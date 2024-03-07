الرياض: الإعلان عن إطلاق Vitalls.AI الرفيق الصحي المدعوم بالذكاء الاصطناعي لحماية البيانات الطبية.

عن طريق السيد مهدي بوشناق، مؤسس شركة SYNEXTY ، بالشراكة مع شركة DeepMinds ، وهو عبارة عن حل رائد للوصول إلى البيانات الطبية وتخزينها بشكل آمن وقد تم الإطلاق في مؤتمر LEAP 2024 في الرياض (المملكة العربية السعودية)، حيث شهد قادة الصناعة الكشف عن هذا المشروع المبتكر.

يعمل Vitalls كرفيق صحي، حيث يوفر للأفراد إمكانية الوصول الآمن والسري إلى تاريخهم الصحي الكامل في أي وقت وفي أي مكان. لم يعد هناك ما يدعوهم للقلق بشأن الملفات المتراكمة أو سوء التواصل أو السجلات المفقودة - فمعVitalls ، أصبح الوصول إلى البيانات الطبية سلسًا، مما يمنح الأفراد تحكمًا كاملاً في تاريخهم الطبي ويتيح لهم الاستفادة من رعاية صحية متواصلة." مهمتنا هي إزالة الحواجز وتوحيد السجلات ومنح المستخدمين التحكم في بياناتهم." يقول مهدي بوشناق "نحن نؤمن بأن الوصول إلى معلوماتك الصحية الكاملة هو حق أساسي، و Vitalls هو الحل لتحقيق هذه الإمكانية." يشدد الدكتور عبد النور حدو، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في شركة DeepMinds ، على أهمية Vitalls في تبسيط الوصول إلى البيانات الطبية: "تستفيد Vitalls من التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لتمكين الأفراد من الوصول إلى معلوماتهم الصحية وتحسين نتائج الرعاية الصحية الخاصة بهم. إنها تمثل نقلة نوعية في تحسين الرعاية الصحية ومن خلال تخزين السجلات بشكل آمن وسري ووضع المستخدمين في مركز الاهتمام وبالتالي القدرة على تحسين جودة الرعاية الصحية".

وبعد توقيع اتفاقية شراكة بقيمة 500 ألف دولار أمريكي مع شركة DeepMinds ستنطلق Vitalls بثقة تامة في مهمتها نحو ضمان الاستمرارية والكفاءة في خدمات الرعاية الصحية .

وقد استوحى السيد مهدي الفكرة لتأسيس Vitalls من تجربته الشخصية التي خاضها في أثناء سفره ومشاهدته للتحديات التي يواجهها الأفراد في الحصول على استمرارية الرعاية الصحية أثناء السفر.

وكاستجابة لهذه المشكلة العملية، تصوّر السيد بوشناق شركة Vitalls كجسر يربط بسلاسة بين الأفراد وبياناتهم الصحية ومقدمي الرعاية الصحية عبر الحدود.

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نبذة عن Vitalls

Vitalls هي منصة صحية مصممة لتوحيد السجلات، وضمان استمرارية الرعاية، وتعزيز حماية البيانات باستخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين نتائج الرعاية الصحية، وقد طورت شركة Synexty بدعم من شركةDeepMinds ،Vitalls كمنصة تمكّن المستخدمين من الوصول إلى بياناتهم الصحية واتخاذ قرارات مستنيرة بشأن صحتهم, وتحسين الرعاية الصحية بأكملها.