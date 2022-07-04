بخطة استثمارية طموحة وخبرة قوية في السوق العقارى أطلقت شركة SV Developments أحد مشروعاتها بالعاصمة الادارية الجديدة وهو مشروع A1 TOWER باجمالى استثمارات تبلغ نحو 1.2 مليار جنيه، وذلك خلال احتفالية مميزة لاطلاق المشروع حضرها مسئولي وموظفي الشركة ومسئولي شركات التسويق العقارى وعدد من نجوم المجتمع.



قال المهندس الاستشاري عبد الحميد علي، رئيس مجلس إدارة شركة SV Developments، إن العاصمة الادارية الجديدة مشروع قومى واعد يضم العديد من الفرص الاستثمارية لكافة الشركات المحلية والاجنبية كما يشهد المشروع معدلات تنمية متسارعة تجعله وجهة لمزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة.



وأضاف أن الثقة في قوة الاقتصاد المصرى وتميز مشروع العاصمة الادارية دعمت توجه الشركة لاطلاق أحد مشروعاتها بالعاصمة الادارية كما تخطط الشركة لاطلاق مزيد من المشروعات على محفظة اراضى تمتلكها داخل العاصمة الادارية، والتي سيتم اطلاق مشروعات عليها بالتدرج وفق خطة استراتيجية وتوسعية محددة .



وتابع: "مشروع A1 TOWER سيكون علامة بارزة ومميزة في منطقة الداون تاون، وستبدأ المساحات من 20 متر للوحدات داخل المشروع".



وأوضح أن الموقع المميز الذي يحقق رؤية الشركة ويحافظ على استثمارات العميل كان أحد العناصر الأساسية التى ركزت عليها الشركة في اختيار موقع مشروع، A1 TOWER ، فالمشروع يقع في مكان مميز في منطقة الداون تاون وباطلالة على الابراج السياحية والنهر الاخضر بالعاصمة الادارية، كما يقع المشروع بجوار محور محمد بن زايد الشمالى وبالقرب من المتحف الجديد وسوق الذهب ومحطة المونوريل ومسجد مصر.



وأضاف المهندس مصطفي عبد الحميد، عضو مجلس الادارة شركة SV Developments ، أن اجمالى استثمارات المشروع تبلغ نحو 1.2 مليار جنيه، وهو أحد مشروعات الشركة ويضم 350 وحدة بمساحات متنوعة تتعاون الشركة مع عدد من شركاء النجاح المميزون لتطوير مشروع فريد.

وقال إن أبرز شركاء النجاح الاستاذ الدكتور عاطف خليل، الاستاذ بجامعة القاهرة، والدكتور ناصح مصلح استشارى الاساسات والجسات رئيس قسم الهندسه المدنية بجامعة بنها، والدكتور عاطف اسماعيل استشارى البرج الايقونى بالعاصمة الادارية، والدكتور حسام منصور استشارى الانشاءات.



ولفت إلى أن رئيس مجلس الإدارة مهندس استشاري دكتور عبدالحميد علي البطشه يمتلك العديد من الشركات ذو الخبرة الكبيرة في مجال التطوير العقاري والمقاولات، وتأسست شركة SV Developments - سوفانا للتنمية السياحية عام 1998 وبدأت عملها كشركة تطوير عقاري ومقاولات ونجحت منذ تأسيسها حتى الآن في تنفيذ عدد من المشروعات المملوكة للدولة، والقطاع الخاص.



ومن أبرز هذه المشروعات تنفيذ مبنى مصلحة الضرائب بمحافظة الاسكندرية لصالح وزارة المالية، وعدد من المشروعات السكنية بالتعاون مع وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، كما نجحت كذلك في تنفيذ عدد من المشروعات المملوكة لها ومنها قرى سياحية بالبحر الاحمر باجمالى مساحة 85 فدان، ونفذت أيضا مجموعة من الأبراج بمدينة المعراج بمنطقة المعادى وأبراج بمدينة نصر ومجموعة من المبانى السكنية بمنطقة القاهرة الجديدة.



وأكدت الدكتور آية كمال، رئيس القطاع التجارى بشركة SV Developments ، أن الشركة لها خطة طموحة للاستثمار في العاصمة الادارية، وخاصة مع ما تمتلكه من سابقة أعمال قوية في تنفيذ المشروعات المختلفة فضلا عن خبراتها المتراكمة وملاءتها المالية القوية.



وأوضحت ان مشروع A1TOWER سيكون علامة بارزة مميزة في منطقة الداون تاون، ويعد أول عناصر التميز بالمشروع الاختيار الجيد للموقع والذي يبعد 20 دقيقة من مطار القاهرة الدولى و10 دقائق فقط من منطقة القاهرة الجديدة، كما يضم المشروع وحدات تجارية وإدارية وطبية، ويضم المشروع 4 أدوار تحت الأرض وبارتفاع 14 دور، ويراعي المشروع استخدام الطاقة النظيفة والمتجددة.



ولفتت إلى قيام الشركة بدارسات سوقية قوية ودقيقة لتحديد طبيعة العميل المستهدف واحتياجاته في الوحدة وقامت بمراعاتها في تصميم المشروع وكذلك التنفيذ، كما أن المشروع يضم وحدات بمساحات تبدأ من 20 متر، وتقدم الشركة أنظمة سداد متنوعة وتنافسية للعملاء والتى تتناسب مع طبيعة المنتج والقدرات الشرائية للعملاء، مؤكدة ان الشركة لديها خطة لتنويع محفظه استثمارتها وزيادة قاعدة عملائها وخدمة عدد أكبر من العملاء.

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