(المنامة، البحرين)– أعلنت شركة بنفت، الشركة الرائدة في مجال التكنولوجيا المالية وخدمة المعاملات المالية الإلكترونية في مملكة البحرين، أنها قد وقعت اتفاقية هامة مع شركة Swiss GRC لتطبيق منصتها التي تشمل صندوق أدوات الحوكمة والمخاطر والامتثال. وقد تم توقيع الاتفاقية في المقر الرئيسي لشركة بنفت، بما يمثل إنجازًا كبيرًا لها باعتبارها أول شركة في البحرين تطبق حلول برمجيات Swiss GRC.

تتميز هذه الأدوات بأنها سهلة الاستخدام و التطبيق و تعزز التعاون بين اقسام الحوكمة ، وهو ما سيتيح لشركة بنفت متابعة الأمور المتعلقة بأعمال الحوكمة والمخاطر والامتثال بكفاءة عالية في إداراتها المختلفة. كما ستساعد المنصة على إصدار تقارير تفصيلية ولوحات معلومات لمتابعة وإدارة أمور الحوكمة والمخاطر والامتثال الداخلية. بالإضافة إلى ذلك، فان تطبيق هذه الحلول سوف يساهم في إنشاء تصنيف موحد للمخاطر، بما يضمن التنسيق بين إدارات التدقيق الداخلي، وإدارة المخاطر، وأمن المعلومات، والشؤون القانونية، وإدارة الامتثال مع انشاء نهج و إطار عمل مشترك في هذه الإدارات.

ومن خلال استخدام منصة Swiss GRC الشاملة، تسعى شركة بنفت إلى تحسين قدرتها على تحديد وتقييم وإدارة المخاطر المؤسسية الرئيسية. وسوف يساهم هذا التعاون في تعزيز مسؤولية الشركة، وتحسين كفاءتها المالية والاستراتيجية والتشغيلية، وخفض المخاطر والتكاليف الطارئة، ومن ثم ضمان أداء أكثر قوة واستقرارًا.

وبهذه المناسبة، قال السيد عبدالواحد الجناحي، الرئيس التنفيذي لشركة بنفت: "إن شراكتنا الرائدة مع Swiss GRC تمثل إنجازًا ملموسًا لشركة بنفت، وترسي معايير جديدة للحوكمة والمخاطر والامتثال في البحرين. وباعتبارنا سباقين في تطبيق هذه الأدوات المتطورة، فإننا لا نساهم في تسهيل عملياتنا الداخلية فحسب، بل نعمل أيضًا على تعزيز مكانة البحرين كوجهة رائدة للحلول المبتكرة للحوكمة وإدارة المخاطر. هذه المنصة سوف تلعب دورًا هامًا في زيادة الوعي بالمخاطر، وتعزيز المرونة المؤسسية، وتحقيق مزايا ملموسة عبر عملياتنا التشغيلية."

وأضاف: "من خلال هذا الحل الشامل، فإننا نسعى إلى تقوية إطار عمل الحوكمة في الشركة، بما يضمن تحقيق التوافق الاستراتيجي والتطور المستدام في القطاع المالي. كما أن هذه الخطوة تؤكد التزام شركة بنفت الدائم بتحقيق التميز ويعكس حرصنا على تعزيز مسؤولية الشركة وضمان الكفاءة التشغيلية."

من جانبه، قال السيد بسفورت كوقي، الرئيس التنفيذي لشركة Swiss GRC: "إننا سعداء بالتعاون مع شركة بنفت لتكون عميلنا الرئيسي في منطقة الشرق الأوسط. نشعر بالحماس بدعم شركة بنفت في رحلتها نحو "الرقابة المتكاملة". لقد صممت منصتنا لتسهيل أنشطة الحوكمة والمخاطر والامتثال، وتوفير أدوات سهلة لإدارة البيانات والأتمتة وإصدار التقارير والتي من شأنها تعزيز المرونة وضمان التزام الشركات بالمعايير التنظيمية. إننا نتطلع إلى تعاون مثمر يرسي معايير جديدة للصناعة."

وفي هذا الصدد، علّق السيد منصور العلوان، الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي في شركة بنفت: "إن التحول إلى صندوق أدوات Swiss GRC يعد خطوة هامة في الارتقاء بعمليات التدقيق الداخلي وإدارة المخاطر في الشركة. وستتيح لنا المزايا الملموسة لهذه المنصة متابعة وإدارة كافة الأمور المتعلقة بالحوكمة والمخاطر والامتثال بكفاءة عالية، فضلا عن تسهيل إصدار التقارير، والحفاظ على التوافق والتنسيق عبر جميع الإدارات. علاوة على ذلك، سيساعد هذه التعاون في تعزيز قدرتنا على تحديد المخاطر والحد منها في الوقت الحقيقي، مع تحسين كفاءتنا التشغيلية والالتزام بأعلى معايير الحوكمة. إننا على ثقة بأنها سوف تساعد على تعزيز إمكانيات ومهام الرقابة الداخلية والتدقيق."

إن استخدام هذا الحل الشامل سوف يعزز التزام شركة بنفت بالحفاظ على أعلى معايير حوكمة الشركات. وفي ظل مبادئها الأساسية القائمة على النزاهة والكفاءة والشفافية، تواصل شركة بنفت مساعيها الجادة نحو إضافة القيمة إلى المنظومة المالية للبحرين، ودعم جهود تحقيق الازدهار على المدى البعيد، وتحقيق النجاح المستدام.

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