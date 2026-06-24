القاهرة، زار صانع المحتوى المصري أحمد الغندور الشهير بـ”الدحيح”، جامعة السويدي – بوليتكنك مصر (SUTech)، حيث تعرّف على النموذج التعليمي المتميز الذي تتبناه الجامعة، والقائم على منهج البوليتكنك العالمي، والذي يربط بين التعليم الأكاديمي والتطبيق العملي واحتياجات الصناعة، لتعزيز الوعي بأهمية الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والاستدامة والابتكار بين الشباب، ودعم تنمية مهاراتهم بما يتماشى مع متطلبات المستقبل.

وخلال جولته، اطّلع الغندور على البنية التعليمية المتقدمة لجامعة السويدي – بوليتكنك مصر (SUTech)، بما في ذلك المعامل المتخصصة، والورش التطبيقية، ومراكز الابتكار، والبرامج الأكاديمية والتدريبية المصممة وفق أفضل الممارسات العالمية في مجالات الهندسة والتكنولوجيا الحديثة. وقد أشاد الغندور بهذا النموذج التعليمي الذي تتبناه الجامعة وبقدرته على دمج المعرفة بالخبرة العملية بما يساهم في تمكين الطلاب، معلناً تبنيه له سفيرًا ومناصرًا، من خلال تقديم محتوى هادف يسهم في تقريب العلوم وتطبيقاتها العملية إلى عقول الأجيال الجديدة، مشيداً بريادة الجامعة كإحدى المؤسسات التعليمية الرائدة في إعداد جيل مؤهل لسوق العمل.

كما أسفرت الزيارة عن الاتفاق على شراكة استراتيجية ثلاثية تجمع جامعة السويدي – بوليتكنك مصر (SUTech)، شركة السويدي إليكتريك، وصانع المحتوى أحمد الغندور. وتهدف هذه الشراكة إلى تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية التعليم التطبيقي والنماذج التعليمية المبتكرة. وتحظى هذه الشراكة بدعم شركة السويدي إليكتريك، انطلاقاً من إيمانها بأهمية تطوير التعليم وإعداد الكفاءات القادرة على مواكبة متطلبات المستقبل.

وفي هذا السياق، صرّح المهندس أحمد السويدي، رئيس مجلس أمناء جامعة السويدي – بوليتكنك مصر والرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة السويدى الكتريك قائلاً: "تمثل هذه الزيارة خطوة مهمة في تعزيز التكامل بين التعليم التطبيقي والمحتوى المعرفي الهادف، بما يعكس أهمية الوصول إلى الشباب بأساليب مبتكرة تلهمهم نحو التعلم والابتكار. ونؤكد في جامعة السويدي – بوليتكنك مصر التزامنا المستمر بتطوير نموذج تعليمي يربط المعرفة الأكاديمية بالتطبيق العملي واحتياجات سوق العمل. كما نعتز بالتعاون مع أحمد الغندور، لما يمثله من نموذج مؤثر في تبسيط العلوم ونشر المعرفة، بما يسهم في دعم رسالتنا في إعداد جيل جديد من الكفاءات القادرة على قيادة المستقبل."

ومن جانبها، علّقت الأستاذة حنان الريحاني، الرئيس التنفيذي لشركة السويدي (EDTECH) وعضو مجلس أمناء جامعة السويدي، قائلة: "سعداء باستضافة أحمد الغندور في حرم جامعة السويدي – بوليتكنك مصر (SUTech)، وإطلاعه على نموذج التعليم الهندسي القائم على منهج البوليتكنك العالمي. ومن خلال برامجنا الأكاديمية، نحرص على تقديم تجربة تعليمية تربط المعرفة بالتطبيق العملي، وتمنح الطلاب فرصًا حقيقية لاكتساب المهارات المطلوبة في سوق العمل. ويمثل هذا التعاون فرصة مهمة لتعزيز الوعي بأهمية التعليم العملي في إعداد الكفاءات القادرة على قيادة المستقبل."

ومن جهته، أعرب صانع المحتوى أحمد الغندور "الدحيح" عن سعادته بهذه الزيارة قائلاً: "لطالما كان هدفنا تبسيط العلوم وجعل المعرفة ممتعة ومتاحة، وما شاهدته في جامعة السويدي – بوليتكنك مصر (SUTech) يعكس نموذجًا تعليميًا متقدمًا يعتمد على التطبيق العملي والتعلم من خلال التجربة. وقد لمست عن قرب كيف يتيح هذا النموذج للطلاب فرصة التعلم بأسلوب واقعي وفعّال، بما يعزز جاهزيتهم لمتطلبات المستقبل. وأتطلع لأن يكون هذا التعاون خطوة لدعم نشر المعرفة العلمية والتكنولوجية وإلهام الشباب نحو مجالات العلوم والهندسة والابتكار."

كما تُعد هذه الشراكة امتداداً للمكانة المتنامية التي تحظى بها جامعة السويدي – بوليتكنك مصر (SUTech) كوجهة تعليمية رائدة، وتجسيداً لالتزامها بدعم النماذج التعليمية المبتكرة وتعزيز الوعي بأهمية التعليم التطبيقي، بما يسهم في دعم رؤية مصر للتنمية المستدامة وتعزيز جاهزية الشباب لوظائف المستقبل محلياً ودولياً.

عن جامعة السويدي – بوليتكنك مصر (SUTech):

تُعد جامعة السويدي – بوليتكنك مصر (SUTech) أول جامعة بوليتكنك في مصر، وتقدم درجة البكالوريوس في تكنولوجيا الهندسة (B.TECH) لمدة أربع سنوات، من خلال منهج يجمع بين التعلم العملي والنظري بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل.

وتتبنّى الجامعة نموذج التعليم التطبيقي العالمي المعتمد في مؤسسات البوليتكنك الدولية، بهدف تزويد الطلاب بالمهارات العملية، وربطهم بالصناعة، وتحسين فرص التوظيف لديهم. يتمتع خريجو الجامعة بآفاق مهنية متميزة نظرًا لخبراتهم العملية المباشرة وتفاعلهم المستمر مع بيئة العمل الحقيقية خلال سنوات الدراسة.

تقدم الجامعة أكثر من 11برنامجًا معتمدًا، تم تطويرها بالتعاون مع رواد الصناعة، وتركز على الدمج بين الدراسة النظرية والتدريب العملي داخل المعامل والورش والمشروعات الميدانية، بما يتيح للخريجين الاندماج السريع في سوق العمل المحلي والدولي.

ومن خلال شراكتها مع جامعة أميتي – فرع دبي، إحدى الجامعات الخاصة متعددة التخصصات الرائدة في الهند، تطبق جامعة السويدي – بوليتكنك مصر نموذج التعليم الهندي العالمي، الذي يُعد من النماذج الرائدة في تطوير معايير التعليم العالي بما يتماشى مع متطلبات الاقتصاد الحديث.

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