمفروشات، بالإضافة إلى أعمال الفحص والإصلاح على متن القارب. ويضمن هذا الفريق متعدد المهارات بقاء اليخوت والقوارب في حالة جاهزية تامة، بغض النظر عن موقعها أو ظروف تنقّلها.

واستنادًا إلى أكثر من 40 عامًا من الخبرة في بناء القوارب وصيانتها في المنطقة، يواصل SYSC توسيع نطاق خدماته خارج حدود المنشأة، مقدمًا لمالكي ومشغلي اليخوت دعمًا موثوقًا وفوري الاستجابة.

نبذة عن SYSC

يضع SYSC (Superyacht Service Centre) معيارًا تقنيًا جديدًا لعمليات صيانة وإعادة تأهيل اليخوت والقوارب في منطقة الشرق الأوسط. وبصفته جزءًا أساسيًا من مجموعة جلف كرافت، إحدى العلامات البارزة عالميًا في قطاع القوارب الترفيهية بخبرة تشمل تصميم وبناء وصيانة اليخوت الفاخرة، يستند المركز إلى أكثر من 40 عامًا من الخبرة لتقديم مستوى عالمي من خدمات الصيانة.

تمتد منشأة SYSC في عجمان على مساحة 10,000 متر مربع، وتضم مراسي مياه عميقة، ورصيف خدمة بطول 80 مترًا، وأربعة مراسي بطول 60 مترًا لكل منها، بالإضافة إلى رافعتين بحريتين: الأولى بقدرة رفع تصل إلى 600 طن، والثانية بقدرة 75 طنًا.

تقدم فرق العمل متعددة التخصصات خدمات متكاملة تشمل أعمال إعادة التأهيل والصيانة الدقيقة – من الإصلاحات الميكانيكية والأعمال المعتمدة فنيًا، إلى أعمال الطلاء والنجارة والمفروشات – جميعها تُنفذ داخليًا ضمن منشأة واحدة.

كما يضم المركز متجرًا لقطع الغيار ومكتبًا مخصصًا لتسجيل القوارب، يتم تشغيله بالتعاون مع سلطة دبي البحرية، مما يساهم في تسهيل الإجراءات وتسريع إنجاز الأعمال وتقديم دعم سريع وشفاف.

‏SYSC – رعاية تدوم مدى الحياة

