مسقط – أعلن بنك ظفار – ثاني أكبر بنك في سلطنة عمان من حيث شبكة الفروع- عن تقديم مبادرة سويفت للمدفوعات العالمية (GPI) المبتكر الذي أصبح متاحًا للزبائن من خلال جميع قنوات بنك ظفار. إذ يستطيع الزبائن عبر هذا الحل المبتكر تتبع مدفوعاتهم بكل سهولة ويسر وإشعارهم بكل مراحل الدفع أثناء المعاملات الدولية مع إمكانية الوصول إلى التحديث مباشرة عبر القنوات الرقمية للبنك.

ومن المقرر أن تُحدث خدمة Swift GPI ثورة في المعاملات الدولية من خلال تمكين تتبع المدفوعات الدولية من البداية إلى النهاية. كما تعمل هذه الخدمة على تعزيز الشفافية والكفاءة، مع تسهيل اتخاذ الإجراءات السريعة في حالة التأخير، إضافة إلى تحسين سرعة المعالجة والوضوح التام بشأن رسوم المعاملات.

ويعد بنك ظفار البنك الوحيد في سلطنة عمان الذي يقدم خدمة Swift GPI عبر جميع قنوات الدفع الخاصة به، مما يجعلها متاحة لكافة الشركات والأفراد. إذ توفر هذه الخدمة الجديدة تحديثات حول حالة الدفع، وشفافية كاملة بشأن الرسوم، وطمأنينة للزبائن الذين يقومون بمعاملات دولية، كما تضمن هذه الخدمة إشعار الزبائن بإتمام الدفع، مما يمثل خطوة كبيرة إلى الأمام في كسب ثقة الزبائن.

وتتميز خدمة Swift GPI التي يقدمها بنك ظفار بمزايا عديدة منها إكمال معظم المعاملات في غضون ساعات أو حتى دقائق، مما يقلل بشكل كبير من أوقات الانتظار للزبائن. كما تضمن خاصية التتبع في الوقت الفعلي إمكانية مراقبة المدفوعات في كل خطوة ، كما تضيف تأكيد الدفع الكثير من الموثوقية من خلال إخطار الزبائن بتحويل الأموال بنجاح إلى المستفيدين.

مع إطلاق بنك ظفار Swift GPI، يعزز مكانته كرائد في مجال الابتكار في القطاع المصرفي في سلطنة عمان، إذ أن سجل البنك مليء بالإنجازات التكنولوجية المصممة لرفع مستوى تجربة الزبائن والكفاءة التشغيلية.

وكان بنك ظفار قد قدم حل الدفع SoftPOS خلال معرض مسقط الدولي للكتاب 2024، إذ يتيح هذا التطبيق منخفض التكلفة قبول المدفوعات عبر أجهزة أندرويد التي تدعم NFC، مما يوفر بديلاً سريعًا ومريحًا لمحطات نقاط البيع المختلفة.

ويواصل بنك ظفار قيادة الصناعة المصرفية في سلطنة عمان بتركيزه المستمر على الابتكار والحلول التي تركز على الزبائن، ووضع معايير جديدة للقطاع المالي في سلطنة عمان.

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